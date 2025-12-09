Hotel Katowice już pod nową marką

Hotel Katowice to obiekt, którego wjeżdżając do miasta, nie sposób nie zauważyć. Zwłaszcza, gdy na jego front wrócił piękny granatowy neon z napisem Hotel Katowice. Budynek znają prawie wszyscy katowiczanie. 27 listopada odbyło się oficjalne otwarcie obiektu po gruntownym remoncie i modernizacji. Po blisko 60 latach działalności obiekt przeszedł kompleksową metamorfozę. Jest obecnie czterogwiazdkowym hotelem premium marki voco. Inwestycja kosztowała 130,28 mln zł netto. Modernizację wykonała firma Mostostal Warszawa.

Choć od kilku miesięcy hotel istnieje już pod marką voco, to historyczną nazwę Hotel Katowice pozostawiono na odnowionym granatowym neonie. Budynek hotelu Katowice wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków miasta Katowice, dlatego remont i modernizacja były prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

Hotel jest modernistycznym symbolem miasta. Projekt jego obecnej modernizacji został opracowany przez katowicką pracownię FBT Architektura i Urbanistyka, która wygrała przetarg w 2022 roku. Koncepcja zakładała uwzględnienie oryginalnej architektury Tadeusza Łobosa, z nawiązaniem do stylistyki lat 60. XX wieku. W projekcie wykorzystano elementy polskiego designu, stonowaną kolorystykę oraz motywy retro w pokojach.

Jak mówili w mediach architekci, priorytetem było zachowanie dziedzictwa. Starali się podkreślić modernistyczną fasadę i zachować historyczne detale.

SANATO w Zakopanem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Historia Hotelu Katowice: otwarty w 1965 roku, zaprojektowany przez Tadeusza Łobosa

Hotel Katowice, oddany do użytku w 1965 roku, był odpowiedzią na rosnące w tamtych czasach potrzeby miasta, które wtedy borykało się z niedostatkiem miejsc noclegowych. Projekt Tadeusza Łobosa, współpracującego z inżynierem Franciszkiem Klimkiem, szybko stał się jedną z wizytówek Katowic, goszcząc najważniejszych gości przybywających na Górny Śląsk. W murach Hotelu Katowice gościli m.in. członkowie zespołu The Animals czy Smokie, a hotelowa kawiarnia tętniła życiem kulturalnym, goszcząc takie gwiazdy jak Kalina Jędrusik czy Alina Janowska.

Jak pisała Anna Borowik w swoim opracowaniu „Nowe Katowice. Forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic” inwestorem hotelu zostało miasto Katowice, a budynek ten powstał jako obiekt komunalny. Projekt hotelu wybrano z trzech propozycji opracowanych w 1957 roku przez zespoły katowickiego „Miastoprojektu”.

Głównym autorem projektu był Tadeusz Łobos (autor projektu m.in. gmachu Polskiego Radia w Katowicach czy wyburzonego w 2019 roku Hotelu Silesia). Współpracował z nim inżynier Franciszek Klimek.

Hotel Katowice budowano cztery lata. Powstawał od 1961 do 1965 roku. Stanął na dawnych terenach dworskich należących do rodu Wincklerów. Nieco na północ od hotelu stał wtedy zamek rodu Tiele-Winckler. Choć zamek to w tym przypadku dość mylące określenie. Była to willa lub raczej dworek w stylu miejskich berlińskich willi. Jednak Wincklerowie po II wojnie światowej uciekli do Niemiec. W Polsce wówczas kwitł socjalizm. W 1976 roku, decyzją I sekretarza wojewódzkiego PZPR, budynek należący do niemieckich przedsiębiorców wyburzono, bo kojarzył się z „pruską zabudową”.

i Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe Widok z lotu ptaka na rondo gen. Ziętka. Widoczny Pomnik Powstańców Śląskich. Z prawej al. Korfantego i hotel "Katowice".

Jak wyglądał Hotel Katowice? Mozaika z płytek i cokół z granitu

To była architektoniczna wizytówka modernizmu w Katowicach. Budynek o 11 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Kompleks składał się z niskiego segmentu, w którym mieściła się część gastronomiczna oraz wysokiego segmentu z pokojami hotelowymi. W pierwotnym projekcie w niskiej części znajdowała się restauracja na 250 osób, kawiarnia ze 175 miejscami i bar nocny dla 90 osób.

Charakterystycznym elementem architektury hotelu było asymetryczne wejście, zaakcentowane wysuniętym podcieniem wspartym na dwóch słupach. W części wysokiej została zastosowana żelbetowa konstrukcja monolityczna, a przy budowie klatek schodowych, stropów dachów czy podokiennych płyt grzejnych wykorzystano prefabrykowane elementy. Zamontowano trzy windy osobowe oraz towarowe. Fasadę głównej części tworzyły pasy okien i przestrzenie międzyokienne, które zróżnicowano kolorystycznie. Od pierwszego piętra wzwyż ściany pokryte były mozaiką z płytek ceramicznych w jasnych i ciemnych kolorach. Cokół i ściany parteru pokryto granitowymi płytami, a powyżej zastosowano tynki szlachetne.

Czas leciał, a Hotel Katowice potrzebował remontu

Czas nie był dla hotelu łaskawy. Po latach eksploatacji budynek wymagał gruntownej modernizacji. Czasy się zmieniły, w centrum miasta potrzebne były hotele wyższej klasy, zapewniające noclegi gościom biznesowym, uczestniczącym w licznych kongresach, targach organizowanych w pobliskim Międzynarodowym Centrum Kongresowym czy Spodku. Tuż obok powstały nowe ikony Katowic – jak budynek NOSPR i Strefa Kultury z Muzeum Śląskim na czele.

W 2019 roku, Polski Holding Hotelowy, zapowiedział przejęcie go i przekształcenie go w pierwszy w Polsce hotel marki voco, należącej do sieci InterContinental Hotels Group.

W 2022 roku rozpoczęła się gruntowna modernizacja Hotelu Katowice. Zachowano jednak modernistyczne, historyczne detale. Na tarasie można zobaczyć historyczną mozaikę. W lobby zachowano oryginalne marmury. Oryginalne zostały też klatki schodowe i nie zmieniła się kubatura budynku.Zakres prac objął m.in. przebudowę wnętrz, modernizację instalacji oraz pełne dostosowanie obiektu do standardów współczesnej turystyki i rynku hotelarskiego klasy biznesowej.

Pomimo gruntownej przebudowy zachowano charakterystycznego ducha lat 60. XX wieku. Odrestaurowano wiele oryginalnych detali architektonicznych oraz historyczną elewację. Na początku kwietnia 2025 roku na dach budynku powrócił również kultowy neon „Hotel Katowice” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.