Życie w Architekturze 2025. Garaż wielostanowiskowy ze strefą rekreacyjną na dachu. Medusa Group

Życie w Architekturze 2025. Garaż wielostanowiskowy ze strefą rekreacyjną na dachu. Założenia Autorskie

Bryła budynku parkingu zamkniętego jest wynikiem analizy oczekiwań inwestora oraz wytycznych planistycznych wyznaczonych w WZ i ZT wydanych dla działki. Zaprojektowano bryłę składającą się z dwóch kondygnacji podziemnych oraz dwóch kondygnacji nadziemnych.

Od strony zachodniej, wyeksponowanej na istniejące budynki biurowe użytkowane przez Inwestora, zaprojektowano tarasowe uskoki kondygnacji nadziemnych obsadzone roślinnością pnącą się po pionowych fragmentach ściany. Od strony południowej, przy bramie wjazdowej do garażu, zaprojektowano podcień w parterze, wyznaczający strefę wjazdową do obiektu. Od strony wschodniej zaprojektowano elewację równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej wg. WZ i ZT. Na dachu bryły parkingu zamkniętego znajduje się przestrzeń rekreacyjna przeznaczona dla pracowników sąsiadującego kompleksu budynków biurowych. Przestrzeń rekreacyjna na dachu została ogrodzona lekką, ażurową siatką. Od strony zachodniej zaprojektowano wejście na dach rekreacyjny z poziomu parteru w formie pochylni o nieregularnym kształcie. Cała konstrukcja parkingu została pokryta perforowaną blachą polerowaną o nieregularnym profilu bocznym.

Głównym zadaniem projektowanego budynku jest uzupełnienie zapotrzebowania na miejsca parkingowe związane z ciągle powiększającą się kadrą pracowniczą firmy CD Projekt. Jednocześnie obiekt ma być uzupełniony o funkcje rekreacyjne stanowiące dodatkowy atut dla pracowników oraz okolicznej społeczności. Rozwiązania zastosowane w projekcie parkingu wielokondygnacyjnego są zgodne z ambicjami inwestora do stworzenia przestrzeni charakteryzującej się nie tylko wysoką jakością rozwiązań architektoniczno – funkcjonalnych ale również będących początkiem procesu zmian w poprzemysłowej dzielnicy Warszawy. Nacisk na rozwiązania proekologiczne i niskoemisyjne oraz odpowiedzialność i troska o naturę, którymi kieruje się Inwestor inicjując przedmiotowy projekt, stanowić będą podstawowe założenia kolejnych etapów inwestycji.

Życie w Architekturze 2025. Garaż wielostanowiskowy ze strefą rekreacyjną na dachu. Autorzy

Autor projektu:

Medusa Group

Zespół autorski:

Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała; Współpraca autorska: Wojciech Funkiewicz, Magdalena Kołłątaj, Jan Wichrowski, Marta Boryczka, Agnieszka Kuczyńska, Agnieszka Majcher-Lisowicz, Michał Sokołowski, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Krzysztof Weber, Michał Gawron, Tymoteusz Sapa, Aleksandra Mazur

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Obiekt o z pozoru trywialnym, czysto użytkowym przeznaczeniu, wyróżnia się jednak nieszablonowym podejściem do kwestii wrażliwości na potrzeby użytkowników i wpływu inwestycji na środowisko. Wyraża się to w szeregu zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych, w postaci:

· zróżnicowanej strefy wypoczynkowej i sportowej na dachu budynku, dostępnej bezpośrednio z sąsiadującego budynku biurowego inwestora za pomocą ażurowej kładki w konstrukcji stalowej;

· wkomponowaniu w elewację zachodnią oraz zastosowaniu na dachu donic z różnorodną roślinnością, podlewaną w pełni zautomatyzowanym systemem nawadniania;

· zastosowaniu w budynku zbiornika retencyjnego z systemem do podczyszczania wody opadowej, wykorzystywanej następnie do podlewania zieleni na dachu, elewacji zachodniej i zagospodarowaniu terenu;

· przystosowaniu obiektu do wyposażenia wszystkich miejsc postojowych w ładowarki samochodów elektrycznych, co przełożyło się na odpowiednio duże zaopatrzenie w moc oraz nietypowe rozwiązania w zakresie systemu ochrony przeciwpożarowej budynku;

· zastosowaniu w realizacji ekologicznych materiałów w postaci betonu i stali niskoemisyjnej;

· przeprowadzeniu pełnej remediacji gruntu na terenie inwestycji, skażonego ze względu na występujące uprzednie zagospodarowanie o charakterze produkcyjno-przemysłowym. W efekcie obiekt stanowi wyraz dbałości inwestora o komfort pracy, wrażliwości na kwestie wpływu inwestycji na środowisko naturalne i w znaczącym stopniu rehabilitujący zdegradowane i chaotycznie zagospodarowane tereny poprzemysłowe.

Garaż wielostanowiskowy ze strefą rekreacyjną na dachu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Garaż wielostanowiskowy ze strefą rekreacyjną na dachu, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: CD PROJEKT S.A.

Generalny wykonawca: Adamietz Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: WSP Polska

Powierzchnia użytkowa: 4730,2 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.