Panele dyskusyjne będą transmitowane

Dzięki transmisjom na żywo będzie można zobaczyć 3 panele dyskusyjne z ekspertami oraz galę wręczenia 3D Awards amerykańskiego portalu CGarchitect, która odbędzie się podczas festiwalu. To okazja, by dołączyć do rozmów, które dziś wyznaczają kierunki rozwoju branży wizualizacji, arch-viz i grafiki komputerowej (CGI).

Panel dyskusyjny Where Creativity Ends and Business Boundaries Begin (3 października, godz. 16:15) będzie rozmową o budowaniu nowych zasad w branży kreatywnej oraz o tym, jak daleko można się posunąć, nie tracąc klientów i wiarygodności. Tego samego dnia o godz. 19:15 odbędzie się gala 3D Awards portalu CGarchitect. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie wizualizacji architektonicznej, nagradzające najlepsze projekty z całego świata w 7 kategoriach, m.in. Obraz, Film/Animacja czy Obraz generowany przez sztuczną inteligencję.

Sobota , 4 października

W sobotę 4 października o godz. 13:30 online śledzić będzie można panel dyskusyjny The Anatomy of an Image that Sells Millions. Będzie to dyskusja o przywództwie kreatywnym i komunikacji – zarówno z klientami, jak i zespołem oraz o tym, jak prowadzić projekty, aby każda realizacja była wizytówką studia? O godz. 17:30 odbędzie się transmisja zamykającego festiwal panelu dyskusyjnego The Many Truths of AI in the Creative Field. Jego uczestnicy mówić będą o codzienność z AI, a także o tym, jak wygląda długofalowa strategia kariery i twórczości w świecie, w którym tradycyjne umiejętności są poddawane ciągłym transformacjom?

Piątek, 3 października

Godz. 16:15 I Where Creativity Ends and Business Boundaries Begin I prowadzenie: relative.berlin I goście: Arqui9, Juice, Millarc

Godz. 19:15 I Gala 3D Awards by CGarchitect I prowadzenie: Ricardo EloySobota, 4 października

Godz. 13:30 I The Anatomy of an Image that Sells Millions I prowadzenie: Mozses I goście: Platige Image, Factory Fifteen, MVSM

Godz. 17:30 I The Many Truths of AI in the Creative Field I prowadzenie: Ricardo Eloy I goście: Studio Tim Fu, Common Point, Maciej Kuciara

Dostęp do transmisji jest możliwy poprzez stronę: worldvizfest.com/livestream.

World Visualization Festival - profesjonaliści mają głos

World Visualization Festival to wydarzenie stworzone z myślą o profesjonalistach z dziedzin takich jak wizualizacja architektoniczna, motoryzacja, reklama, marketing, product design czy sztuczna inteligencja. Do udziału zaproszeni są zarówno doświadczeni twórcy CGI i wizualizacji, jak i studenci i osoby zaczynające swoją karierę. Event buduje społeczność artystów, pomaga w nawiązywaniu współpracy, networkingu, wymianie wiedzy i wspólnym kreowaniu przyszłości tych szybko rozwijających się profesji.

Szczegóły i bilety na: worldvizfest.com