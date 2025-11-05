Nowoczesna, szara wieża Szybu Miedzianka projektu Roberta Koniecznego KWK PROMES na tle niebieskiego nieba, otoczona zieloną trawą i drzewami, z kładką prowadzącą do wejścia. Więcej o architekturze tego obiektu na portalu Architektura Murator Plus.

i

Autor: Juliusz Sokołowski

Życie w Architekturze 2025. Szyb Miedzianka

Redakcja Architektury
Redakcja Architektury
2025-11-05 9:34

Wieża zdaje się być czymś więcej niż tylko budynkiem. Jest znakiem w krajobrazie, miejscem niekonwencjonalnych działań artystycznych, ale też symbolem upamiętniającym dramatyczną historię miasteczka o górniczej przeszłości – projekt pracowni Robert Konieczny KWK PROMES komentowali w "Architekturze-murator" Jerzy S. Majewski i Grzegorz Stiasny.

Życie w Architekturze 2025. Szyb Miedzianka. Autorzy

Szyb Miedzianka MiedziankaAutorzy: Robert Konieczny KWK PROMES, architekt Robert KoniecznyWspółpraca: Krzysztof Kobiela, Michał Lisiński, Dorota Żurek, Klaudia Księżarczyk, Magdalena Orzeł-Rurańska, Magda BykowskaArchitektura wnętrz: Patrycja Rowicka-Masiewicz, Krzysztof MasiewiczKonstrukcja: Kornel SzyndlerWykonawcy: WADYL BUDOWNICTWO, INTERNO, „Art-Bud” Firma Remontowo-Budowlana Artur Szałas Inwestorzy: Patrycja Rowicka-Masiewicz, Krzysztof MasiewiczPowierzchnia terenu: 2460 m2Powierzchnia zabudowy: 41,25 m2Powierzchnia użytkowa: 117,54 m2Powierzchnia całkowita: 165 m2Kubatura: 657 m3 Liczba mieszkań: 2Powierzchnia mieszkania pracy twórczej: 31,61 m2Powierzchnia księgarni: 29,23 m2Powierzchnia mieszkania właścicieli: 52,45 m2Projekt: 2016-2018Realizacja: 2019-2022Koszt inwestycji: ok. 600 000 zł

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Szyb Miedzianka (bo tak budynek został nazwany) z przestrzenią wokół szybko zaczął funkcjonować jako miejsce spotkań, łącznik ludzi i ich historii. Księgarnia artystyczna stała się lokalnym centrum kultury. Znajdujące się w terenie bloki, które do niedawna przypominały tylko o strasznej historii Miedzianki, stały się również miejscem radości i zabawy, ponad pół wieku temu odebranej tej miejscowości. Co najważniejsze, powstanie Szybu nie zmieniło ducha miejsca, a zlikwidowanie drutu kolczastego i przywrócenie tej przestrzeni ludziom zainspirowało podobne działania. Niedawno udostępniono pozostałości cmentarza ewangelickiego, a znajdujące się tam ruiny zostaną odnowione. Powstało stowarzyszenie, którego celem jest ochrona pozostałości dawnego Kupferbergu i stopniowe ich udostępnianie tak, aby Miedzianka w obecnym stanie nie straciła swojego charakteru. Ta fizyczna obecność budynku niespodziewanie uruchomiła również jego wirtualne życie, aktywizując użytkowników mediów społecznościowych. Szyb i jego otoczenie stały się medium budującym świadomość historii i wielowymiarowej tożsamości, co wydaje się szczególnie wartościowe w obecnych, skomplikowanych czasach.

10. edycja Życia w Architekturze

10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. 

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń  wskazujące kierunek  myślenia o relacjach życia  i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska  przyznawany przez  architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze zgłoszonych realizacji wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Sponsorzy konkursu. Na zwycięzcę czeka 20 000 zł

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł. 