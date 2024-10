Socmodernizm ujarzmiony? Wystawa w Krakowie

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kolejna wystawa architektoniczna w NCK – znów o naszym regionie

Polska i Kraków zajmują na wystawie miejsce dyskretne, ledwie zaznaczając swą obecność w bogatej kolekcji zgromadzonych artefaktów. Zbiór to imponujący: zwiedzający znajdą się w anturażu plansz (fotografii, rysunków, planów miast, szkiców, plakatów, manifestów), makiet i obiektów w skali realnej, pokazów wyświetlanych na ekranach monitorów. Wszystko to zebrano i udostępniono, budując opowieść o architektonicznej twórczości realizowanej (choć często pozostającej tylko w sferze planów) w krajach tzw. obozu socjalistycznego – od lat powojennych po czas transformacji przełomu lat 80. i 90. zeszłego stulecia.

Udało się opanować bogaty materiał

I rzeczywiście, przygotowywana przez parę lat ekspozycja niesie spójny przekaz, za co należą się gromkie brawa dla zespołu kuratorskiego w osobach Łukasza Galuska, Michała Wiśniewskiego i Natalii Żak. Nie bez znaczenia jest także sam sposób aranżacji wystawy, której autorkami są krakowskie projektantki Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska (Miastopracownia), współpracujące już wcześniej przy innych okazjach z MCK. (...) Intrygująca jest opowieść zmaterializowana w postaci ekspozycji, wokół której – co warto podkreślić – zorganizowano wyjątkowo obszerny program imprez towarzyszących (wykłady eksperckie, spotkania rodzinne dla adresatów różnych grup wiekowych, warsztaty fotografii architektury, przegląd filmów dokumentalnych, zwiedzanie miasta), a dodatkowo planuje się wydanie z początkiem grudnia jej książkowej postaci.

– Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak

Więcej w listopadowym numerze "Architektury-murator".

Program wydarzeń towarzyszących

SOC DOK – przegląd filmów dokumentalnych o wybitnych przykładach architektury socmodernistycznej w PRL, byłej Czechosłowacji i Jugosławii

9 listopada (sobota)

15.00 Jaszowiec. Zapomniana nowoczesność, Polska, 2017, 52’

16.00 Odnowa architektury, Polska, 2024, 52’

17.00–18.00 Spotkanie z twórcami

Partnerem wydarzenia jest Fundacja Zielone Konie

16 listopada (sobota)

Seria filmów dokumentalnych Mówiące Kamienie / Betonski spavači, Chorwacja, (2016)

16.00 Possibility of a Community [Możliwość wspólnoty], 60’

17.00 Vehicles of Emancipation [Wehikuły emancypacji], 60’

18.00 The City That Was Too Modern [Miasto, które było zbyt nowoczesne], 60’

23 listopada (sobota)

Seria filmów dokumentalnych ICONS — o architektkach i architektach ze Słowacji 2020

16.00 Pavol Merjavý

16.30 Štefan Svetko

17.00 Dušan Kuzma

17.30 Viera Mecková

18.00 Vladimír Dedeček

18.45–20.00 Spotkanie z twórcami

Partnerem wydarzenia jest Artichoke.sk

30 listopada (sobota)

15.00 Niemczyk — ostatni buntownik architektury, Polska, 2020, 52’

16.00–17.00 Dyskusja z twórcami. Goście: Przemysław Łukasik, Anna Syska, Marcin Zasada

Filmy wyświetlane w oryginalnych wersjach językowych z napisami polskimi i angielskimi. Wstęp bezpłatny.

TALK SOC – eksperckie dyskusje i wykłady o architekturze socmodernistycznej

17 października (czwartek)

18.00 – debata „Socmodernizm. Zmora czy przebudzenie?”

Goście: prof. Małgorzata Omilanowska, dr Łukasz Galusek, Piotr Sarzyński

Prowadzenie Bartosz Paturej

21 listopada (czwartek)

17.00 – Wykład i koncert czeskiego rapera Vladimira 518

Wykład w języku angielskim tłumaczony na język polski

22 listopada (piątek)

18.00 – Wykład prof. Henriety Moravčíkovej, kierowniczki Katedry Architektury Słowackiej Akademii Nauk

Slovak variant of modernism? Architecture of the second half of the 20th century as a manifestation of the cultural and social identity of Slovakia

Wykład w języku angielskim tłumaczony na język polski

12 grudnia (czwartek)

18.00 – Wykład Karen Jagodin, dyrektorki Estońskiego Muzeum Architektury

Wykład w języku angielskim tłumaczony na język polski

FOTO SOC – warsztaty fotografowania architektury

26 października (sobota)

10:00-18.00 – warsztaty fotografowania architektury połączone ze spacerem miejskim

Prowadzą: Maciej Czarnecki (@maciejdusiciel) i Julia Dragović (@julia_dragovic)

SOC WALK – spacery architektoniczne

19 października (sobota)

12.00 – spacer architektoniczny po dawnym hotelu Cracovia z Michałem Wiśniewskim

Spacer tłumaczony na PJM. Obowiązują zapisy przez stronę Festiwalu Kultury bez Barier.

Wydarzenie realizowane dzięki funduszom KPO, towarzyszy wystawie „Socmodernizm. Architektura w Europie Środkowej czasu zimnej wojny”

24 listopada (niedziela)

13.00 – "Międzywyobraźnie. Spacer po Kinie Kijów" z dr hab. Alicją Duzel-Bilińską, prof. ASP i prof. Grzegorzem Bilińskim

Spacer tłumaczony na PJM. Obowiązują zapisy przez portal Evenea.pl

Wydarzenie realizowane dzięki funduszom KPO, towarzyszy wystawie „Socmodernizm. Architektura w Europie Środkowej czasu zimnej wojny”

To nie wszystko. Odbędzie się także duża liczba różnorodnych oprowadzań po wystawie oraz warsztaty.

OPROWADZANIA PO WYSTAWIE – oprowadzania pozwalają lepiej zrozumieć kontekst historyczny i społeczny tego okresu. Dzięki fachowym komentarzom uczestnicy mogą zgłębić różne aspekty architektury socmodernistycznej oraz jej wpływ na krajobraz regionu.

Oprowadzania w języku polskim:

6 października – godz. 12.00

13 października – godz. 12.00

20 października – godz. 12.00

27 października – godz. 12.00

10 listopada – godz. 12.00

17 listopada – godz. 12.00

24 listopada – godz. 12.00

1 grudnia – godz. 12.00

8 grudnia – godz. 12.00

15 grudnia – godz. 12.00

5 stycznia – godz. 12.00

Oprowadzania w języku angielskim:

26 października, godz.14.00

14 grudnia, godz. 14.00

Oprowadzania w języku ukraińskim:

23 listopada, godz. 14.00

11 stycznia, godz. 14.00

Oprowadzania kuratorskie:

5 października, godz.16.00 – dr Michał Wiśniewski

6 października, godz.12.00 – Natalia Żak

16 listopada, godz. 16.00 – Natalia Żak

18 stycznia, godz. 16.00 – dr Łukasz Galusek

19 stycznia, godz. 12.00 – dr Michał Wiśniewski

Oprowadzania eksperckie - Autorzy oprowadzań – specjaliści związani z tematem – podzielą się własną refleksją i doświadczeniem odnośnie architektury socmodernistycznej.

30 listopada (sobota)

14.00 – po wystawie oprowadza Anna Syska, historyczka i popularyzatorka architektury, autorka publikacji “Spodek w Zenicie”.

11 stycznia (sobota)

14.00 – po wystawie oprowadza COSMODERNA (Marcin Wojdak), fotograf, autor publikacji „Ostatni turnus” i konta na Instagramie @cosmoderna.

Autor: