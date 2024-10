Sanatorium Równica w Ustroniu. Potężny betonowy okręt wśród piramid i gór

— Zewnętrzna modernizacja Sanatorium “Równica” trwała od lutego do końca października ubiegłego roku. Prace objęły odnowienie elewacji, wymianę 3 400 m.b. balustrad balkonowych oraz hydroizolację i modernizację posadzek zewnętrznych, a także remont tarasu widokowego. Działania zostały przeprowadzone we współpracy z konserwatorem zabytków. Budynek bowiem stanowi element zabytkowego zespołu zabudowy sanatoryjno-uzdrowiskowej Ustroń-Zawodzie. Kolorystyka wynikająca z oryginalnego, pierwotnego projektu została więc wiernie odtworzona. Zachowaliśmy tkankę architektoniczną budynku, którego historia sięga lat 60. ubiegłego wieku — mówi "Architekturze-murator" Wojciech Budzowski, Prezes Uzdrowiska Ustroń należącego do Grupy American Heart of Poland.