Życie w Architekturze 2025. Solna 6. JEMS Architekci

Życie w Architekturze 2025. Solna 6. Założenia Autorskie

Zespół mieszkaniowy Solna 6 powstał na granicy poznańskiego Starego Miasta, w sąsiedztwie barokowego klasztoru Karmelitów Bosych i Wzgórza św. Wojciecha. Projekt zakładał stworzenie architektury głęboko osadzonej w kontekście historycznym, przyrodniczym i symbolicznym. Naszą intencją było uniknięcie intensywnej urbanizacji terenu na rzecz harmonii z istniejącym krajobrazem.

Wyjątkowe miejsce zobowiązuje do uważnych działań architektonicznych, chroniących i podkreślających kontekst kulturowy i przyrodniczy. Miękkie, lekko pofałdowane ściany nowych budowli przenikają się ze starodrzewiem porastającym obrzeża działki i przecinającej ją alei, unikając twardej, „blokowej” geometrii. Plany i rytmy światłocieniowych elewacji stają się tłem i ekranem, na który rzucane są cienie drzew. Symbioza architektury i otoczenia jest podkreślona także przez dobór budulca, materiałów takich jak: gruby, szlachetny tynk o miękkiej piaskowo-wapiennej fakturze, drewniane okna i wykończenia loggii, filigranowe „plecione” barierki. Głęboko osadzone okna, detal ukrytych drewnianych framug podkreśla „murowany” charakter domów, emanuje miękkim, odbitym światłem.

Ściany zewnętrzne pozbawione są warstwy służącej jedynie ociepleniu. Masywne mury akumulują ciepło i chłód. Powolne wychładzanie i nagrzewanie ścian stwarza komfortowe warunki wnętrz, wykorzystując znaczną bezwładność termiczną budowli i zmniejszając rolę mechanicznych urządzeń wentylacyjnych. Wysokie wnętrza wspomagają ten efekt, zapewniając stabilny komfort cieplny Plany, nawet niewielkich lokali zbudowane są wokół logg-atriów - „zewnętrznych wnętrz”. Loggie te przecinają amfiladowe sekwencje otwarć widokowych wzdłuż elewacji, zapewniając panoramiczne widoki na otaczającą zieleń. Projekty halli wejściowych, plany i detale klatek schodowych, fałdowane okładziny ceramiczne są pochodną geometrycznych cech całości zespołu.

Życie w Architekturze 2025. Solna 6. Autorzy

Autor projektu:

JEMS Architekci

Zespół autorski:

Maciej Miłobędzki, Dominik Wroński, Łukasz Chaberka, Radosław Kacprzak, Urszula Kos, Agnieszka Rokicka, Marta Świątek-Piziorska.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Solna 6 to przykład współczesnej architektury mieszkaniowej, która we wrażliwy sposób reaguje na kontekst miejsca. W czasach presji inwestycyjnej i dominacji efektywności, projekt ten wyraźnie stawia na inne wartości: jakość krajobrazu, pamięć miejsca, kontakt z naturą i trwałość materiałów. Od początku zakładano rezygnację z maksymalnego, dozwolonego planem wykorzystania działki na rzecz bardziej zrównoważonego podejścia do intensywności zabudowy, z uwzględnieniem warunków naturalnych i krajobrazowych. Budynki nie próbują zdominować otoczenia, ale nawiązać z nim dialog – poprzez formę, skalę, rytm, teksturę.

Architektura Solnej 6 nie narzuca się użytkownikowi – pozwala mu współistnieć z nią i z otaczającą przyrodą. Projekt wyróżnia podejście do technologii: ściany o dużej masie cieplnej i bezwładności, zintegrowane loggie, optymalne wykorzystanie światła dziennego – to wszystko sprawia, że Solna 6 to propozycja budowania w sposób uważny – z szacunkiem dla krajobrazu, historii miejsca i jego naturalnego rytmu. Pod względem ekologicznym projekt zawiera szereg rozwiązań służących równowadze między środowiskiem a budowlą: zielone dachy ograniczają spływ wód opadowych, masywne ściany poprawiają bilans energetyczny, a ograniczenie intensywności zabudowy pozwala zachować naturalne relacje wodno-gruntowe.

Podziemne garaże zaplanowano w taki sposób, by nie zakłócać układu korzeniowego – nowe drzewa posadzono w gruncie rodzimym, zapewniając im realną przestrzeń wzrostu. Wybór trwałych, nienadmiernie przetworzonych materiałów oraz rezygnacja z niepotrzebnych instalacji mechanicznych to kolejne przejawy myślenia o architekturze jako systemie współpracy z naturą, a nie jej eksploatacji.

Solna 6. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Solna 6, budynek wielorodzinny

Inwestor: OKRE DEVELOPMENT

Generalny wykonawca: Democo Poland

Wykonawca konstrukcji: Mada Construction oraz North Budownictwo

Powierzchnia zabudowy: 2 740 m2

Powierzchnia użytkowa: 7 620 m2

Powierzchnia całkowita: 12 120 m2

Powierzchnia terenu: 6 566 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019-2021/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.