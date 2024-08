Spis treści

Wczoraj informowaliśmy o rozpoczęciu procedury wpisu Hotelu Forum do rejestru zabytków. Dziś miała się odbyć rutynowa kontrola budynku wraz z jego wnętrzami i otoczeniem. Przedstawiciele spółki Wawel-Imos, do której należy Hotel, w ostatniej chwili odwołali jednak spotkanie, o czym poinformowała mnie Magdalena Buczyńska.

— mówi mi Magdalena Buczyńska, prezeska SARP. O odwołaniu kontroli dowiedziała się w drodze na spotkanie.

Stowarzyszenie jest jedną ze stron postępowania - to krakowski SARP na prośbę środowiska architektów złożył wniosek o wpis do rejestru zabytków brutalistycznego hotelu zaprojektowanego przez Janusza Ingardena. Małopolska Konserwator Katarzyna Urbańska wszczęła na jego podstawie postępowanie z urzędu.

Wkrótce ma zostać ustalony konkretny termin następnej kontroli - odwołanie pierwszego spotkania nie oznacza, że procedura wpisu zostaje przerwana. Jako że toczy się postępowanie o wpis, Hotel Forum wciąż objęty jest prewencyjną ochroną i nie mogą się w nim toczyć żadne prace remontowe.

Podobna sytuacja miała już jednak miejsce w 2020 roku, gdy Monika Bogdanowska (Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków w latach 2019-2021) podjęła działania mające na celu wpisanie do rejestru zabytków szklaną mozaikę zespołu Krystyny Strachockiej-Zgud. Przez odwołane spotkanie i uniemożliwiony kontakt z właścicielem, mozaika ostatecznie nie została objęta ochroną konserwatorską.

Udało nam się nawiązać kontakt z właścicielem czy z przedstawicielem właściciela i ustalić spotkanie - że chcielibyśmy wejść do budynku, zobaczyć obiekt i porozmawiać na jego temat.

Niestety do tego spotkania nie doszło i jeżeli dobrze pamiętam, bo to jednak było 5 lat temu i była to jedna z tysiąca różnych spraw, którymi się wtedy zajmowaliśmy, właściciel w ostatniej chwili albo odwołał, albo nie przyszedł na spotkanie i ponowny kontakt był już nieskuteczny.Nie ukrywam, że próbowałam przez swoich znajomych, którzy też mają znajomych, a ci mają znajomych - w Krakowie wszyscy się przecież znają - jakoś dotrzeć do osoby, która tym wszystkim zarządzała, ale nie było takiej możliwości.