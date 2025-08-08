200 tanich mieszkań od JEMS Architekci. TBS na Ochocie coraz bliższy ukończenia

Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budowa TBS na warszawskiej Ochocie w końcu ruszyła na całego wiosną 2024. Na działce przy skrzyżowaniu Banacha z Grójecką widać już gotowe bryły budynków zaprojektowanych przez biuro JEMS Architekci. Najgłośniejszych projektów tej pracowni nikomu przypominać nie trzeba: to m.in. Browary Warszawskie, nowa Ambasada RP w Berlinie oraz osiedle Nowy Wełnowiec. Nowe osiedle TBS na Ochocie ma zostać oddane do użytku w 2026 roku. Autorem projektu wykonawczego oraz nadzoru autorskiego jest łódzka pracownia BAM Architektura.

Osiedle TBS projektu JEMS. 2 budynki, 200 mieszkań

Nowe warszawskie osiedle TBS powstaje przy skrzyżowaniu ul. Banacha z Grójecką. To doskonale skomunikowana okolica z tramwajami i autobusami, a tuż obok buduje się właśnie tramwaj do Dworca Zachodniego. Projekt zespołu został wyłoniony w konkursie architektonicznym, który w imieniu władz miasta jeszcze w 2009 roku zorganizowało TBS Praga Południe. Zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji dwóch budynków, w których znalazłoby się ok. 200 mieszkań o łącznej powierzchni 10 tys. m². W parterach zaplanowano lokale handlowo-usługowe o powierzchni ok. 2000 m², a w jednym z obiektów również niewielkie Muzeum Ochoty.

Tu było targowisko. Protest kupców

Ponieważ obiekty zaplanowano częściowo na terenie popularnego w stolicy targowiska, należało przedstawić koncepcję zagospodarowania pozostałego fragmentu z nowymi obiektami handlowymi. - Przyjęta struktura obiektów powinna być modularna i umożliwiać wydzielanie lokali o powierzchniach ok. 10-12 m² (...). Dopuszcza się stosowanie wymienne stoisk zamkniętych, częściowo zamkniętych, otwartych (...) oraz wydzielenie części warzywno-owocowej, np. w formie lekkiej przeszklonej hali, a częściowo placu lub dziedzińca ze stanowiskami do handlu naręcznego – napisano w warunkach konkursu.

Jury pod przewodnictwem Bogdana Kulczyńskiego za najlepszą uznało pracę biura JEMS Architekci. Projektanci zaproponowali zespół mieszkaniowy z dominantą na rogu ul. Banacha i Grójeckiej, którego charakter określały różnej wielkości otwory okienne i loggie. Obok w kilku etapach miało powstać sześć wielofunkcyjnych obiektów z przestrzenią handlową w parterach.

Dla kogo mieszkanie TBS? Jakie wymagania trzeba spełnić?

Mieszkania TBS są adresowane do tych, którzy nie mają samodzielnego dachu nad głową – nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania ze względu na zbyt niskie dochody (zbyt małą zdolność kredytową) lub na wynajem na zasadach rynkowych.

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego określa kryterium dochodowe dla starających się o mieszkanie TBS. Limit różni się w poszczególnych województwach, a zależy też od liczebności gospodarstwa domowego, a także od tego w jakim okresie budowane było mieszkanie TBS i czy wymagana była partycypacja.

Pomysł zabudowy targowiska od początku nie podobał się jednak kupcom. W wyniku protestów zrezygnowano z obiektów wielofunkcyjnych na rzecz hali targowej z częściowo zadaszonym placem umożliwiającym również sprzedaż bezpośrednio z samochodów. Projekt nowego obiektu powierzono pracowni JEMS. Z uwagi na problemy z pozyskaniem kredytu na realizację TBS-ów, inwestycję rozpoczęto od budowy hali. Choć pierwszą łopatę wbito w połowie 2012 roku, z powodu bankructwa generalnego wykonawcy i kolejnych zastrzeżeń zgłaszanych przez kupców realizacja bardzo się przeciągnęła. Ostatecznie halę Zieleniak oddano do użytku dopiero w czerwcu 2016 roku. Na budowę TBS-ów trzeba było jednak czekać kolejne lata.

Budowa TBS-ów na Ochocie. Umowa

Umowę z wykonawcą udało się podpisać dopiero 7 listopada 2023 roku. Inwestycję kosztem 100 mln zł zrealizuje firma Zab-Bud. W budynkach znajdzie się ostatecznie 205 mieszkań oraz ponad 2 tys. m² powierzchni usługowej. Miejsca parkingowe zaplanowano zarówno w podziemnym garażu, jak i na terenie nieruchomości. Obiekty zostaną wyposażone w instalację fotowoltaiczną oraz inne energooszczędne rozwiązania. W ubiegłym roku, gdy wybuchł kryzys energetyczny, prezydent Warszawy postawił wszystkim jednostkom za zadanie ograniczenia energii, zarówno tej zużywanej na bieżąco, ale także przy nowych inwestycjach – tłumaczy Adam Godusławski, prezes zarządu TBS Warszawa Południe, które odpowiada dziś za realizację na Ochocie.

– W ślad za tym spółka we wszystkich inwestycjach mieszkaniowych obniżyła zużycie energii pierwotnej do poziomu, który jest o 30% niższy niż obecne warunki techniczne tego wymagają. Pozwoli to wszystkim najemcom lokali miejskim obniżyć zużycie energii o połowę. W przypadku takiej inwestycji jak na skrzyżowaniu ul. Banacha i Grójeckiej jest to niebagatelna kwota 19 mln zł – podkreśla.

Nowe osiedle TBS na Ochocie ma zostać oddane do użytku w 2026 roku.

Zobacz wizualizacje. Osiedle TBS przy skrzyżowaniu ul. Banacha z Grójecką