Dworzec Metropolitalny w Lublinie

Aktualizacja, listopad 2024. Dworzec w Lublinie z główną nagrodą

Dworzec Metropolitalny w Lublinie otrzymał główną nagrodę podczas World Architecture Festival. Wydarzenie odbyło się 6-8 listopada w Singapurze. Uznawane jest za jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych w międzynarodowej branży. Dworzec zaprojektowany przez pracownię Tremend, znalazł się w gronie finalistów konkursu w kategorii „Transport”. Projekt autorstwa polskiej pracowni zyskał uznanie jurorów, którzy przyznali mu pierwszą nagrodę. Zespół Tremend przedstawił go jurorom podczas prezentacji na żywo, przy udziale publiczności.

Oddany z początkiem roku nowy Dworzec Metropolitarny w Lublinie, zaprojektowany przez pracownię Tremend, znalazł się w finale konkursu World Architecture Festiwal Awards w kategorii Transport, w której o wygraną powalczy razem z realizacjami takich pracowni jak Zaha Hadid Architects czy Kohn Pedersen Fox. World Architecture Festival 2024 odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2024 w Marina Bay Sands Singapurze.

World Architecture Festival Awards

To duże osiągnięcie. Nagrody przyznawane autorom najlepszych projektów w trakcie World Architecture Festival uchodzą za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży o międzynarodowym zasięgu. Kilkudniowe wydarzenie co roku przyciąga do Singapuru reprezentantów środowiska architektonicznego z całego świata. To nie tylko spotkanie najbardziej cenionych architektów i architektek – na program World Architecture Festival składają się również panele dyskusyjne, prezentacje koncepcji projektowych, wystawy tematyczne, a także ceremonia wręczenia nagród World Architecture Festival Awards.

Polka, założycielka Tremend, w jury

Nagroda od ponad dekady jest jednym ze stałych elementów programowych World Architecture Festival, a także pożądanym przez międzynarodowe pracownie, prestiżowym wyróżnieniem nazywanym. Wśród dotychczasowych zwycięzców World Architecture Festival Awards są tak uznane pracownie jak choćby MAD Architects, Bjarke Ingels Group czy Herzog & de Meuron. W jury konkursu zasiadały zaś do tej pory takie osobistości jak Norman Foster czy David Chipperfield. W tym roku w jury festiwalu zasiada Polka, Magdalena Federowicz-Boule. Założycielka i prezeska Tremend zasiądzie w tym roku w jury nagrody w kategorii Future Projects, która ocenia najbardziej innowacyjne projekty będące aktualnie w fazie koncepcyjnej bądź w realizacji. Zaproszenie architektki do jury jest wynikiem uznania przez międzynarodową społeczność dotychczasowego jej dorobku. Przed rokiem w sekcji INSIDE dedykowanej architekturze wnętrz projekt Polki wygrał I Nagrodę w kategorii Hotele. Jury zachwyciły wtedy wnętrza Royal Tulip Warsaw Apartments, inspirowane wzornictwem i architekturą XX-wiecznej Warszawy.

Royal Tulip Warsaw Apartments. Zdjęcia

Dworzec Metropolitalny w Lublinie w finale WAF

Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku jury przed rozpoczęciem samego wydarzenia ogłosiło finałowe „krótkie listy” z wybranymi najlepszymi realizacjami architektonicznymi z całego świata, m.in. obiektami kulturalnymi i edukacyjnymi, budynkami mieszkalnymi i komercyjnymi, infrastrukturą sportową, transportową itd.

Polski projekt wyróżniony na WAF w zeszłym roku

Właśnie w kategorii Transport wśród 9 finałowych budynków znalazł się obiekt z Polski – Dworzec Metropolitalny w Lublinie. Zaprojektowany przez pracownię Tremend dworzec powalczy o wygraną z realizacjami takich pracowni jak Zaha Hadid Architects czy Kohn Pedersen Fox.

W tym roku nominowana do nagrody jest też inna realizacja z Polski Fabryka Wody w Szczecinie - w kategorii Sport.

Projekt polskich architektów już wcześniej został dostrzeżony przez jury nagrody. W 2019 r. – jeszcze w sekcji oceniającej „projekty przyszłości” – koncepcja Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Lublinie dostała się do w finału konkursu w kategorii Infrastruktura. Jury doceniło wtedy szereg zaplanowanych w projekcie proekologicznych rozwiązań, wpływających na jego efektywność i realnie minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne. Teraz zespół pod kierownictwem arch. Magdaleny Federowicz-Boule będzie miał okazję przedstawić jury już zrealizowany obiekt podczas prezentacji przed panelem jurorskim. Prezentacje na żywo, przy udziale publiczności, to jeden z punktów festiwalu tradycyjnie cieszących się największym zainteresowaniem.