"Zobaczcie, co straciliśmy!". Wirtualna mozaika z Hotelu Forum trafi na elewację Kina Kijów - będzie tu wyświetlana do stycznia

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym

Mozaika z Hotelu Forum na Kinie Kijów - wirtualnie

Od 6 września 2024 roku, po zmroku, na elewacji Kina Kijów będzie wyświetlane zdjęcie zniszczonej mozaiki Krystyny Strachockiej-Zgud, Agnieszki Zgud-Sobol i Janusza Ziembińskiego z Hotelu Forum. Miejsce nie jest przypadkowe - wewnątrz kina znajduje się inna kompozycja Strachockiej-Zgud, i to nie byle jaka - bo największa w tej części Europy. Mierzy niemal 300 m². Zaraz obok, w przylegającym do kina Hotelu Cracovia znajduje się jeszcze jedna mozaika artystki.

Organizatorzy, Fundacja Instytut Sztuk Progresywnych, chcieliby, by akcja, której towarzyszy jasne hasło "Zobaczcie, co straciliśmy!" przyczyniła się do odtworzenia zniszczonej mozaiki w dawnej kawiarni Panorama w Hotelu Forum - taką chęć deklarowali też obecni właściciele lokalu. Obecnie na przeszkodzie stoją względy finansowe.

Może kiedy Kraków zobaczy w powiększeniu jak wspaniałe dzieło sztuki zostało utracone znajdzie się mecenas, który nie będzie szczędził grosza na przywrócenie mozaiki mieszkańcom Krakowa.

– mówi Miłosz Horodyski z Fundacji. Mozaika będzie wyświetlana do stycznia. W Kinie Kijów odbędzie się w tym czasie cykl wydarzeń w ramach wystawy „Socmodernizm. Architektura w Europie Środkowej czasu zimnej wojny”.

O zniszczeniu mozaiki poinformowaliśmy 19 sierpnia 2024 roku.

Powstanie model 3D mozaiki z Hotelu Forum

Na zniszczenie mozaiki w Hotelu Forum odpowiedziała też Akademia Sztuk Pięknych. Deklaruje pomoc w odtworzeniu kompozycji.

Ambicją Instytutu Sztuk Progresywnych ASP jest stworzenie modelu 3D zdewastowanej mozaiki z Hotelu Forum. Chcemy pomóc odtworzyć ten obiekt, dlatego wykonamy pierwszy krok. Przećwiczyliśmy to już na mozaice z Kina Kijów, którą zeskanowaliśmy ze zdjęć i przenieśliśmy do rzeczywistości wirtualnej. Podobnie zresztą jak pierwotny projekt Kina z 1967 roku, który znacząco różni się od obecnego wyglądu Kina Kijów.

– wyjaśnia prof. Grzegorz Biliński. W stworzeniu modelu pomogą zdjęcia Anny Stankiewicz wykonane w 2019 roku. To właśnie jej fotografia zostanie wyświetlona na elewacji Kina Kijów.

W Krynicy też zniszczono mozaikę Krystyny Strachockiej-Zgud

Choć zniszczenie przez nieznanych sprawców mozaiki z Forum jest tragiczne, wywołało ogromną reakcję i sprzeciw - nie tylko wśród mieszkańców, ale i środowiska artystycznego. W przyszłości być może doprowadzi do jakiejś zmiany, a strata nie pójdzie na marne. Nieco inaczej było w przypadku potężnej mozaiki artystki w Pijalni Głównej w Krynicy, którą w czasie remontu skuto w całości, a następnie ułożono z niej mniejszy ceramiczny poziomy pas.

Strachocka–Zgud w kooperatywie ze Spółdzielnią "Kamionka" ozdabiała niemal każdy nowy modernistyczny obiekt jaki powstawał w latach 60-tych w Krakowie. Nie wszystkie mozaiki przetrwały jednak próbę czasu. Nie zachował się „Żywy mur” we wnętrzu Pijalni Wód Mineralnych w Krynicy-Zdroju. Oddana w 1971 roku największa w Europie pijalnia wód pełniła funkcję ogrodu zimowego. Sala koncertowa była w formie rozchylającego się kwiatowego kielicha w kolorowej ceramicznej strukturze. Przeszklone ściany miały sprawiać wrażenie jednej przestrzeni z deptakiem i lasem.

– komentuje prof. Grzegorz Biliński, uczeń Cęckiewicza, dziś szef Instytutu Sztuk Progresywnych na ASP.

Krystyna Strachocka-Zgud oprotestowała takie rozwiązanie (skontaktowano się z nią, by zaproponowała własną wizję zrecyklingowanej mozaiki), a zniszczenie pracy opłaciła zdrowiem - w zasadzie po raz drugi, bo wcześniej poważnie zachorowała podczas tworzenia ceramiki. Warunki, w jakich musiała pracować nie były łatwe, a mimo to udało się stworzyć ogromne, kompletne dzieło. Wypalanie go trwało ponad rok i wymagało współpracy z ekspertami AGH. Montaż - kolejne pół roku. Artystkę zaproszono na otwarcie Pijalni Głównej. Odmówiła.

W tym roku Krystyna Strachocka-Zgud skończyła 101 lat. Trwają starania o nadanie jej medalu Gloria Artis.

