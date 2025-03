Ściany ozdobiono ceramiką, postawiono spektakularne schody. Dom Technika w Gdańsku projektowała architektka Falowca, Danuta Olędzka

Spis treści

Gdański Dom Technika - jeden z piękniejszych w Polsce. Co go łączy z Falowcem?

Przy ul. Rajskiej w Gdańsku, zasłonięty nowym budownictwem i z popularnym dyskontem na parterze (ot, znak czasów), stoi on - Dom Technika NOT. Z zewnątrz to po prostu kolejny ceglany budynek z niebieskim neonem. Dopiero po dokładniejszych oględzinach widać ciekawą konstrukcję, rytmiczny podział okien czy "atomową" metaloplastykę.

Budynek zaprojektowała Danuta Olędzka (jedna z autorek kultowego już Falowca) oraz Szczepan Baum, dwoje szalenie zasłużonych architektów. Projekty Bauma w bliższym lub dalszym sąsiedztwie NOT-u długo by zresztą wymieniać - od galerii handlowej cztery numery dalej po Miastoprojekt na Elżbietańskiej 6.

Ceramika o ceglanym kolorze zdobiąca ściany korytarzy wszystkich kondygnacji (oraz ścianę przy wejściu do budynku) to dzieło Andrzeja Trzaski. Wnętrza kontynuują materiały użyte przy wykańczaniu fasady - dominuje tu cegła, drewno i szkło. Punktem centralnym są oczywiście imponujące schody. Choć projekt powstał w połowie lat 60., budowa zakończyła się dopiero w 1974 roku.

NOT? No to wchodzę

Jeżeli w jakimś mieście stoi siedziba NOT - Naczelnej Organizacji Technicznej - wiadomo, że idzie za tym ciekawa modernistyczna bryła oraz dopracowane wnętrza, do których warto zajrzeć. Bydgoszcz, Olsztyn, Kielce, Gdańsk, Tychy - znak NOT to architektoniczny znak jakości, a w najgorszym wypadku portal do poprzedniej epoki.

Siedziby NOT łączyły w sobie funkcje biurowe i klubowe; często nadawano im nowoczesne formy podkreślające "postępowość" samej organizacji, jak i grupy zawodowej, którą reprezentowała

— pisze o budynkach Anna Cymer w Architekturze w Polsce 1945-1989.

Szczęścia w tej materii wybitnie nie miał Kraków. Plany były wprawdzie ambitne - potężny wieżowiec wyrastający z obszernego pawilonu ozdobionego (prawdopodobnie) mozaiką byłby dziś niewątpliwie miejscem wielu wycieczek miłośników powojennego modernizmu - kryzys ekonomiczny zatrzymał jednak budowę, i tak na mapie miasta pojawił się słynny Szkieletor, dziś przerobiony już na poprawną architekturę biurową, którą (mówię jako rodowita Krakuska) wolelibyśmy widzieć poza centrum miasta.

Siedziba gdańskiego NOT-u znajduje się na ul. Rajskiej 6. W marcu 2025 roku zmarła architektka budynku, Danuta Olędzka.

Źródło: Anna Cymer, Architektura w Polsce 1945-1989, wyd. Centrum Architektury, NIAiU (2019)

