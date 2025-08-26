Życie w Architekturze 2025. Nobu Hotel Warsaw. Medusa Group

Życie w Architekturze 2025. Nobu Hotel Warsaw. Założenia Autorskie

Nobu Hotel Warsaw to luksusowy pięciogwiazdkowy hotel w sercu Warszawy, łączący dwa doświadczenia w jednym miejscu – elegancję starej i nowoczesność nowej Warszawy. Współczesne skrzydło jest przedłużeniem zrealizowanego w 2002 r. hotelu Rialto, mieszczącego się w zabytkowym budynku z początku XX wieku. Architektura budynku, miała odróżniać się od anonimowych, szklanych elewacji hotelowych i chciała w pełni wykorzystać potencjał narożnej, trójkątnej działki. Swoją bryłą, hotel wypełnił, wyszczerbioną pierzeję ul. Koszykowej i przywrócił jej śródmiejski charakter.

Dzięki ukształtowaniu kondygnacji jako poprzesuwanych względem siebie horyzontalnych „plastrów” bryła zyskała na lekkości, a powstałe w ten sposób balkony zagospodarowano zielenią. Odwiedzający warszawę mieszkańcy hotelu, kiedy odsłonią zasłony, na pierwszym planie i we wszystkich pokojach ujrzą zieleń, a za nią nakładające się plany Stolicy. Kompozycja fasady dwóch pierwszych kondygnacji, prawie całkowicie przeszklonych, kontrastuje z kondygnacjami od trzeciej wzwyż, co ma uzasadnienie funkcjonalne – od kondygnacji trzeciej zaczynają się pokoje hotelowe i apartamenty, dwie niższe zajmuje przestrzeń eventowa i restauracja.

Tak jak wszystkie obiekty tej marki, wnętrza inspirowane są stylem japońskim. Zastosowano materiały takie jak drewno, beton i kamień naturalny. Obiekt wyróżnia się również rozwiązaniami ukierunkowanymi na ochronę środowiska naturalnego i poprawę komfortu życia w mieście. Na elewacji od stron ulicy Koszykowej powstała wielkoskalowa ściana zielona, ponadto w budynku zastosowano szereg rozwiązań, które pozwoliły na uzyskanie certyfikacji LEED na poziomie Gold, między innymi w zakresie zastosowania materiałów lokalnych, niskoemisyjnych, ograniczeń zużycia energii i mediów oraz przeprowadzenia pełnej remediacji gruntu.

Życie w Architekturze 2025. Nobu Hotel Warsaw. Autorzy

Autor projektu:

Medusa Group

Zespół autorski:

Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała współpraca autorska: Aleksandra Nowak, Dorota Pala, Wojtek Funkiewicz, Magda Kołłątaj, Paulina Skalska, Kasia Chobot, Natalia Krzeszowska, Izabela Moskal, Natalia Sołjan, Magdalena Stanik-Banasik, Weronika Korpalska, Anna Szuba-Białas, Anna Wawrzyniak, Tomasz Budziński, Monika Muszyńska, Michał Sokołowski, Mateusz Rymar, Michał Laskowski, Krzysztof Weber

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Życie w Architekturze jest konkursem dokumentującym relację nagradzanych obiektów z otoczeniem, w kolejnych edycjach ukazując jak zmienia się podejście projektantów i inwestorów do kwestii kontekstu oraz jako ewoluuje samo to pojęcie. Współcześnie kontekst nie oznacza jedynie bezpośredniego otoczenia obiektu, jest pojęciem dużo szerszym, zawierającym w sobie problemy takie jak przemiany kulturowe, klimatyczne czy ekonomiczne.

Budynek hotelu NOBU w Warszawie, ze względu na swoją szczególną lokalizację, jak soczewka skupia różnorodny wachlarz kontekstów: współczesnej, nowoczesnej stolicy, rozbudowy istniejącego obiektu hotelowego, ochrony konserwatorskiej ważnej osi urbanistycznej tej części Warszawy (Oś Stanisławowska). Ponadto wyzwanie stanowiły ambicje inwestora i operatora obiektu, nawiązanie do standardu estetycznego marki oraz rozwiązania zrównoważone środowiskowo, których osiągnięcie potwierdza uzyskanie certyfikacji LEED na poziomie Gold.

Nobu Hotel Warsaw. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Nobu Hotel Warsaw, obiekt komercyjny

Inwestor: Tacit Investment S.A.

Generalny wykonawca: STRABAG Sp. z o.o., Gleeds Polska Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 1357,66 m2

Powierzchnia użytkowa: 9414,9 m2

Powierzchnia całkowita: 11905,5 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1463,6 m2/46888,5 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

