XVIII-wieczna plebania w Wilanowie oklejona styropianem

Plebania przy ul. Kolegiackiej 1 zlokalizowana w warszawskiej dzielnicy Wilanów powstała wkrótce po ukończeniu sąsiadującego z nią neorenesansowego kościoła św. Anny, wzniesionego w 1772 roku według projektu Jana Kotelnickiego. Budynki te – zarówno kościół, jak i plebania – wpisano do rejestru zabytków już w 1965 roku.

Mimo prawnej ochrony w sierpniu 2024 roku parafia św. Anny rozpoczęła termomodernizację plebanii, pokrywając elewację grubą warstwą styropianu. Ocieplono wówczas boczną ścianę, którą następnie otynkowano. Główna fasada, bogata w zdobienia, również została częściowo naruszona – prace wstrzymano po interwencji konserwatora.

Sprzeciw Mazowieckiego Konserwatora Zabytków

Po wykryciu nielegalnych prac w sierpniu 2024 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował w oficjalnym komunikacie:

- Przeprowadzona została kontrola wykonanych prac oraz wydany nakaz usunięcia ocieplenia.

Parafia nie ustosunkowała się jednak do tej decyzji, zamiast tego odwołała się do Generalnego Konserwatora Zabytków (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Resort kultury podtrzymał jednak nakazy wojewódzkiego konserwatora, zobowiązując parafię do przywrócenia elewacji do pierwotnego stanu.

Ostateczny termin usunięcie skutków nielegalnej termomodernizacji już blisko

W odpowiedzi na nasze zapytanie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków potwierdza, że ocieplenie zabytkowego budynku zostało wykonane bez wymaganych zgód. Jak przypomina urząd, decyzja nakazująca usunięcie nielegalnej warstwy oraz odtworzenie zniszczonych elementów elewacji została wydana już 7 sierpnia 2024 roku — a termin jej wykonania upływa z końcem maja 2025 r.

Zgodnie z treścią decyzji wydanej w dniu 7 sierpnia 2024 r. nakazującej usunięcie bezprawnie wykonanej modernizacji oraz odtworzenia uszkodzonych elementów elewacji zabytkowego budynku "Plebanii" przy ul. Biedronki 1 w Warszawie, termin wykonania nakazanych prac upływa w dniu 31 maja 2025 r. Po tym terminie zostanie przeprowadzona przez tutejszy Urząd kontrola z realizacji decyzji.

- informuje Anna Śmigielska, Rzeczniczka Prasowa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Mimo upływu wielu miesięcy od wydania nakazu, żadne prace naprawcze nie zostały podjęte. Kontaktując się z Rzymskokatolicką Parafią św. Anny, uzyskaliśmy jedynie lakoniczne zapewnienie, iż zastosuje się ona do wymogów konserwatora. Nie przedstawiono jednak żadnych informacji na temat planu działania, terminu rozpoczęcia robót ani zaangażowanego wykonawcy.

Co dalej z zabytkiem na Wilanowie?

Od wydania decyzji konserwatorskiej minęło ponad osiem miesięcy, a na budynku wciąż widnieje nielegalnie położona warstwa styropianu. W praktyce oznacza to, że parafia musi w ciągu niespełna miesiąca nie tylko usunąć ocieplenie, ale też przywrócić oryginalną elewację zgodnie z wytycznymi konserwatora.

Pytanie brzmi: czy jest to w ogóle wykonalne? A jeśli nie, to dlaczego przez tyle miesięcy nie podjęto żadnych kroków? Niezależnie od dalszych działań parafii, kontrola urzędu, która zostanie przeprowadzona po 31 maja, może być kluczowym momentem dla przyszłości tego zabytku.

