Wyczyścili zapomniane mozaiki na szpitalu w Warszawie. Teraz Konserwator wpisał je do rejestru zabytków

Mozaikę przy Szpitalu Banacha pojechałam obejrzeć niedawno, w ramach "odhaczania listy" warszawskich mozaik. Przeraził mnie stan, w jakim się znajdowała i to, że jest pozostawiona zupełnie sama sobie. To naprawdę duża, przepiękna kompozycja. A do samego czyszczenia zainspirowała mnie Ania Ratajczak, która robi to od kilku lat. Pomyślałam, że czas zebrać grupę i zrobić coś z tym.

Napisałam na Instagramie post o moim pomyśle, a wici rozpuściłam także w Stowarzyszeniu Ochrony Architektury Powojennej, do którego należę. W ciągu tygodnia zebrało się około dziesiątki chętnych.