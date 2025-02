Architektura-murator. Podcast 30/30 Ahrend. Przyszłość biur jest cicha, modułowa i używana

Zmniejszające się biura zmieniają nasze podejście do miejsca pracy

Od kilku lat widzimy tendencję do zmniejszania powierzchni biur. I to nie o 20 czy o 30%, ale bardzo często wręcz o połowę. Na szczęcie nie oznacza to zmniejszania zatrudnienia. Chodzi o zmienę aktualnego sposobu pracy, która jest obecnie bardziej rotacyjna, hotdeskowa. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu każdy miał swoje biurko. Dziś pracujemy bardziej na zasadzie, że pod koniec dnia wszystko co znajdowało się na biurku musi z niego zniknąć. Kolejnego dnia może usiąść tam bowiem usiąść ktoś zupełnie inny - opowiada Konrad Smulik z Ahrend na początku naszej rozmowy o zmieniających się biurach.

Firma Ahrend od ponad wieku tworzy meble, które mają ożywiać środowiska pracy na całym świecie. Wszystko zaczęło się w 1896 roku, wraz z typowo holenderskim duchem przedsiębiorczości Jacobusa Ahrenda. Dzięki naszej współpracy przy świętowaniu 30-lecia "Architektury-murator" mogliśmy lepiej poznać podejście tej firmy do projektowania mebli biurowych.

Zdaniem Konrada Smulika zarządcy biur odczuwają rosnącą presję na zmniejszanie przestrzeni typu open space. Ich doskonale znane wady (hałas i brak możliwości skupienia się) pogłębiają się w wyniku coraz częściej stosowanego modelu pracy hybrydowej. Mimo że pracujemy fizycznie z biura, coraz częściej spotykamy się online. Harmider open space zdecydowanie nie ułatwia prowadzenie takich spotkań w sposób efektywny. Dlatego aranżowane na nowo biura mają coraz więcej zamkniętych przestrzeni, które mogą być używane przez różnych pracowników jako miejsca spotkań. Nie wszyscy mają jednak ten komfort i możliwości tak istotnej zmiany przestrzeni swojego biura.

Kiedy jesteśmy w sytuacji, gdzie wynajmujemy to biuro powiedzmy przez dwa lata, to dobudowanie dodatkowych pomieszczeń jest wtedy bardzo kłopotliwe. To bardzo duży koszt i firmy często decydują się wtedy na domówienie budek akustycznych, które naprawdę świetnie wpływają na komfort pracy.

- podkreśla Smulik.

Część naszej rozmowy odbyliśmy w budce akustycznej produkowanej przez Ahrend. Chcieliśmy sprawdzić, jak w praktyce sprawdza się to zyskujące coraz większą popularność rozwiązanie.

Budka spełnia szereg bardzo różnych funkcji w zależności od tego, czego wymaga od nas klient. Ta na przykład jest wyposażona w dwa fotele i stolik. Tę samą budkę możemy szybko zmienić - np. wstawić tu biurko z elektryczną regulacją wysokości albo dodatkowy fotel. Wszystko zależy od tego, czego oczekuje klient. Kolejną świetną sprawą jest to, że te budki są modułowe. Dzisiaj możemy potrzebować mniejsze. Ale gdy za dwa lata możemy dokupić kolejny taki moduł, dostawić go i wtedy nagle miejsce, które służyło jednej osobie staje się dobrą przestrzenią dla pracy małych zespołów - przekonuje nasz rozmówca.

Modułowe i używane meble biurowe, czyli jak projektować z myślą na przyszłość

Z naszej rozmowy dowiecie się bardzo dużo na temat możliwości wyposażania biur w meble, które powstają z myślą o długowiecznym i zrównoważonym życiu. W jaki sposób Ahrend chce tutaj nie tylko wdrażać, ale też wyznaczać standard dla gospodarki o obiegu zamkniętym?

Współpraca z Arend wygląda tak, że można od nas meble albo kupić, albo leasingować - tłumaczy Konrad Smulik. Choć podkreśla, że o ile w Polsce takie potrzeby dopiero się rodzą, to w Holandii działa firmowy Circular Hub. Kiedy my sprzedajemy klientowi meble - i dotyczy to zarówno aktualnych zakupów, czy dokonanych 5 lat czy 10 lat temu - możemy je w odpowiednim momencie odnowić. W zależności od oczekiwań klienta możemy je odświeżyć i oddać z powrotem lub odkupić. Czyli przyjmujemy używane meble biurowe, sprawdzamy ich zużycie i uszkodzenia, odświeżamy, naprawiamy i pomagamy wrócić na rynek - mówi przedstawiciel Ahrend.

Posłuchaj całej naszej rozmowy, aby dowiedzieć się, jak te rozwiązania funkcjonują w praktyce. Jeśli wolisz, możesz też odwiedzić polski showroom Ahrend. Znajdziesz go w Karolkowa Business Park, ul. Karolkowa 30 w Warszawie.

Architektura-murator. Podcast 30/30

Nasz redakcyjny podcast znajdziesz we wszystkich dobrych serwisach podcastowych. Wyszukaj “Architektura-murator. Podcast 30/30” i zobacz nasze inne rozmowy - z Ewą Kuryłowicz o teorii i praktyce architektury; z Anną Cymer o tym, że architektoniczne dyskusje oparte o samej estetyce nie są zbyt wiele warte; ze Zbigniewem Maćkowem o tym, jak idzie w deweloperkę, z Grzegorzem Piątkiem o słusznym pięknie architektury, z Robertem Konieczny - o warunkach pracy i międzynarodowym uznaniu; Moniką Arczyńską o architektonicznej odwadze i organizowaniu konkursów; z Sylwią Goryczką z Humanscale o tym, czy umiemy dobrze siedzieć; z Markiem Chrobakiem, nowym prezesem SARP, o wyzwaniach, przed którymi stoi architektura; z Aleksandrą Wasilkowską o projektowaniu tego, co unika powszechnemu zainteresowaniu; oraz z Ewą P. Porębską - o tym, jak przeszłość miesza się z przyszłością polskiej architektury.

Podcast 30/30 to nasz redakcyjny podcast jubileuszowy. To rozmowy o doświadczeniach z przeszłości i wyzwaniach z przyszłości. Komentujemy tu architektoniczne słowa i czyny, przyglądamy się zmianom technologicznym oraz szukamy definicji piękna w niezwykle niespokojnych czasach. Architektura-murator od 30 lat towarzyszy polskiej architekturze. Prezentujemy najlepsze obiekty, inspirujemy do dyskusji i śledzimy kluczowe zmiany.

