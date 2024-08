Jak najmniej bloków, jak najwięcej zieleni. Służew nad Dolinką - osiedle, które dziś by nie powstało

16 stycznia 1969 roku, po długich latach budowy, otwarto nowy budynek dworca Warszawa Wschodnia - wtedy najbardziej reprezentacyjny i nowoczesny dworzec stolicy, Mister Warszawy 1969 roku. Nie pasowało jedynie otoczenie - turystów i podróżnych wychodzących z budynku witał "niewygodny" widok na zaniedbaną Szmulowiznę.

W 1971 roku Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” przystąpiła do budowy bloku-parawanu. Mierzący 508 metrów usytuowano na przeciwko dworca, w linii prostej zasłaniając wszystko, co za nim. Budynek nie jest szczególnie wysoki. W obliczu jego długości 7 pięter wygląda wręcz niepozornie. Architektem, który wykonał projekt Jamnik, nazywanego też deską, był Jan Kalinowski.

Najdłuższe bloki w Polsce

508 metrów długości czyni Jamnika najdłuższym prostym blokiem i budynkiem w Warszawie. Mimo to nie może się mierzyć z Pekinem czyli Przyczółkiem Grochowskim (proj. Zofia i Oskar Hansenowie), który ciągnie się nieprzerwanie przez ok. 1800 metrów, jednak z wieloma załamaniami pod kątem prostym oraz różnicami w liczbie kondygnacji. To jednocześnie jeden z najdłuższych budynków Europy i świata.

Dłuższy od Jamnika jest 10-piętrowy Falowiec - najdłuższy prosty blok w Polsce (proj. Tadeusz Różański, Janusz Morek i Danuta Olędzka) o długości 806 metrów, który niedawno skończył 50 urodziny. Najdłuższy falowiec Gdańska (łącznie jest ich 8) czeka na remont elewacji. Przez wzgląd na rozmiar budynku, długość trwania remontu szacuje się 8 lat.

