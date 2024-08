Patronat a-m

Zabytek - nie zapomnij! Denkmal - denk mal dran!

Do 31 sierpnia 2024 roku można składać aplikacje do odbywającego się co dwa lata, polsko-niemieckiego konkursu. Inicjatywa wspiera długofalową ochronę niewielkich obiektów o wartościach historycznych i artystycznych na terenie województwa dolnośląskiego, południowej części województwa lubuskiego i dolnośląskiej części Górnych Łużyc.