Budynek 31B przeszedł remont. Kto działa w środku?

Na terenie Młodego Miasta w Gdańsku - przy ul. Niterów 3 - Stocznia Centrum Gdańsk wyremontowała kolejną halę - 31B. Działają tu inicjatywa Grid Arthub, Plot Social Club, restauracji Dust. Kitchen i Gdańska Organizacja Turystyczna czyli Visit Gdansk.

Budynek 31B jest dla nas przełomowym projektem, wracamy do dziedzictwa Stoczni Gdańskiej, nie tylko związanego z architekturą czy historycznymi wydarzeniami, ale również dziedzictwa kultury i sztuki będącego tożsamością tego miejsca. Cieszę się, że mamy możliwość wprowadzania nowych funkcji do budynku 31B, które odpowiadają na aktualne potrzeby środowiska, są dostępne dla społeczności i budują partnerstwa międzysektorowe

– podkreśla Alicja Jabłonowska, założycielka Grid Arthub i 100czni.

i Autor: Rafał Mroziński/ Materiały prasowe

Gdańska Organizacja Turystyczna rozpoczęła działalność w nowym biurze w budynku 31B na terenie 100czni – przestrzeni, która na co dzień łączy kulturę, przedsiębiorczość i odpowiedzialne podejście do rozwoju miasta. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy: ta postindustrialna przestrzeń łączy wartości takie, jak zrównoważony rozwój i lokalne zaangażowanie, które doskonale wpisują się w misję GOT dotyczącą kształtowania turystyki w duchu zrównoważonego rozwoju. Nowa lokalizacja otwiera możliwość realizacji wspólnych projektów i inicjatyw, które będą wspierać promocję Gdańska w kraju i za granicą. Szczególną rolę odgrywa dla nas obecność Arthubu – kreatywnej przestrzeni artystycznej, dzięki której GOT zyska szansę na jeszcze bliższą współpracę ze środowiskiem artystów i twórców

– mówi Elżbieta Korybut-Daszkiewicz, Wiceprezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej będącej jednostką miejską.

i Autor: Stocznia Centrum Gdańsk - materiały własne/ Materiały prasowe

Parkiet z odzysku, cegła z rozbiórki

Powierzchnia postoczniowej hali to ponad 2000 m². Przez dekady istnienia budynku działały tu kuźnia miedzi, ślusarnia, suszarnia drewna, świetlica, biura i stołówka. Remont trwał półtora roku. W pracach wykorzystano odzyskane elementy historyczne, m.in. cegły i kafle porozbiórkowe. Ale nie tylko. Przeszklenia witryn pracowni na piętrze hali wykonano z elementów zdemontowanego świetlika, a parkiet przyjechał z sali sportowej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie (Władysławowo). Remont elewacji dotowała Gmina Miasta Gdańska.

Kiedy przystępowaliśmy do remontu, budynek nie był w dobrym stanie technicznym, jednakże udało nam się zachować zabytkowe ceglane ściany i stalową konstrukcję. W trakcie prac zadbaliśmy także o ekspozycję historycznych detali. Hala 31B to dla nas nie tylko zabytek, ale także cenny świadek historii Stoczni Schichaua i Stoczni Gdańskiej, który dziś może dalej służyć miastu i jego mieszkańcom. Remont budynku jest świadectwem tego, jak stoczniowe dziedzictwo Gdańska staje się silnym fundamentem dla przyszłości naszego miasta

– mówi Krzysztof Sobolewski, prezes SCG Stoczni Centrum Gdańsk.

Hala 31B to już kolejny wyremontowany przez SCG obiekt na terenie stoczni. Odnowione przestrzenie zyskują funkcje sportowe, kulturalne, gastronomiczne, rozrywkowe. Nowe Miasto ma łączyć obszary mieszkaniowe z biznesowymi, usługowymi, rekreacyjnymi i kulturalnymi. "Idea zielonej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej tkanki miejskiej to nadrzędne założenie realizacji inwestycji na Półwyspie Drewnica" - informują przedstawiciele inwestora.