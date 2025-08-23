Życie w Architekturze 2025. Przebudowa poddasza kamienicy w Gliwicach. Dyrda Fikus Architekci, architekci Marta Dyrda i Radek Fikus

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa poddasza kamienicy w Gliwicach. Założenia Autorskie

Mieszkanie zaprojektowano dla pary bez dzieci, która postanowiła przeprowadzić się z osiedla domów jednorodzinnych do zabytkowej kamienicy w ścisłym centrum miasta. Niewątpliwym wyróżnikiem przestrzeni, która wcześniej była nieużytkowym strychem, jest drewniana więźba dachowa. Liczne słupy, belki, zastrzały i miecze tworzą efektowny układ konstrukcyjny, stanowiący główną inspirację dla projektu.

W istniejący gąszcz drewnianych elementów wstawiono rzeźbiarski trzon. W dwupoziomowej bryle umieszczono pomieszczenia pomocnicze: łazienkę – na dole i garderobę – u góry, ukryto zespół trzech istniejących kominów oraz rozbudowany system instalacji technicznych, a także ulokowano zabudowy meblowe. Projektowana struktura nie ingeruje w istniejący układ więźby dachowej – dystansuje się od niego, podkreślając jego nadrzędne znaczenie dla projektowanego wnętrza. Wewnętrzny trzon wraz z więźbą dachową stanowi również duży plac zabaw dla kilku kocich domowników.

Mieszkanie ma plan otwarty. Wyjątkiem jest pomieszczenie gospodarcze, które umieszczono w charakterystycznym narożniku. Ustawienie i geometria projektowanego trzonu, w połączeniu z istniejącym układem drewnianych elementów, prowadzą do powstania niejednoznacznej, płynnej przestrzeni wokół, którą wykorzystano na podstawowe funkcje mieszkalne. Nowym elementem jest przeszklony taras, którego forma nawiązuje do istniejącego wykuszu. Dopełnieniem wnętrza będą elementy ruchome, dodawane stopniowo przez właścicieli. Zastosowane materiały, kolory i faktury mają stanowić tło dla istniejącej konstrukcji dachu.

W mieszkaniu dominują biele i szarości, kontrastujące z naturalnym kolorem drewna więźby dachowej. Ciemniejszym kolorem i porowatą fakturą wyróżniono wewnętrzny trzon. Pozostała część mieszkania utrzymana jest w jaśniejszych barwach i gładkich powierzchniach. Wyjątek stanowi łazienka, której wnętrze zaskakuje bardziej intensywną kolorystyką.

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa poddasza kamienicy w Gliwicach. Autorzy

Autor projektu:

Dyrda Fikus Architekci

Zespół autorski:

arch. Marta Dyrda i arch. Radek Fikus

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Nie sądzimy, aby ta niewielka realizacja mogła zdobyć Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze”, ale być może wniesie wartość dodaną do tego znaczącego dla polskiej architektury wydarzenia.

Przebudowa poddasza kamienicy w Gliwicach. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Przebudowa poddasza kamienicy w Gliwicach, przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor/generalny wykonawca: Agata Chwieduk i Grzegorz Szendzielorz/-

Wykonawca konstrukcji: mgr. inż Mariusz Czyszek

Powierzchnia użytkowa: 108,20 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019-2022/2022

