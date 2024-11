Plac Centralny będzie oazą relaksu i zieleni, ale czy nie przydałoby tutaj się coś jeszcze?

To czego brakuje w planie nowego centrum Warszawy, to jest to przestrzeń, z której może korzystać każdy, zwłaszcza osoby mniej zamożne. Lokale usługowe, które są dokoła tego miejsca robią się coraz droższe. Coraz trudniej jest tam wyjść na kawę ze znajomym i zapłacić mniej niż 60 złotych za kawę i ciastko. Może warto by było zaprojektować tam np. targ, na którym można by kupić świeże owoce, produkty do jedzenia lub inne rzeczy codziennego użytku. Brakuje miejsc, w których można zjeść taniej i zrobić niedrogie zakupy. Przykładem tak świetnie zrewitalizowanego miejsca jest finlandzkie miasto Turku. Ale nie tylko, w Polsce mamy świetny przykład targu w Błoniu. To pokazuje, że można połączyć światowej jakości architekturę z demokratycznym podejściem do przestrzeni publicznej– mówi Artur Celiński, redaktor naczelny miesięcznika Architektura-Murator.