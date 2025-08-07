Życie w Architekturze 2025. Kamienica Wiedeńska. SPA Biuro Projektów sp. z o. o. sp. k. - Grzegorz Sadowski

Życie w Architekturze 2025. Kamienica Wiedeńska. Założenia Autorskie

Kluczowym założeniem projektu było przywrócenie dawnej świetności kamienic przy ulicy Podgórnej 11 i 13, dostosowanie tych budynków do standardów i wymogów obecnych czasów przy zachowaniu i odtworzeniu elementów historycznych. Całość dopełniają współczesne elementy, które wprowadzają ciekawą grę „starego i nowego”.

W parterze budynków oraz częściowo na 1 piętrze przywrócono funkcję usługową. W związku z tym w tej strefie odtworzone zostały pierwotne wykroje witryn. Odbudowany został narożny wykusz zwieńczony wieżą wraz z hełmem. Nadbudowane zostały również trzy istniejące wykusze na kondygnacji 4 piętra. Nowy kształt otrzymały również dachy obu budynków. Historyczną bryłę uzupełniają i uatrakcyjnią współczesne lukarny akcentujące istniejące wykusze na poziomie poddasza. Pokryte łuską podobnie jak hełm narożnego wykusza.

W całym kompleksie przywrócono pierwotne poziomy nadproży okiennych, zrewitalizowane i odbudowane zostały balkony wraz z kutymi balustradami. Całość uzupełniono detalem sztukatorskim w formie gzymsów, obramień okiennych przy zachowaniu i konserwacji istniejących elementów dawnego wystroju elewacji. Elewacje tylne, od strony podwórza, zaprojektowano w nowym kształcie z ryzalitami, balkonami ze szklanymi balustradami.

Elewacje te zyskały współczesne, duże przeszklenia przy zastosowaniu drewnianej stolarki okiennej. Nowe części budynku kontrastują tu z zachowaną elewacją pokrytą cegłą licową. Fragment ten ma okna o klasycznym podziale, balkony ze stylizowanymi balustradami. Parter od strony podwórza to zadaszony taras, posiada obszerne przeszklenia otwierające usługową część wnętrza budynku na wnętrze kwartału. Wnętrza części wspólnych inspirowane są poznańską secesją, wykorzystano w nich szlachetne materiały i rozwiązania wymagające rzemieślniczej precyzji i kunsztu wykonania.

Życie w Architekturze 2025. Kamienica Wiedeńska. Autorzy

Autor projektu:

SPA Biuro Projektów sp. z o. o. sp. k. - Grzegorz Sadowski

Zespół autorski:

Grzegorz Sadowski, Renata Jankowska, Robert Pawłowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Kamienice przy ulicy Podgórnej 11 i 13 w sposób diametralny odmieniły oblicze tej części śródmieścia Poznania, nadając jej wielkomiejski, szlachetny charakter. Tektonika budynków zaciekawia ale i uspakaja przechodniów ze względu na swój ponadczasowy, nieprzeładowany styl. Polecam osobisty spacer, perspektywy budynków z różnych kierunków widokowych są czarujące.

Kamienica Wiedeńska. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Kamienica Wiedeńska, obiekt mixed-use

Inwestor/generalny wykonawca: DS. NEW Venture sp. z o. o. sp. k./DEMIURG

Wykonawca konstrukcji: DEMIURG

Powierzchnia zabudowy: 990 m2

Powierzchnia całkowita: 5996,37 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: -/23145 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

