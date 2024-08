Najpiękniejsze bloki w Polsce

Blok z Koziej 9 w Warszawie wygląda jak żaden inny. "Przypomniano widzowi, że dom wzniesiony jest z cegły", nie z fabrycznych płyt

Blok na ul. Koziej 9 w Warszawie jest niczym iluzja optyczna. To, jak wygląda, zależy od tego, gdzie staniemy, by na niego popatrzeć. Schowany budynek bardzo łatwo przeoczyć, a jest całkiem spory. Wybudowano go dla PRL-owskich działaczy partyjnych. Pośród mieszkań o dużym metrażu znajdują się nawet dwa 2-poziomowe o powierzchni 170 m2.