Spis treści

Według raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w 2023 roku liczba powołań do kapłaństwa w Polsce spadła o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Według badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w ciągu ostatnich trzydziestu lat populacja katolików zmniejszyła się o 30 proc.

Czytaj także: Kościół wygląda jak kadłub łodzi, która dryfuje pośród zieleni. Kaplice przypominają fale morskie

Biskupi coraz częściej skarżą się, że będą zmuszeni łączyć parafie z powodu braku księży. Coraz więcej kościołów pustoszeje, tracąc swoje pierwotne funkcje. Co jednak dzieje się z budynkami, które przestały być centrami życia religijnego?

W krajach takich jak Francja czy Niemcy przekształcanie dawnych kościołów w budynki o nowych funkcjach stało się normą. W Polsce temat nadal budzi silne emocje, co pokazała medialna burza wokół wystawienia na sprzedaż dawnego kościoła św. Michała Archanioła w Okrzeszynie w 2023 roku. Pojawiły się komentarze mówiące o „polskiej paranoi”, „skandalu” i „chorym systemie”, który zezwala na handel kościołami. W raz z kościołem na sprzedaż wystawiono także cmentarz.

Czytaj także: Kultowy blok-zamek w Krakowie to tak naprawdę... blok-kościół? Główną inspiracją wcale nie był Wawel

Obiekt można było nabyć za kwotę 800 000 zł. Z powodu braku zdecydowanych kupców, cena została obniżona aż o 150 tys. Jak twierdzi pośrednik, obecnie kupnem nieruchomości zainteresowanych jest kilka osób. Nic nie jest jednak przesądzone, a na chwilę obecną kościół wciąż jest na sprzedaż.

Kościół w Okrzeszynie nie jest jedynym, który ma problemy ze znalezieniem kupca. Dawny kościół ewangelicki w Śliwicach przez dekadę czekał na nowego właściciela. Jak podaje Tygodnik Tucholski, kupiec XIX-wiecznej świątyni pojawił się w 2022 roku. Jednak już w 2024 roku ogłoszenie o sprzedaży kościoła znów pojawiło się w sieci.

Czytaj także: Kościół w Kaliszu w betonowej łupinie cieniutkiej jak tkanina. Zaprojektowali go młodzi architekci

Tego typu historie dotyczą głównie świątyń w małych miejscowościach, gdzie ogłoszenia potrafią wisieć w Internecie latami. Nawet przy atrakcyjnej cenie, problemem pozostaje zarówno brak społecznej akceptacji dla zmiany funkcji kościoła, jak również wysokie koszty utrzymania tych dużych, wymagających budynków.

Autor: jerha1952, CC BY 3.0

W miastach adaptacja dawnych kościołów przebiega dużo prościej. Gęsta zabudowa i rozwinięta infrastruktura sprawiają, że takie obiekty mogą zostać włączone w tkankę miejską bez większych kontrowersji. Ponieważ świątyń jest więcej, zmiana funkcji pojedynczego budynku nie budzi tak silnych emocji jak na wsi.

Czytaj także: Wśród bloków z wielkiej płyty rośnie niezwykły kompleks sakralny

Dodatkowo miejskie kościoły, zwłaszcza te zabytkowe, często nie pełnią już roli centrów lokalnych społeczności, co sprawia, że ich nowe przeznaczenie rzadziej trafia na pierwsze strony gazet. Dowodzi tego wiele realizacji, które przeszły niemal bez echa.

Kilka lat temu w Krakowie powstał kompleks mieszkalno-usługowy z 235 apartamentami i dwupoziomowym podziemnym garażem. Cytując fragment rozprawy doktorskiej "Adaptacja zabytkowych kościołów katolickich do nowych funkcji na wybranych przykładach w Polsce oraz w Europie Zachodniej" autorstwa Dominiki Długosz:

Może nie byłoby w tym nic dziwnego z racji, iż nie jest to pierwszy kompleks mieszkań powstający w Krakowie, jednak uwagę przykuwa fakt, iż dawna narożna, dwupoziomowa kaplica, została włączona do wnętrz apartamentu mieszkalnego, co na w polskich warunkach jest rzeczą niezwykłą.