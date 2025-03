Rusza konferencja o dziedzictwie architektury drugiej połowy XX wieku. W programie wystąpienia, spacer i dyskusja

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trzyczęściowa konferencja o powojennej architekturze

Konferencja Heritage of architecture of the second half of the 20th century – research and preservation na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaczyna się dziś (7 marca 2025 r.) i trwa jeden dzień, ale program jest bogaty i podzielony na trzy części:

Sesja z udziałem gości zagranicznych, którzy zaprezentują wyniki swoich badań w dziedzinie konserwacji modernistycznego dziedzictwa architektonicznego. Miejsce: Wydział Architektury w Gliwicach, na terenie kampusu Politechniki Śląskiej. Spacer po centrum Katowic śladami architektury modernizmu, postmodernizmu i współczesnej. Dyskusja podsumowująca w Bibliotece Śląskiej w Katowicach - tu od lat gromadzone są zbiory Instytutu Dokumentacji Architektury, czyli dzieła największych architektów drugiej połowy XX wieku działających na Śląsku.

Architektura drugiej połowy XX wieku istnieje pomiędzy historią a teraźniejszością. Ten stan swoistego zawieszenia sprawia, że nie zawsze wiemy jak ją badać, oceniać i chronić. Dlatego też często wartościowe i eksperymentalne obiekty i założenia urbanistyczne okresu modernizmu bezpowrotnie niszczeją lub są nieprawidłowo modernizowane czy wyburzane i zastępowane nową zabudową. Ten dostrzegalny problem skutkuje zarówno bezpowrotną utratą dziedzictwa, jak i przeczy zasadom ciągłości kulturowej

- piszą organizatorzy konferencji. Rejestracja udziału w konferencji tutaj.

Program konferencji i wystąpień

9:00-10:10 Rejestracja

10:00-10:10 Otwarcie konferencji przez prof. Magdalenę Żmudzińska-Nowak

10:10-10:30 Dr Stefania Landi (University of Milan): Climate change impacts on concrete heritage: methodological considerations for vulnerability assessment and preventive conservation;

10:30-10:50 Dr Mariana de Oliveira Couto (University Beira Interior, Covilha): Recovering the modern: exploring design methodologies in the projects for "Escola Secundária José Falcão", "Cinema Batalha" and "EDP Building (Almada)", in Portugal;

11:10-11:30 Dr Aušra Černauskienė (Vilnus University), Prof. dr Marija Drėmaitė (Vilnus University): Towards a Sustainable Preservation of Concrete Heritage in Lithuania;

11:30-11:50 Prof. Gülnur Ballice (Yasar University of Technology, Izmir), Ph.D. Stud. Gizem Guler Nakip (Silesian University of Technology): Research and Preservation of Modernism Values in 20th Century Housing in Izmir, Türkiye;

11:50-12:10 Dr. Svenja Hönig (Research Associate Technical University Berlin Faculty VI): The Car-Centered City. A Contested Heritage of the Second Half of the 20th Century;

12:10-12:45 Prof. Magdalena Żmudziska-Nowak (Silesian University of Technology), Dr arch Magdalena Wałek (Silesian University of Technology), mgr Jakub Bródka (Silesian University of Technology), mgr Patrycja Czubaj, PhD Student SUT: Documentation and Protection of the Architectural Heritage of the second half of the 20th century in the research works of the Faculty of Architecture, SUT and the Institute of Architecture Documentation of the Silesian Library

12:45-13:15 Przerwa na lunch

13:15-14:00 Przejazd do Katowic

14:00-16:00 Spacer z oprowadzaniem: Modernist, Post-Modern and Most Recent Trends in the Architecture of Katowice

16:00-17:00 Dyskusja i zakończenie konferencji w Instytucie Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w Katowicach

17:00-18:00 Przejazd do Gliwic

Źródło: IDA BŚ

