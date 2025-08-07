Życie w Architekturze 2025. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Toya Design Tomasz Wojtkowiak

Życie w Architekturze 2025. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Założenia Autorskie

Projekt rewaloryzacji i adaptacji dawnego Pałacu Pücklera w Bolesławcu do funkcji Muzeum Ceramiki oparty został na idei dialogu między przeszłością a współczesnością.

Głównym założeniem było przywrócenie historycznego charakteru obiektu przy jednoczesnym przekształceniu go w nowoczesne centrum kultury. Kluczowym wyzwaniem było zintegrowanie funkcji ekspozycyjnych, edukacyjnych i reprezentacyjnych z wymaganiami współczesnego muzeum. TOYA DESIGN postawiła na spójność architektoniczną, funkcjonalną i wizualną całego kompleksu, przy zachowaniu oryginalnej struktury budynku.

Rewaloryzacja objęła m.in. konserwację historycznych elementów oraz dobudowanie nowej klatki schodowej z windą, co pozwoliło na pełne udostępnienie przestrzeni wszystkim użytkownikom. Od początku zależało projektantom na stworzeniu nie tylko estetycznej, ale przede wszystkim otwartej na ludzi, elastycznej i inspirującej. To miejsce, które ma tętnić życiem – i dziś widać, że tak się właśnie dzieje. Zespół projektowy za cel obrał stworzenie miejsca nie tylko do kontemplacji, ale i interakcji – przestrzeni tętniącej życiem, otwartej na działania edukacyjne, artystyczne i społeczne.

Koncepcja wystawy bazuje na narracyjnych strukturach wizualnych: graficznych motywach inspirowanych zdobieniami ceramiki, gradientowych przeszkleniach czy ekspozycji w gablotach tematycznych. Celem było budowanie emocjonalnego i estetycznego doświadczenia zwiedzania.

Projekt objął również nową identyfikację wizualną muzeum, której centralnym punktem jest sygnet nawiązujący do tradycyjnej techniki stempelkowej. Nowy znak prowadzi uwagę odbiorcy od wartości lokalnych po globalne. Ta idea to nowy wizerunek Muzeum, to wartość akcentująca jego rolę na rzecz otoczenia i zwiedzających. Jest wyrazem zmiany i ciągłego rozwoju instytucji, która ambitnie tworzy nową jakość kulturową wywiedzioną z tradycji regionalnej, odnajdując w niej uniwersalne wartości na europejską skalę.

Życie w Architekturze 2025. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Autorzy

Autor projektu:

Toya Design Tomasz Wojtkowiak

Zespół autorski:

Tomasz Wojtkowiak, Justyna Kiełczewska–Stawicka, Patrycja Hałaś, Dominika Górska, Julia Niemczyk, Natalia Wojciechowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

-

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Inwestor: Miasto Bolsławiec

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Lindner Polska sp. z. o. o.

Powierzchnia zabudowy: 965,23 m2

Powierzchnia użytkowa: 2061,28 m2

Powierzchnia całkowita: 2552,4 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 2803 m2/12188,87 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

