Spis treści

Pierwsza prezentacja kolekcji w MSN od 21 lutego

To pierwsza duża wystawa kolekcji MSN-u. Od piątku, 21 lutego 2025 do 5 października w Muzeum Sztuki Nowoczesnej trwa pierwsza prezentacja kolekcji w nowej siedzibie. - Ekspozycja jest podsumowaniem dotychczasowych działań Muzeum i wyjątkową okazją, by zanurzyć się w dziełach, które pokazują, jak twórczość może rezonować z otaczającą nas rzeczywistością - informują przedstawiciele Muzeum.

Na ekspozycji pt. „Wystawa niestała. 4 × kolekcja” znalazło się ponad 150 prac, autorstwa 40 artystów i 60 artystek. Tu znajdziecie dokładny opis nowej ekspozycji w MSN. Wśród prac znajdują się zarówno dzieła ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jak i te wypożyczone z kolekcji prywatnych oraz od innych instytucji.

Jeśli natomiast chcecie poczytać o założeniach architektonicznych, odsyłam do materiału Projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej: nowojorskie studio Thomas Phifer and Partners.

Wystawę podzielono na cztery części:

Częśc I wystawy pt. Sztandar. Zaangażowanie, realizm i sztuka polityczna

Część II wystawy pt. Tworzywa sztuczne: ciała, towary, fetysze od zimnej wojny po współczesność

Część III wystawy pt. Przenicowany świat. Sztuka, duchowość i przyszłe współistnienie

Cześć IV. Realne abstrakcje. Autonomia sztuki wobec katastrof nowoczesności

Bilety do MSN i godziny otwarcia

Godziny otwarcia:

poniedziałek - nieczynne

wtorek–niedziela - 12:00–20:00

UWAGA! Dnia 21 lutego Muzeum będzie czynne w godzinach 14:00–20:00.

Ceny biletów:

Normalny 30 zł

Ulgowy 20 zł

Grupowy 20 zł

Rodzinny 60 zł

Pierwsze prace, jakie były w MSN

Jakie dzieła sztuki są w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie? Na początku było ich tylko 9. Tak, dziewięć prac z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Bo choć kolekcja MSN obecnie liczy ponad 2600 obiektów i stale rośnie, to jesienią Muzeum zaprosiło do poznawania i doświadczania budynku, jego proporcji i roli, jaką w architekturze odgrywa światło. Na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze zobaczycie dzieła artystek. Każda inaczej opowiada o niezależności, solidarności i roli sztuki jako narzędzia emancypacji.

W ten sposób kontynuujemy światowy trend odrabiania lekcji o zapomnianych i przeoczonych twórczyniach, pokrywania białych plam kolorami – mówiła o wyborze dzieł prezentowanych na otwarciu Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Przywitanie z budynkiem MSN

Przywitanie z budynkiem, czyli otwarty dla wszystkich program wydarzeń trwało trzy tygodnie i było zapowiedzią przyszłych działań Muzeum - informują przedstawiciele instytucji. - Oprócz pokazu wybranych prac z kolekcji MSN-u, składać się on będzie z akcji performatywnych i społecznych, koncertów, wykładów i kolejnej edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Swoje propozycje przygotuje otwarte po raz pierwszy kino oraz muzealne wydawnictwo, równolegle realizowany będzie też rozbudowany program publiczny - dodają.

Muzeum Śląskie. Tu podziwiamy... obudowę wentylacji

W nowym gmachu muzeum zobaczymy też wystawę towarzyszącą 16. edycji festiwalu Warszawa w Budowie - „Trudna miłość. Muzeum między Placem a Pałacem”. A na obu poziomach wystawowych znajdą się też pomieszczenia z panoramicznymi oknami wychodzącymi na ulicę Marszałkowską i południową pierzeję placu Defilad. Stąd można zobaczyć centrum Warszawy z zupełnie nowej perspektywy. A jak wygląda plac centralny? Zobaczcie zdjęcia i czytajcie dalej.

Dzieła sztuki prezentowane w MSN jesienią

Kateryna Lysovenko "Jedno życie", 2024, farba akrylowa na ścianie, wymiary ustalane w trakcie realizacji.

Zhanna Kadyrova "Asfalt", 2011, asfalt, kruszywo, tworzywo sztuczne, sklejka, pianka poliuretanowa, klejśr. 150 cm

Mariela Scafati "Mobilizacja", 2020, farba akrylowa na płótnie naciągniętym na krosna, zawiasy, wymiary zmienne. Copyright Mariela Scafati

Monika Sosnowska "Fasada", 2013, stal malowana, 728 × 510 × 210 cm

Sandra Mujinga "Znikania", 2019, tworzywo sztuczne, farba akrylowa, farba olejna, gliceryna, jeans, pręty stalowe. Wymiary zmienne. Copyright Sandra Mujinga

Cecilia Vicuña "Quipu menstruacyjne (krew lodowców)", 2006/2024 nieprzędzona farbowana wełna, wideo, wymiary zmienne, film: 4'13"

Alina Szapocznikow. Przyjaźń (Pomnik Przyjaźni Polsko-Radzieckiej), 1954, rzeźba, brąz patynowany, ok. 278 × ok. 140 × ok. 115. To monumentalna rzeźba, która w latach 1955–1992 dominowała nad holem głównym Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dziś de facto destruktem. Postaci zostały pozbawione rąk i sztandaru na skutek decyzji o „utylizacji” rzeźby w początku lat 90. XX wieku. Po latach rzeźba została odnaleziona i w 2019 roku sprzedano ją za spektakularną kwotę w jednym z warszawskich domów aukcyjnych. Praca odczytywana jest dziś z jednej strony jako klasyczny przykład socrealizmu w sztuce i jedna z niewielu socrealistycznych prac w dorobku Aliny Szapocznikow.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Magdalena Abakanowicz "Kompozycja monumentalna" 1973–1975, sizal, len, wełna, końskie włosie. Wys. ok. 1010–1185 cm × szer. od ok. 95 do ok. 595 cm; c: wys. ok. 1060–1150 cm × szer. ok. 215 (dolna partia), ok. 65 (środkowa partia), ok. 315 cm (górna partia)Kolekcja Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Na wystawie prezentowane są dwie z czterech części pracy.

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Kolekcja poświęcona jest sztuce tworzonej w Polsce głównie po 1989 roku. Obecnie liczy 2600 obiektów. Prócz dzieł sztuki, w zbiorach są publikacje, dokumentacje fotograficzne, teksty artystów, listy i dokumenty prywatne oraz oficjalne pisma, odsłaniające codzienne życie artystów takich jak: Zofii Rydet, Aliny Szapoczniokow, Wojciecha Fangora, Eustachego Krasińskiego czy Tadeusza Rolkego. To obrazy, rysunki, rzeźby, instalacje, filmy, a także dzieła dźwiękowe i performatywne.

Wystawa na otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zdjęcia

