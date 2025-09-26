Życie w Architekturze 2025. Biuro RED BULL w Forcie Mokotów. MXCF Architekci

Życie w Architekturze 2025. Biuro RED BULL w Forcie Mokotów. Założenia Autorskie

Na swoją warszawską siedzibę, firma Red Bull wybrała halę poprodukcyjną z lat 70-tych, zatopioną w zieleni Fortu Mokotów. W 2021, adaptując przestrzeń na potrzeby zespołu 100 osób, na trzech kondygnacjach stworzono 1700 m2 powierzchni do pracy biurowej, działań kreatywnych, odpoczynku i aktywności socjalnych.

W 2024 roku powiększono powierzchnię o 300m2 i 30 stanowisk pracy. Otwarcie przestrzeni hali zapewniło wszystkim użytkownikom biura widoki na zieleń, pozwalając jednocześnie zachować rytm wyeksponowanej konstrukcji i powściągliwy charakter wnętrz.

Nad wejściem i recepcją, na tle polerowanego aluminium, zawieszono czerwoną instalację przestrzenną „Falę energii”, reprezentująca idee marki i historię obiektu. Strefa wejściowa parteru budynku to przestrzeń spotkań, której sercem jest amfiteatr ze sklejki, domknięty nowatorskim telebimem z giętkich ekranów OLED. Przestrzeń parteru zaskakuje podwieszonymi kubaturami sal spotkań. Wysokie jasne otwarte przestrzenie biurowe podzielone są na półotwarte strefy dające poczucie komfortu, a równocześnie zapewniającymi stały kontakt między zespołami. Strefy wypoczynkowe, liczne sale spotkań, kabiny oraz gabinety do pracy cichej rozlokowane są równomiernie na dwóch piętrach.

Liczba różnorodnych miejsc pracy umożliwia elastyczne i kreatywne korzystanie z miejsca pracy w zależności od typu aktywności. Zadbano o poprawę akustyki istniejących stropów, oświetlenie dostosowane do rytmu dobowego oraz naturalne materiały - posadzki z białego terazzo, ściany z listew dębowych oraz czarnego drewna palonego, zabudowy z brzozowej sklejki. Dobór wyposażenia opiera się na połączeniu bez-pretensjonalnych mebli biurowych oraz wyselekcjonowanych klasyków designu. W podziemiu mieszczą się pokoje gier i nagrań, miejsca relaksu cichego i głośnego, szatnie dla rowerzystów, kuchnia z jadalnią. Dodanie świetlika wzdłuż elewacji oraz ściany zielonej odmieniło charakter tej strefy, stała się jasną przestrzenią wypoczynku i spotkań.

Życie w Architekturze 2025. Biuro RED BULL w Forcie Mokotów. Autorzy

Autor projektu:

MXCF Architekci

Zespół autorski:

Projektanci prowadzący: Marta Chrzanowska, Marcin Ferenc Zespół: Julia Białoszyńska, Martyna Sarna, Natalia Woźniak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Naszym celem w czasie projektowania wnętrz nowej siedziby firmy Red Bull w hali poprzemysłowej w Forcie Mokotów było stworzenie komfortowego, zrównoważonego środowiska pracy, zapewniającego pracownikom na co dzień dobre samopoczucie, spokój i chęć do aktywności.

Projekt pierwszego etapu powstawał w trudnym czasie pierwszego lockdownu, realizacja spełniła oczekiwania wracających po pandemii do pracy stacjonarnej zespołów, pozwoliła zadbać o wygodę każdego z użytkowników i odbudować więzi zespołu. Zadbano o akustykę, oświetlenie naturalne i widoki na ściany zieleni za dużymi przeszkleniami, komfort cieplny i świeże powietrze, ergonomię, oświetlenie stanowisk pracy dostosowane do rytmu dobowego oraz naturalne zrównoważone materiały. Sposób aranżacji otwartych i zamkniętych przestrzeni pracy i wypoczynku, zachęca do ruchu w ciągu dnia, wyboru typu stanowiska pracy, cichej lub zespołowej w zależności od potrzeb, inicjuje spotkania przypadkowe.

Udana adaptacja obiektu poprodukcyjnego tchnęła w zastaną przestrzeń nowe życie. Interwencje w kontekst przemysłowy są na wskroś współczesne, a jednak wtopione naturalnie w otoczenie, mimo powściągliwości odmieniają zastaną przestrzeń i inspirują do działania. Ogromną satysfakcję daje fakt, że ponadczasowość założeń projektowych sprawdziła się podczas rozbudowy - na posadzce znów położyliśmy białe lastryko, pod stropem białe wyspy akustyczne, wybrane ściany wykończono naturalnymi listwami dębowymi i z drewna palonego, ściany w czarnej ślusarce korespondują z oknami przemysłowej hali. Świadomie wybrane materiały okazały się trwałe, spójne kolorystycznie i taktylnie, a wnętrza odporne na próbę czasu, przez co zdecydowanie wyróżniają się na rynku biurowym swoim autentycznym klimatem, komfortem i jakością detalu. Powstała wyjątkowa, inspirująca i pełna dobrej energii przestrzeń pracy.

Biuro RED BULL w Forcie Mokotów. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Biuro RED BULL w Forcie Mokotów, przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor: RED BULL Poland

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Colliers Poland

Powierzchnia użytkowa: 2000 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022,2023/2021, drugi etap 2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.