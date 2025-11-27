Biennale Wenecja 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wybrano kuratorów 20. edycji Biennale w Wenecji

Rada Dyrektorów La Biennale di Venezia, działając na wniosek prezydenta Pietrangelo Buttafuoco, ogłosiła wybór Wang Shu i Lu Wenyu na stanowiska dyrektorów Wydziału Architektury odpowiedzialnych za kuratorowanie 20. Międzynarodowej Wystawy Architektury, która odbędzie się w Wenecji w 2027 roku. Decyzja ta wpisuje się w tradycję powierzania kluczowych edycji Biennale uznanym twórcom o wyrazistych wizjach i międzynarodowym dorobku. Tegoroczny wybór nie jest zaskoczeniem — duet od lat pozostaje jedną z najbardziej konsekwentnych i wpływowych par współczesnej architektury.

Wang Shu i Lu Wenyu to architekci i edukatorzy, którzy w 1997 roku założyli Amateur Architecture Studio, a następnie współtworzyli Wydział Architektury w Chińskiej Akademii Sztuki oraz Szkołę Architektury, w której pełnią funkcje odpowiednio dziekana i dyrektorki Centrum Zrównoważonego Budownictwa. Ich praktyka od lat opiera się na poszanowaniu tradycyjnych materiałów, rzemiosła i pamięci miejsc. To architektura, która wyrasta z codzienności — z obserwacji śladów życia lokalnych społeczności i energii nieformalnych, nienazwanych struktur. Twórcy sprzeciwiają się abstrakcyjnej konceptualizacji oderwanej od realiów oraz komercjalizacji prowadzącej do zaniku związków między budynkiem a jego otoczeniem.

W dorobku studia znajdują się realizacje szeroko komentowane na świecie: Muzeum Historyczne w Ningbo, słynny Kampus Xiangshan Chińskiej Akademii Sztuki, Wzgórze Płytek w Hangzhou, rozbudowane projekty rewitalizacyjne — od wioski Wencun po Południową Ulicę Cesarską Song — a także liczne muzea, archiwa, centra kultury i obiekty publiczne. Ich prace prezentowano w MoMA, Centre Pompidou oraz na najważniejszych wystawach w Europie, a Wang Shu w 2012 roku otrzymał najbardziej prestiżowe wyróżnienie w świecie architektury: Nagrodę Pritzkera.

Architektura w obliczu kryzysów

Pietrangelo Buttafuoco, ogłaszając wybór komisji, podkreślił wyjątkową rolę nowo mianowanych kuratorów:

Ich wskazówki zainspirują do szerokiej i niezbędnej refleksji, kierując Biennale Architektury 2027 w stronę nowych perspektyw i nowych sposobów rozumienia naszej relacji z przestrzenią, pamięcią i zaangażowaną społecznością. Składamy najszczerszą wdzięczność Wang Shu i Lu Wenyu za przyjęcie tej funkcji, a także najserdeczniejsze życzenia sukcesów w ich pracy.

Również sami architekci odnieśli się do nominacji, podkreślając zarówno wagę odpowiedzialności, jak i aktualny kryzys, z którym zmaga się współczesna architektura:

W obliczu dzisiejszych kryzysów podkreślanie klarownej, uczciwej idei i metody projektowania nabiera szczególnego znaczenia. Deklarujemy dalsze prezentowanie tych poszukiwań z pełną rzetelnością, z myślą o lepszej przyszłości. Dziękujemy Prezydentowi Pietrangelo Buttafuoco i zespołowi La Biennale di Venezia za ich wsparcie.

Biennale Wenecja 2025. Wspominamy

Kuratorem tegorocznej edycji był włoski architekt i urbanista Carlo Ratti. Biennale odbyło się w Giardini, Arsenale i innych punktach miasta. Hasłem przewodnim było "Intelligens. Naturalne. Sztuczne. Wspólne." Carlo Ratti Carlo tłumaczył go następująco:

Tytuł Międzynarodowej Wystawy Architektury ogłaszany jest zazwyczaj po angielsku i włosku. Natomiast w 2025 roku odwołanie do wspólnego łacińskiego źródłosłowu intelligens sprawi, że ten sam tytuł będzie obowiązywać w obu językach. Tytuł Intelligens ma związek z nowoczesną koncepcją «inteligencji», ale odsyła też do szerszego wachlarza znaczeń ze względu na ostatnią sylabę «gens», która po łacinie oznacza «ludzi». Daje to początek nowej, fikcyjnej bazie słowotwórczej, która wskazuje, jaka powinna być inteligencja przyszłości: włączająca, wieloraka i obdarzona wyobraźnią przekraczającą to, co znamy dziś jako sztuczną inteligencję.

Na głównej wystawie Biennale zaprezentowano ponad 300 prezentacji autorstwa około 750 osób - najwięcej w historii. Wydarzenie gościło 65 pawilonów narodowych. Na portalu Architektury-murator znajdą państwo publikacje poświęcone niektórym z nim. Zachęcamy do lektury tekstów o Pawilonie Polskim, Austriackim i Nordyckim.