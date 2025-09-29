Plakat festiwalowy z logo World Visualization Festival i napisem PANEL DISCUSSIONS LIVESTREAM. W tle widać niewyraźne sylwetki uczestników wydarzenia. Na plakacie data 02-04/10/2025 oraz informacja o transmisji paneli dyskusyjnych o przyszłości CGI. Więcej na Architektura Murator Plus.

Autor: WVF Plakat festiwalowy z logo World Visualization Festival i napisem "PANEL DISCUSSIONS LIVESTREAM". W tle widać niewyraźne sylwetki uczestników wydarzenia. Na plakacie data 02-04/10/2025 oraz informacja o transmisji paneli dyskusyjnych o przyszłości CGI. Więcej na Architektura Murator Plus.

World Visualization Festival 2025 można będzie śledzić na żywo!

materiały prasowe; oprac. redakcja
2025-09-29 12:57

World Viz Fest odbędzie się już 2–4 października w Warszawie. Wydarzenie kierowane do specjalistów z branży wizualizacji i grafiki komputerowej wkracza w tym roku także do Internetu. Daje możliwość śledzenia jego wybranych momentów online wszystkim tym, którzy nie będą mogli być na miejscu.

Panele dyskusyjne będą transmitowane

Dzięki transmisjom na żywo będzie można zobaczyć 3 panele dyskusyjne z ekspertami oraz galę wręczenia 3D Awards amerykańskiego portalu CGarchitect, która odbędzie się podczas festiwalu. To okazja, by dołączyć do rozmów, które dziś wyznaczają kierunki rozwoju branży wizualizacji, arch-viz i grafiki komputerowej (CGI).

Panel dyskusyjny Where Creativity Ends and Business Boundaries Begin (3 października, godz. 16:15) będzie rozmową o budowaniu nowych zasad w branży kreatywnej oraz o tym, jak daleko można się posunąć, nie tracąc klientów i wiarygodności. Tego samego dnia o godz. 19:15 odbędzie się gala 3D Awards portalu CGarchitect. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie wizualizacji architektonicznej, nagradzające najlepsze projekty z całego świata w 7 kategoriach, m.in. Obraz, Film/Animacja czy Obraz generowany przez sztuczną inteligencję.

Sobota , 4 października

W sobotę 4 października o godz. 13:30 online śledzić będzie można panel dyskusyjny The Anatomy of an Image that Sells Millions. Będzie to dyskusja o przywództwie kreatywnym i komunikacji – zarówno z klientami, jak i zespołem oraz o tym, jak prowadzić projekty, aby każda realizacja była wizytówką studia? O godz. 17:30 odbędzie się transmisja zamykającego festiwal panelu dyskusyjnego The Many Truths of AI in the Creative Field. Jego uczestnicy mówić będą o codzienność z AI, a także o tym, jak wygląda długofalowa strategia kariery i twórczości w świecie, w którym tradycyjne umiejętności są poddawane ciągłym transformacjom?

Piątek, 3 października

Godz. 16:15  I Where Creativity Ends and Business Boundaries Begin I prowadzenie: relative.berlin I goście: Arqui9, Juice, Millarc

Godz. 19:15 I Gala 3D Awards by CGarchitect I prowadzenie: Ricardo EloySobota, 4 października

Godz. 13:30 I The Anatomy of an Image that Sells Millions I prowadzenie: Mozses I goście: Platige Image, Factory Fifteen, MVSM

Godz. 17:30 I The Many Truths of AI in the Creative Field I prowadzenie: Ricardo Eloy I goście: Studio Tim Fu, Common Point, Maciej Kuciara

Dostęp do transmisji jest możliwy poprzez stronę: worldvizfest.com/livestream.

World Visualization Festival - profesjonaliści mają głos

World Visualization Festival to wydarzenie stworzone z myślą o profesjonalistach z dziedzin takich jak wizualizacja architektoniczna, motoryzacja, reklama, marketing, product design czy sztuczna inteligencja. Do udziału zaproszeni są zarówno doświadczeni twórcy CGI i wizualizacji, jak i studenci i osoby zaczynające swoją karierę. Event buduje społeczność artystów, pomaga w nawiązywaniu współpracy, networkingu, wymianie wiedzy i wspólnym kreowaniu przyszłości tych szybko rozwijających się profesji.

Szczegóły i bilety na: worldvizfest.com

