Muzeum z odzysku! Bardzo odważna decyzja jury konkursu na rozbudowę Muzeum Architektury we Wrocławiu

W piątek 20 grudnia poznaliśmy wyniki jednoetapowego, realizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy zespołu Muzeum Architektury we Wrocławiu. Organizatorem konkursu było Muzeum, przy udziale wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich i Gminy Wrocław.

Pod ocenę Sądu Konkursowego pod przewodnictwem arch. Macieja Miłobędzkiego trafiło 36 projektów. W obradach jury, prowadzonych w dniach 17-20 grudnia w siedzibie Muzeum Architektury, wzięli również udział przedstawiciele władz Wrocławia, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Daniel Gibski oraz zaproszeni biegli z różnych dziedzin.

Nagrodzona praca

Laureatem I Nagrody została pracownia TŁO Michał Sikorski Architekt z Warszawy (zespół autorski: Michał Sikorski, Nicolo Signori, Anna Nauwaldt, Michalina Kubiak, Natalia Budnik; współpraca: Jan Jabłoński, Mateusz Zawadzki, Pola Machinska, Justyna Zawada, Michał Salamonowicz, Aleksandra Kędziorek, MIOVIZ, Fundacja BRDA).

– Spróbujmy sobie wyobrazić Muzeum Architektury jako duży dom architektów, gdzie stare miesza się z nowym, a organiczne ze sztucznym – mówią o zwycięskim projekcie jego autorzy. Nowy budynek projektujemy jako wielkoskalową „półkę” na eksponaty – fragmenty budynków rozebranych lub modernizowanych, które już są – lub w przyszłości będą – w posiadaniu Muzeum. Tak projektowany budynek jest zarówno tłem dla ekspozycji, jak i sam staje się częścią kolekcji.

Lapidarium / Vivarium to historia o starym

i nowym. O trwaniu tego, co było i dawaniu

drugiego życia temu, co chcemy, by przetrwało.

W tym projekcie zawarliśmy kilkuletnie przemyślenia i ambicje związane z współczesną architekturą i wtórnym użyciem materiałów budowlanych. Niepowtarzalną cechą struktury przestrzennej Muzeum jest przenikanie się wnętrza z zewnętrzem za sprawą istniejących dziedzińców. Nasz projekt tworzy nowe wnętrza urbanistyczne i zachęca do aktywizacji oraz wzmocnienia życia między budynkami. Projekt konkursowy nie jest skończonym dziełem, ale początkiem narracji tworzonej w synergii z Muzeum, zaproszeniem do zrobienia inwestycji publicznej inaczej - mówi nam Michał Sikorski - jeden z autorów projektu.

i Autor: pracownia TŁO Michał Sikorski Architekt z Warszawy

To nie była jednomyślna decyzja

– To nie była jednomyślna decyzja – mówi Przewodniczący Sądu Konkursowego, arch. Maciej Miłobędzki. – Właściwie do ostatniej chwili w grze było kilka projektów, co do których ścierały się nasze opinie. Wygrała koncepcja, za którą stoi ciekawa narracja i bardzo silny przekaz.

W uzasadnieniu jury czytamy: projektanci w sposób świadomy zdecydowali się na użycie materiałów pochodzących z odzysku, minimalizując ślad węglowy obiektu i ograniczając zużycie zasobów naturalnych. Wszystkie zaś nowe elementy projektowane będą zgodnie z zasadą design for disassembly— czyli zakładając ponowne ich wykorzystanie, wprowadzając do dyskusji refleksję nad pełnym cyklem życia budynku.

To nie tylko architektura, to także narracja o tym, co zostało utracone

Zdaniem jury zwycięski projekt to niezwykle wyrazisty gest w przestrzeni miejskiej, który może stać się swoistym znakiem obecności Muzeum Architektury. Podkreślano też znaczenie proponowanego rozwiązania przenoszącego część ekspozycji muzeum na zewnątrz poprzez umieszczenie na elewacji budynku detali architektonicznych i elementów pochodzące z obiektów, które już nie istnieją. “To nie tylko architektura, to także narracja o tym, co zostało utracone, a co warto pamiętać” - wyjaśniają twórcy.

Istotnym punktem odniesienia stała się także tożsamość Muzeum Architektury, którego początki były ściśle związane z dokumentowaniem procesu odbudowy miasta po wojennych zniszczeniach oraz kolekcjonowaniem fragmentów zrujnowanych budynków. Ten historyczny wątek przeniknął do projektu i stał się jego integralną częścią.

Ważnym gestem architektonicznego ustępstwa - i subtelnym nawiązaniem do tradycji miejsca - jest umieszczenie w obrębie elewacji donic, z których wyrastające pnącza porosną gmach, nakładając na niego dodatkową, biologiczną warstwę, podobną do tej która porasta historyczną siedzibę muzeum.

czytamy w uzasadnieniu.

Michał Duda, dyrektor Muzeum Architektury podkreśla ciekawy sposób, w jaki zwycięski projekt splata kilka wątków:

Z jednej strony mówi dużo o przeszłości, w tym o tożsamości tej instytucji, która przecież na samym początku swojej działalności zajmowała się głównie zbieraniem pozostałości po nieistniejących budynkach. Z drugiej strony mamy tu bardzo ciekawą, współczesną refleksją o cyrkularności istnienia obiektów. Warto wyraźnie podkreślić, że według mnie to nie jest skończony projekt, a raczej zaproszenie dla całego naszego zespołu do dalszej, wspólnej pracy nad strategią jego realizacji. To jest otwarcie zupełnie nowego rozdziału.

II nagroda dla biura Ch+ z Wrocławia

II miejsce zajęła koncepcja biura architektonicznego Ch+ z Wrocławia (zespół autorski Mikołaj Smoleński, Grzegorz Kaczmarowski, Agnieszka Chrzanowska, Wojtek Chrzanowski, Aleksandra Galant).

Drugą nagrodę przyznano za poszukiwanie odwracalnych i wstrzemięźliwych ingerencji w zakresie kościoła w postaci modułowych elementów o charakterze meblarskim. Konsekwentne decyzje projektowe, sprawność warsztatową i spójne rozwiązania materiałowe. Powściągliwy charakter budynku badawczego reinterpretujący tradycyjne materiały. Dostrzeżono walor podniesienia dachu nad skrzydłem wschodni w celu wkomponowania komunikacji oraz próbę uchronienia cisu w dziedzińcu zachodnim - przekonuje jury

i Autor: biuro architektoniczne Ch+ z Wrocławia

III nagroda trafiła w ręce zespołu Jędrak-Kościesza Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Warszawy

Trzecią nagrodę przyznano za umiejętne wpisanie się w układ urbanistyczny ulicy Bernardyńskiej, podejmując dialog z formą szczytu oraz odsłonięcie zespołu klasztornego. Za operowanie spójnym językiem form i materiałów w zakresie nowoprojektowanej zabudowy i projektowanego pawilonu wejściowego. Sąd konkursowy docenia próbę ponownego użycia materiałów.

i Autor: Jędrak-Kościesza Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Warszawy III nagroda

Wyróżnione prace

W konkursie wyróżniono trzy pracownie, które zaprezentowały szczególnie interesujące podejście do wyzwań projektowych. Pierwszym wyróżnionym zespołem jest biuro Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. (Piotr Żabicki, Piotr Marciniak, Katarzyna Bartela, Karolina Czumaj, Weronika Dardzińska, Emilia Krajewska, Maria Saloni-Sadowska, Jakub Szczepański), doceniony za próbę dyskusji z założeniami programowymi, wykorzystanie potencjału Parku Muzeów oraz innowacyjne rozwiązania w strefie edukacyjnej.

Kolejnym wyróżnionym jest zespół pod kierunkiem Karola Żórawskiego (Karol Żórawski, Szymon Chwazik, Marcin Kwietowicz), którego projekt jury uznało za wybitny w zakresie rozwiązań ekspozycji zmiennej w prezbiterium oraz za subtelne i staranne opracowanie detali wnętrz.

Trzecim zespołem jest Atelier Tektura Sp. z o.o. (Barbara Kozielewska, Michał Kozielewski, Mateusz Kluczek, Paulina Bartosik, Kamila Doniec, Paulina Kapiszka, Oskar Kozaczewski, Łukasz Petelski, Katarzyna Piotrowska, Anna Puchalska, Agnieszka Turczyńska, Adrianna Waleszczak-Owczarek, Stanisław Ignaciuk, Maciej Czyński, Michał Bogusławski, Katarzyna Korczak, Jakub Okólski, Bartłomiej Siekierkowski, Arnold Prasalski), wyróżniony za wysoką jakość rozwiązań ekspozycji stałej i zmiennej oraz walory estetyczne całego projektu.

Zobacz wszystkie wyróżnione i nagrodzone koncepcje:

