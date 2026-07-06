Konkurs Wnętrze Roku SAW od lat propaguje funkcjonalne i piękne przestrzenie, oryginalne wzornictwo oraz dobre praktyki zawodowe. Zmagania są otwarte dla wszystkich profesjonalistów – również spoza grona stowarzyszenia. Warunkiem udziału jest jedynie wykształcenie kierunkowe w zakresie architektury, projektowania albo dziedzin pokrewnych. Od tego roku konkursowi organizowanemu przez Stowarzyszenie Architektów Wnętrz patronuje Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W skali Polski i Europy

Wzorem roku poprzedniego nadesłane zgłoszenia oceniać będzie gremium uznanych reprezentantów wielu dziedzin twórczych. Będą to: przewodnicząca jury Agnieszka Stefańska – architekt wnętrz, grafik i fotograf, Maja Ganszyniec – projektantka produktu, Joanna Kulczyńska-Dołowy – architektka, projektantka wnętrz i scenografka, Joanna Czajkowska - prezes Fundacji Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, dr hab. Anna Skołożyńska-Cieciera -reprezentująca Wydział Architektury Wnętrz warszawskiej ASP, Bartosz Trzop – architekt, Bartosz Haduch – architekt i projektant wystaw, Przemo Łukasik – architekt, członek zespołu Medusa Group, Roland Stańczyk – architekt projektujący wnętrza.

W wyniku wymagającego merytorycznie i organizacyjnie procesu akcesyjnego Stowarzyszenie Architektów Wnętrz zasiliło szeregi Europejskiej Rady Architektów Wnętrz (ECIA). Naturalną konsekwencją tego faktu jest zaangażowanie ECIA w różne projekty realizowane przez SAW. Jednym z przykładów jest specjalne wyróżnienie Europejskiej Rady Architektów Wnętrz dla wybranej realizacji zgłoszonej w konkursie Wnętrze Roku SAW.

Agnieszka Stefańska, przewodnicząca jury

To wyróżnienie ma szczególną rangę, bo pokazuje, że polska architektura wnętrz coraz wyraźniej funkcjonuje w międzynarodowym obiegu jakości, wartości i standardów zawodowych. Wierzymy, że uczestnicy konkursu dostrzegą tu szansę, że ich praca zostanie dostrzeżona także na szerszym, europejskim forum

W duchu ekologii

Konkurs tradycyjnie obejmuje realizacje w kategoriach: wnętrz prywatnych i wnętrz użyteczności publicznej. Zwycięzcy każdej z nich otrzymają nagrody pieniężne oraz działania promocyjne w mediach o łącznej wartości 30 000 zł. Gratyfikacje trafią też do zdobywców drugich i trzecich miejsc. Łączna wartość nagród wynosi aż 110 000 zł! Realizacja konkursu z takim rozmachem stała się możliwa dzięki życzliwemu zaangażowaniu znakomitych mecenasów. Do tego grona należą firmy: Electrolux – Partner Strategiczny oraz Cosentino, Nobonobo, XAL i Zimmer + Rohde – Partnerzy Wspierający.

Podobnie jak w poprzedniej edycji premiowane będą rozwiązania z szeroko rozumianego zakresu ekologii – realizowane z oszczędnym gospodarowaniem zasobami takimi jak materiały, energia czy woda. Stowarzyszenie Architektów Wnętrz dostrzega wagę i potrzebę tej formuły działania. Stąd najmłodsza kategoria konkursowa – zrównoważone projektowanie – w której jury konkursu rozszerzone zostanie o przedstawiciela firmy Electrolux, patrona tej kategorii. Na najlepszą realizację czeka nagroda o wartości 10 000 zł (5000 zł oraz voucher na produkty marki Electrolux na kolejne 5000 zł).

Czas na zgłoszenia do 6 listopada

Elektroniczne nadsyłanie zgłoszeń trwa od 29 czerwca do 6 listopada 2026 r. W listopadzie i grudniu odbędą się obrady jurorów, którzy wytypują laureatów pierwszego etapu i zaproszą ich do przesłania plansz konkursowych. W lutym odbędzie się kolejny etap obrad jury, podczas którego wyłonieni zostaną finaliści i zwycięzcy. Poznamy ich podczas uroczystej gali w kwietniu 2027 r.

Co więcej, podczas gali konkursowej jurorzy uhonorują najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. – Ta nagroda to wyraz przekonania, że rozwój architektury wnętrz opiera się na dialogu pomiędzy środowiskiem akademickim, a praktyką zawodową. Młodzi projektanci dostrzegają i naturalnie odpowiadają na zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Doświadczenie z kolei nie polega na przywiązaniu do sprawdzonych rozwiązań, lecz na otwartości wobec nowych idei i umiejętności ich odpowiedzialnego wykorzystania. To właśnie z takiego dialogu rodzą się rozwiązania, które rozwijają i na nowo definiują zawód architekta wnętrz– podkreśla Roland Stańczyk, członek jury konkursu Wnętrze Roku SAW.

Patronat medialny nad konkursem objęły: „Elle Decoration”, „Label Magazine”, „& Living”, „Point of Design”, „Bryła”, „Czas na Wnętrze”, „Magazif”, „Weranda”, „Architektura Murator”, „Cztery Kąty”, oraz „Domosfera”.

Regulamin konkursu i wszystkie informacje organizacyjne można znaleźć na www.saw.org.pl/konkurs.