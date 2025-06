Szkoła Budowania QA 20.03.24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wyróżnienie SARP 2025 dla altanki projektu NOKE Architects

6 czerwca w Warszawie wręczono najważniejsze nagrody i wyróżnienia architektoniczne w kraju. W kategorii I: Budynek mieszkalny jednorodzinny wyróżnienie otrzymał projekt ROD, w którym projektanci zaprezentowali nowoczesne spojrzenie na domek działkowy.

- Prosta, lecz zdecydowana forma, odważne użycie koloru oraz świadome ukształtowanie otoczenia tworzą wyjątkową przestrzeń w skali mikro. To propozycja architektury kameralnej, a jednocześnie pełnej ekspresji. Autorzy stworzyli miejsce, które – choć niewielkie – potrafi stać się artystycznym azylem, oferując przestrzeń do odpoczynku i kontaktu z naturą w środku miejskiego zgiełku - oceniło jury.

Przypominamy nasz materiał o tej realizacji.

Miejsce wypoczynku dla mieszkańców centrum na ROD

Za czerwoną furtką kryje się mikroświat, wykreowany dla estetów spragnionych wypoczynku w otoczeniu przyrody. Mieszkańcy tętniącego życiem centrum Warszawy:

Magda Grabowska-Wacławek, czyli Bovska – piosenkarka, tancerka, performerka, artystka wizualna

i Grzegorz Wacławek – założyciel studia Animoon

szukali dla siebie spokojnego miejsca, do którego mogliby szybko uciec z pełnego gwaru miasta. Wybrali działkę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zaledwie kilka stacji metra od śródmieścia.

Minimalistyczna altana w mocnym kolorze na trójkątnej działce

Inwestorom zależało na stworzeniu nietypowego miejsca, w którym spotkają się najwyższej jakości dizajn i architektura, a zieleń pozostanie w nienaruszonym stanie. Ogród został zaaranżowany nowocześnie – z szacunkiem dla starych drzew i nieco zdziczałej, porastającej działkę przez lata roślinności, bez grządek, za to z kwietnymi łąkami, uratowaną starą winoroślą i posadzonymi przez właścicieli jabłoniami. Bujna zieleń jest tłem dla wprowadzonych przez architektów szczodrze kolorów. Altana, która wrosła w zieloną tkankę, przełamuje schemat typowego domku na działce. Jest niczym współczesna rzeźba.

Z jednej strony bardzo minimalistyczna w formie, z drugiej – z mocnymi akcentami kolorystycznymi. Działka ma nieregularny kształt, jest długa i niemal trójkątna. Gdy po raz pierwszy zobaczyliśmy rzut, wydawało nam się, że niczego nie da się na niej zbudować. W regulaminie ROD są też obostrzenia – budynek nie może być trwale związany z gruntem i większy niż 35 m2. Mieliśmy natomiast możliwość postawienia przeszklonej oranżerii – przestrzeni wypoczynkowej, która stanęła w szerszym końcu posesji"

– mówi Karol Pasternak.

Gdy pada deszcz, domownicy przenoszą się tam z ogrodu, by popracować albo spędzić czas z gośćmi.

Miejsce do pracy dla gospodyni i innych artystów

Zaskakującym obiektem jest wychodzący z dachu walec – bryła mieszcząca łazienkę ze szklanym dachem. Z nietypowej przestrzeni kąpielowej rozciąga się widok na niebo i na korony chylących się nad świetlikiem drzew. We wnętrzu, skrojonym na miarę, ciąg funkcjonalny tworzą prócz części łazienkowej, strefa dziennego wypoczynku z dużym łóżkiem i znajdująca się tuż obok niej kuchnia. Miejsce do pracy usytuowane jest po przeciwnej stronie, przy przesuwnych oknach kadrujących panoramę ogrodu. Przy biurku, w kolorze indygo, harmonizującym z barwą płytek w łazience, Bovska komponuje i nagrywa swoje utwory. Gdy zaprasza innych artystów do wspólnych działań, muzyczne studio przenosi się na taras lub do oranżerii.

Metryka realizacji domu na działce ROD

Dom na działce ROD w Warszawie

Autorzy: NOKE Architects, architekci Karol Pasternak, Piotr Maciaszek i Mateusz Jaworski

Architektura krajobrazu:

LAO Architektura Krajobrazu, architektka Justyna Jastrzębska

Konstrukcja: Filip Świstowski

Inwestor: Magda Grabowska-Wacławek i Grzegorz Wacławek

Powierzchnia terenu:588 m2

Powierzchnia zabudowy:35 m2

Projekt: 2023

Realizacja: 2024