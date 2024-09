Ustroń Zawodzie nie zawodzi

Piramidy w Ustroniu-Zawodzie - tu wypoczywano w PRL-u. Kiedyś miały też piękne wnętrza, dziś niewiele z nich zostało

Ustroń Zawodzie to wybitny przykład architektury uzdrowiskowej - nie tylko w Polsce. Znane górnośląskie trio architektów - Buszko, Franta i Szewczyk - wybudowało tu kilkanaście ośrodków wypoczynkowych w kształcie piramid oraz sanatorium Równica. Na stoku góry, wśród drzew, do dziś piętrzą się wyjątkowe budynki, których wpis do rejestru wciąż nie jest pewny. Niestety, nikt nie chroni wnętrz.