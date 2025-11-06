Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Wieżowiec Roma Tower w Warszawie uzyskał pozwolenie na budowę

Planowany od wielu lat wieżowiec Roma Tower w Warszawie ma powstać u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, na kościelnej działce położonej tuż obok Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary w Warszawie. Przypomnijmy, że deweloper i strona kościelna podpisali umowę o wspólnej realizacji Roma Tower jeszcze w 2011 r. Przygotowania do inwestycji szły jednak wolno, a na jej drodze stawały liczne przeszkody.

Coś drgnęło dopiero na początku października 2024 r. Wówczas deweloper BBI Development podpisał porozumienie z Fundacją Pro Bonum (powołaną przez Archidiecezję Warszawską) dotyczące budowy nowego domu parafialnego dla parafii św. Barbary. Był to swego rodzaju wstęp do budowy Roma Tower, a zarazem obustronne potwierdzenie chęci dalszej współpracy.

Dowiedz się również: Wieżowiec Studio A od firmy Skanska niemal gotowy

Opisane powyżej czynności stanowią kolejny, pozytywny krok w realizacji projektu Roma Tower, jako że wzniesienie nowego budynku parafialnego z przeznaczeniem na potrzeby parafii było istotnym elementem przystąpienia strony kościelnej do przedmiotowego projektu

– podawała w komunikacie firma BBI Development.

Później sprawy nabrały tempa. 5 listopada 2025 r. miasto poinformowało o wydaniu pozwolenia na budowę Roma Tower. Realizacja 48-kondygnacyjnego obiektu mieszkalnego może więc niebawem startować. Jednocześnie miasto zezwoliło na „remont, przebudowę i rozbudowę budynku usługowego (dawnej Wikariatki)” w pobliżu planowanej wieży. Planowany budynek jest zgodny z uchwalonym w 2017 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Kiedy budowa Roma Tower w Warszawie i jaki to będzie budynek?

Na ten moment dokładny termin budowy nie jest znany, natomiast uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę jesienią 2025 r. sugeruje, że prace mogłyby ruszyć niebawem.

Jak wynika z miejskich dokumentów, planowany wieżowiec Roma Tower w Warszawie będzie ostatecznie zupełnie inny, niż zakładały pierwotne plany. Przypomnijmy, że pierwotnie inwestor chciał wybudować 170-metrowy biurowiec z częścią usługową, z garażem podziemnym na 245 miejsc. Poza pomieszczeniami biurowymi planowano m.in. SPA, salę konferencyjną i centrum fitness.

Teraz wiemy już, że Roma Tower będzie pełnić funkcję mieszkalną. Co ciekawe, wciąż nie pokazano wizualizacji, a zatem nie wiadomo, jak wieżowiec ma ostatecznie wyglądać (w galerii poniżej prezentujemy nieaktualne już wizualizacje Roma Tower jako biurowca). Jak jednak wynika z projektu budowlanego autorstwa arch. Jacka Świderskiego, wieża będzie mieć 48 kondygnacji, w tym 6-poziomowy garaż podziemny (przewidziano też dodatkowe miejsca parkingowe na niższych kondygnacjach nadziemnych oraz parking na powierzchni). Wieża będzie stać na skos względem otaczających ją ulic, a od strony skrzyżowania ul. Nowogrodzkiej i ul. Emilii Plater przewidziano niższe skrzydło z podcieniami i tarasem na dachu.

Zobacz wstępne, nieaktualne już wizualizacje: Wstępne wizualizacje wieżowca Roma Tower w Warszawie

Kontrowersje wokół Roma Tower

Warto przypomnieć, że pomysł budowy Roma Tower od lat budzi kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o lokalizację wieżowca tuż obok niskiej, zabytkowej zabudowy, do której ma on zdaniem części urbanistów nie pasować. Inwestycji przeciwni są też w większości mieszkańcy okolicy, obawiający się m.in. zacienienia swoich nieruchomości oraz zwiększonego ruchu samochodowego na pobliskich ulicach.

Środowisko miejskich aktywistów krytykowało też miasto za pozwolenie na realizację Roma Tower. Tu zarzuty były rozmaite, od wspomnianych urbanistycznych, poprzez wytykanie miastu ignorowania głosu mieszkańców, po sugestie, że urzędnicy zbytnio ustąpili stronie kościelnej. Były też obawy, że w miejscu planowanej wieży znajdował się niegdyś cmentarz, jednak ostatecznie się to nie potwierdziło.

Warto dodać, że nie jest to jedyny planowany w tej okolicy wysokościowiec. Niedaleko, na rogu Alej Jerozolimskich i ul. Chałubińskiego, ma bowiem powstać 193-metrowy wieżowiec Lilium Tower projektu pracowni APA Wojciechowski. Inwestorem jest Goldens Star Group, zaś w obiekcie planowane są apartamenty, biura i część hotelowa.