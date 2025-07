Spis treści

Sulmierzyce. To miała być przebudowa, jak każda inna

Sulmierzyce to maleńkie, bo liczące niespełna 3 tysiące mieszkańców miasteczko w powiecie krotoszyńskim (Wielkopolska). Ostatnio o tej miejscowości zrobiło się bardzo głośno w mediach społecznościowych, a to za sprawą trwającej przebudowy Drogi Wojewódzkiej 444, będącej jednocześnie głównym traktem miasta.

Za inwestycję odpowiada Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Z pozoru standardowa przebudowa mocno przeciągnęła się w czasie z powodu odkrycia archeologicznego, którego dokonano podczas jej trwania. Prace wstrzymano, a mieszkańcy załamują ręce...

Odkrycie archeologiczne kontra mieszkańcy

Z pozoru standardowa przebudowa drogi, okazała się wyjątkowym wyzwaniem. Podczas prac odkryto fragmenty drewnianej drogi z XV lub XVI wieku. Zgodnie z prawem, w przypadku tego typu znalezisk, teren budowy musi być objęty ochroną konserwatora zabytków. To on decyduje, co dalej będzie się działo na placu budowy.

W przypadku inwestycji w Sulmierzycach, w związku z konserwacją i prowadzonymi badaniami naukowymi, archeolog zamknęła drogę na 5 miesięcy. Nad odnalezioną drogą ma zostać wybudowany sarkofag, czyli specjalna konstrukcja żel-betonowa.

I tutaj pojawia się konflikt z mieszkańcami, bo remontowana droga jest główną ulicą miasta. Ci z niecierpliwością czekali na zakończenie inwestycji, ponieważ wyznaczone objazdy znacznie utrudniały ich codzienne życie. Z powodu dużego natężenia ruchu, droga będąca objazdem jest aktualnie w bardzo złym stanie - jest dziurawa i węższa. Dopiero po interwencjach mieszkańców, wprowadzono tam zakaz wjazdu pojazdom ciężarowym i wysypano tłuczeń. Tymczasem przebudowa DW 444 przeciąga się w czasie, powodując wzrost frustracji.

Filmik, który przedstawia, jak teraz wygląda życie mieszkańców miasta, stał się internetowym viralem. Dowiadujemy się z niego, że wydłużający się remont sprawia, że życie ludzi jest sparaliżowane, a na budowie od jakiegoś czasu nic się nie dzieje.

Nam udało się nawiązać kontakt z jedną z mieszkanek Sulmierzyc. Jak wyjaśnia, remont drogi strasznie się przedłuża, a objazdy, które wyznaczono, prowadzą przez pola i są bardzo uciążliwe.

A niebawem zaczną się żniwa, rolnicy wyjadą ciężkim sprzętem...

- słyszymy od kobiety.

Co teraz z remontem drogi w Sulmierzycach?

W poszukiwaniu odpowiedzi na to, kiedy przebudowa drogi ma się zakończyć i jak aktualnie postępują prace, zwróciliśmy się do urzędu miejskiego. Niestety, burmistrz jest aktualnie nieobecny, a urzędnicy odsyłają do inwestora i zarządcy drogi- Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W poprzednich publikacjach można jednak wyczuć, że trwająca przebudowa i narastająca frustracja mieszkańców jest nie w smak także władzom miasta.

Robi się z tego film, Bareja mógłby się uczyć

- mówił już w maju burmistrz Dariusz Dębicki w artykule na portalu rzeczkrotoszynska.pl

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu udzielił nam obszerniejszej wypowiedzi. Wynika z niej, że całkowity koszt robót wzrośnie i będzie sfinansowany przez WZDW.

Pierwotnie wartość robót w ciągu DW 444 w Sulmierzycach określono na ponad 3,1 mln zł. Obecnie nie jest jeszcze znana ostateczna kwota, o jaką wzrośnie wartość zadania w związku z prowadzonymi pracami archeologicznymi. Aktualnie szacujemy, że wzrost z tego tytułu zwiększy się o ok. 200 tys. zł. Dodatkowe wydatki zostaną pokryte przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

- wyjaśnia zastępca dyrektora Andrzej Staszewski.

A jak realnie wyglądają terminy? Okazuje się, że oficjalne przekazanie wykonawcy placu budowy miało miejsce 28 sierpnia 2024 r. Wstępnie zakładano, że roboty zakończą się w listopadzie 2024 r. Prace zostały jednak wstrzymane decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z powodu odkrycia zabytkowej drewnianej drogi (zlokalizowanej w korycie DW 444).

- Do końca sierpnia 2025 r. w rejonie budowy zaplanowano ratownicze badania archeologiczne, których celem jest szczegółowe rozpoznanie oraz dokumentacja znaleziska. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na grudzień 2025 r. - czytamy w odpowiedzi przedstawiciela WZDW.

Dodatkowo zaznacza on, że w trakcie prowadzonych odkryć, przeprowadzono rozbiórkę dotychczasowych elementów drogowych w ciągu ok. 560 m. Ponadto wykonawca zajął się również stworzeniem rowu w celu zabezpieczenia konstrukcji w obrębie placu budowy. Drogowcy zainstalowali systemy odwodnienia, które skutecznie przejmują wodę opadową, minimalizując ryzyko podmywania fundamentów.

Pytania, które wysłaliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu pozostały bez odpowiedzi.

Kolizja wartości historycznych z realiami życia codziennego

W przypadku Sulmierzyc, trudno jest się dziwić którejkolwiek ze stron. Pierwsza - konserwator zabytków - ma obowiązek wstrzymać prace budowlane, zabezpieczyć znalezisko i przeprowadzić dogłębne oględziny. Druga ze stron - mieszkańcy - spodziewali się szybkiego remontu drogi, który poprawi ich codzienne życie, a otrzymali rozkopaną ulicę i brak konkretnych informacji.

Starą drogę odkryto także podczas remontu w Łeknie

Przypadek z Sulmierzyc nie jest odosobniony. Nie trzeba daleko szukać, by przybliżyć podobną sytuację, gdzie podczas przebudowy drogi dokonano odkrycia archeologicznego. W wielkopolskim Łeknie (pow. wągrowiecki) w 2023 roku odnaleziono odcinek dawnej ulicy moszczonej drewnem z XV wieku. I tutaj także prace zostały wstrzymane, a na placu robót pojawili się archeolodzy. Tutaj prace zostały wstrzymane na wiele miesięcy i wznowiono je wraz z początkiem 2025 roku.

