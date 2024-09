Spis treści

Czy hotele w górach są czynne po powodzi? Turyści odwołują rezerwacje

Czy hotele w górach są czynne po powodzi? Wielu turystów odwołuje rezerwacje w Kotlinie Kłodzkiej, w Górach Izerskich, Karkonoszach, a nawet Beskidach. Jest apel branży hotelarskiej: Nie odwołuj swojej wycieczki w góry. Tak możesz nam pomóc.

- Spieszymy poinformować, że my jesteśmy bezpieczni i działamy normalnie - napisali na Instagramie zarządcy schroniska Jagodna koło Bystrzyce Kłodzkiej. - Większość miejsc na ziemi kłodzkiej, w tym nasze schronisko, nie ucierpiało w powodzi i funkcjonuje jak dawniej. Wszystkie drogi do nas są przejezdne,a szlaki otwarte jak zawsze. Nie mamy żadnych problemów z wodą, prądem czy jakimikolwiek innymi mediami. Jedynym utrudnieniem dla osób wybierających podróż koleją może być komunikacja zastępcza na odcinku Strzelin - Bystrzyca Kłodzka. Niemniej ona jest i działa. A my czekamy na Was!

Podobną informację zamieszczają inne hotele, pensjonaty i spa. M.in. schronisko Pasterka w Górach Stołowych.

- Pasterka nie ucierpiała podczas powodzi, drogi są przejezdne. Jedyne co, to wiatr uszkodził linię energetyczną, trwa jej naprawa i wkrótce wrócimy do Was. Bądźcie, prosimy, cierpliwi, już na dniach mamy mieć złotą polską jesień. I tego się trzymamy - piszą na Facebooku.

Dr Irena Eris w Polanicy Zdroju też czeka na gości.

- Drodzy Państwo, chcąc Was uspokoić, spieszymy podzielić się informacją, że w Polanicy nie było powodzi, miasto funkcjonuje normalnie. Na gorąco wstawiamy zdjęcia, by pokazać, że jesteśmy bezpieczni, działamy, jak do tej pory, czekamy na turystów - czytamy w poście.

Działają obiekty hotelowe w miejscowościach:

Karpacz,

Szklarska Poręba

Świeradów-Zdrój

Kudowa

Lewin

Polanica

Duszniki

Szczytna

- Sytuacja jest już unormowana. Hotele, restauracje, czy sklepy działają bez zakłóceń. Dojazd z innych regionów kraju również nie powinien sprawić problemu - czytamy na portalu hotelarz.pl.

- Drodzy Turyści, Goście, wraz ze świeradowskimi przedsiębiorcami turystycznymi czekamy na Państwa. Pogoda sprzyja jesiennemu wypoczynkowi - zaprasza Edyta Wilczacka, burmistrz Świeradowa. I dodaje: Patrząc na ten teren trudno uwierzyć, że tydzień temu mieliśmy tu powódź.

Burmistrz Polanicy Mateusz Jellin zaprasza turystów: Nie cała kotlina ucierpiała. Czekamy na Was. Drogi są przejezdne, woda czysta. Restauracje i hotele czekają. Otwarty jest m.in. hotel Bukowy Park. - Nie zostawiajcie Polanicy - Zdroju - apelują hotelarze.

Karkonoski Park Narodowy. Szlaki otwarte po powodzi

Według oficjalnego komunikatu Karkonoskiego Parku Narodowego, od wtorku 17 września tereny parku są ponownie dostępne do uprawiania turystyki. Można już dojść także nad Wodospad Kamieńczyka.

- Wędrówki po Karkonoskim Parku Narodowym są już bezpieczne. Oczywiście prosimy o zachowanie ostrożności. Zamknięty pozostaje jedynie szlak zielony koło Śnieżnych Stawków, od Mokrego Rozdroża do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem, który jest zalany wodą. Reszta już otwarta - napisali w piatek 20 września przedstawiciele Parku.

Lądek - Zdrój. Wiele hoteli nieczynnych

Część hoteli w Lądku - Zdroju i jego okolicach, jak np. hotel Zamek na Skale czy hotel Mir-Jan pozostają tymczasowo zamknięte. Mir-Jan pokazuje na Facebooku, jakie zniszczenia spowodowała powódź. Nieczynny jest hotel Trojan w Lądku - Zdroju. - Nie ma również dostępu do systemu rezerwacji. Nie jesteśmy osiągalni przez internet czy sieć komórkową - informuje Trojan.

Turyści na Facebooku dopytują: Proszę o informację, jaka jest obecnie u państwa sytuacja po powodzi? Mamy opłacony u was pobyt, a telefony nie działają.

Hotel Alhambra nie jest czynny. - Przetrwaliśmy pandemię, skutki wojny w Ukrainie - przetrwamy również ten kataklizm. Potrwa to, bo to nie tylko odbudowa Alhambry, ale przed wszystkim dróg, mostów, infrastruktury w Lądku, tak by Goście mogli wrócić. Potrwa to wiele długich miesięcy. Chcemy zachować to co najcenniejsze i co pozwoli nam się odrodzić - tłumaczą przedstawiciele Alhambry.

Uzdrowisko Lądek Długopole informuje, że w obiektach w Lądku stacjonują żołnierze, którzy pomagają usunąć skutki powodzi. - Zapewniamy pełen komfort wypoczynku. Zapraszamy do Długopola-Zdroju - dodają.

Stronie Śląskie i Międzygórze

W okolicach Stronia Śląskiego niektóre obiekty planują ponowne otwarcie na czas weekendu 21 - 22 września. Ale np. Czarna Góra Resort informował w czwartek na FB:

- Tymczasowo wstrzymują sprzedaż i rezerwację pobytów na terenie Czarna Góra Resort na terminy do końca września. Nadal dostępna jest możliwość rezerwacji pobytów na późniejsze terminy, w tym na pobyty w okresie zimowym. Czarna Góra Resort jest obecnie tymczasowym domem dla 150 osób, które ucierpiały na skutek klęski żywiołowej oraz dla służb ratunkowych - czytamy.

- Nasi przyjaciele z Międzygórza udostępnili swój hotel dla potrzebujących schronienia i dachu nad głową - informują internauci na Facebooku.