Pierwszy biurowiec na Nowych Żernikach we Wrocławiu. Prosta forma, naturalne materiały i szczerość architektury

Nowe Żerniki w końcu stały się wielofunkcyjne

O wrocławskich Nowych Żernikach - po pierwszej fali zainteresowania wynikającej z kompleksowego sposoby planowania urbanistyczno-architektonicznego - w ostatnich latach mówiło się głównie w kontekście zamieszkiwania i deficytów. Na razie w obrębie założenia powstawały przede wszystkim budynki mieszkaniowe. Nie udało się dotąd zrealizować planowanego tu osiedlowego targowiska, żłobka, przedszkola ani domu kultury. Realizacja zespołu szkolno-przedszkolnego planowana na 2028 rok. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i funduszy z budżetu obywatelskiego zrealizowano niewielki park na terenie skweru Hansa Scharouna, na południe od ulicy Tadeusza Brzozy.

Procesy miastotwórcze oczywiście muszą zająć czas, ale warto pamiętać, że prace koncepcyjne zaczęły się prawie 15 lat temu. W 2011 roku ponad 40 biur projektowych we współpracy z władzami Wrocławia, lokalnym oddziałem SARP i Izbą Architektów zainicjowało projekt Nowe Żerniki. Zespół ten, określany mianem „superbiura”, postawił sobie zadanie stworzenia modelowego osiedla mieszkaniowego nawiązującego do tradycji Werkbudu i idei zrealizowanego w 1929 roku niemieckiego osiedla WuWa. Przyjęto żmudną i rozłożoną w czasie metodę cyklicznych warsztatów, które mimo trudności, jakie niesie współpraca w dużej grupie, dają szansę na twórczą wymianę poglądów. Uzupełniano je spotkaniami ze specjalistami, a także z mieszkańcami i inwestorami, co stanowiło element procesu rzeczywistej partycypacji społecznej. Od początku zależało nam na tym, żeby to nie domy przeszły do historii, ale sam proces – mówił w jednym z wywiadów Zbigniew Maćków, należący do pomysłodawców budowy Nowych Żernik. Projekt był tak ciekawy i unikalny w skali polski, że w 2020 roku, w IX edycji konkursu konkursu Życie w Architekturze zdobył tytuł Ulubieńca Polski 2015-2019, pokonawszy w plebiscycie 46 innych realizacji wybranych przez jury IX edycji spośród 459 nadesłanych zgłoszeń.

Wrocławski inwestor, wrocławski projektant

Projekt pierwszego biurowca na Nowych Żernikach na zlecenie spółki Investment M opracowała Maćków Pracownia Projektowa. To jedna z najbardziej wpływowych pracowni architektonicznych w Polsce, której realizacje od lat wzbudzają powszechne zainteresowanie i uznanie specjalistów. W grudniowym numerze naszego pisma będzie można zapoznać się z prezentacją szkoły przy ul. Cynamonowej, która również powstała w tej pracowni.

Biurowiec był projektowany pod potrzeby konkretnego najemcy. To wrocławska, rodzinna firma Entire M, która jest znana z takich marek jak Helikon-Tex® i zajmuje się produkcją odzieży taktycznej. Dlatego w nowym obiekcie znajdą się nie tylko standardowe przestrzenie biurowe (w formie open space), ale również szwalnia, studio fotograficzne czy przestrzenie projektowe i magazynowe. Obecność głównego najemcy była kluczowa dla całego procesu projektowego, a jego lokalne korzenie pozwoliły architektom i architektkom na bardziej swobodne korzystanie z kontekstu i dziedzictwa Nowy Żernik. Stąd np. nawiązania do modernistycznego charakteru WuWy.

Projekt budynku został opracowany w 2021 roku. Inwestor zgłosił się bezpośrednio do pracowni Maćków i najpierw zlecił przygotowanie koncepcji, która stała się elementem oferty przetargowej na zakup działki do władz miasta. Jedną z zasad działania urzędu, jako land dewelopera Nowy Żernik, jest organizowanie przetargów na działki z przeznaczeniem na konkretne funkcje. Inwestor, zanim zostanie uwzględniony w rywalizacji na oferowaną cenę, musi pokazać koncepcję tego, co chce zbudować.

Prosta forma, naturalne materiały i szczerość architektury

Ten biurowiec nie jest spektakularny. Nie znajdziemy w nim także skomplikowanych rozwiązań konstrukcyjnych czy działań mających wychylić budownictwo w przyszłość. Ta przestrzeń została stworzona tak, aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby najemcy, zapewnić optymalne warunki do pracy i zadbać o dobre starzenie się budynku.

Projektanci zapewniają, że inwestor nie chciał stosowania jakichkolwiek półśrodków jeśli chodzi o trwałość i funkcjonalność budynków. Dlatego architekci mogli zapewnić odpowiedni komfort pracy dbając o dobre doświetlenie, odpowiednią wysokość kondygnacji, klarowną komunikację w samym budynku i zastosowanie naturalnych materiałów. Dzięki prostej, choć zróżnicowanej wysokościowo brykle udało się stworzyć drewniany tarasy na zielonych dachach.

Rzut architektoniczny parteru budynku

i Autor: prac. Zbigniew Maćków

Przekrój AA budynku

i Autor: prac. Zbigniew Maćków

Plan zagospodarowania terenu

i Autor: prac. Zbigniew Maćków

Elewacja budynku została wykonana z prefabrykowanych płyt wykonanych przez lokalną firmę. Projektantom bardzo zależało na takim podejściu do tego elementu budynku. Chodziło nie tylko o zapewnienie odpowiedniej jakości jej wykonania, ale też bardziej bezpośrednie nawiązanie do dziedzictwa WuWy i pomysły na wygląd całej dzielnicy. Betonowe elewacje zapewniły też pożądany kolor i fakturę. Takie podejście do detalu - w kontekście oszczędnej w wyrazie bryły budynku i doborze materiałów - jest jednym ze źródeł jakości tej architektury.

i Autor: udostępnione przez Adamietz, fot. Michał Sadecki Projekt Maćków Pracownia Projektowa

Zbigniew Maćków. Robi się gęsto Dlaczego Zbigniew Maćków wydziela ze swojej pracowni laboratorium GĘSTO i z architekta zmienia się w dewelopera mającego ambicję budować tanie mieszkania na wynajem w centrach miast? Jak chce odnieść sukces? I w jaki sposób ten sukces ma pomóc w rozwiązaniu kilku ważnych wyzwań stojących przed architekturą? Zaprasza Artur Celiński Architektura-murator. Podcast 30/30 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zieleń i przestrzeń otwarta, zagospodarowana w formie okręgów

Zieleń przed budynkiem najlepsze tygodnie ma dopiero przed sobą. Ze względu na jesienny termin oddania budynku w użytkowanie nie widać pełnego, zamierzonego efektu zagospodarowania terenu. Brak zagospodarowania sąsiadujących działek sprawił także, że ciągi komunikacyjne urywają się wraz z granicą inwestycji. Przez to obecnie nie będzie możliwe wykorzystanie pełnego potencjału przejścia wytyczonego przez projektantów na parterze budynku.

Przejście w bryle budynku w założeniu łączyć ma komunikację zewnętrzną (po drugiej stronie ulicy mamy już wybudowane budynki mieszkaniowe) z zaprojektowanym po drugiej stronie dziedzińcem. Projektantom zależało na tym, by stworzyć kameralną przestrzeń do relaksu, które byłoby otwarte zarówno dla mieszkańców, jak i pracowników.

Ze względu na założenia urbanistyczne Nowych Żerników, na powierzchni wokół nowego biurowca nie zaprojektowano żadnych miejsc parkingowych. Wszystkie zostały zlokalizowane w garażu podziemnym.

Metryczka

Budynek biurowy, Wrocław, al. Architektów

Autorzy: Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Zuzanna Wojtasiak (architekt prowadzący), Arkadiusz Kiernicki, Anna Rottau, Paweł Szyport, Marcin Tobiasz, Maria Wawer, Joanna Woldan

Współpraca: Zuzanna Warchałowska; Architektura wnętrz: Zuzanna Wojtasiak, Paweł Szyport, Maria Wawer, Joanna Woldan; Konstrukcja: Zimny Construction; Instalacje: SPPoprawa, ALDE; Inwestor: Investment M; Generalny wykonawca: Adamietz

Powierzchnia zabudowy: 1907 m²; Powierzchnia użytkowa: 12 976 m²; Powierzchnia całkowita: 16 232 m²; Kubatura: 45 000 m³

Realizacja: 2024