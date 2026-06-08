Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kto zaprojektuje Wschodnią Obwodnicę Warszawy? Fakty, liczby i koszty

Wykonawcą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego zostało Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA. To właśnie ta firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu, wyceniając swoje prace na kwotę 7 439 040,00 zł.

Wybór wykonawcy został ogłoszony już 20 marca 2026 roku, co pozwoliło na sprawne zawarcie umowy 28 maja 2026 roku.

Harmonogram prac jest precyzyjnie określony, choć wymaga od projektantów dużej dyscypliny. Wykonawca ma 48 miesięcy od daty podpisania umowy na przygotowanie pełnej dokumentacji. Oznacza to, że przy zachowaniu płynności procesów administracyjnych, komplet materiałów będzie gotowy w 2030 roku (inwestor dopuszcza wariant optymistyczny – rok 2029). To cztery lata intensywnych analiz, które zadecydują o ostatecznym kształcie wschodniej bramy do Warszawy.

Trzy pasy ruchu i priorytet dla tuneli wokół stolicy

Z punktu widzenia architektonicznego i konstrukcyjnego, planowany odcinek S17 pomiędzy węzłami Drewnica a Warszawa Wschód (dawniej Zakręt) zapowiada się jako jedno z najciekawszych przedsięwzięć drogowych w regionie. GDDKiA postawiła przed projektantami jasne wytyczne - trasa ma posiadać dwie jezdnie, każda z trzema pasami ruchu. To rozwiązanie ma zapewnić przepustowość adekwatną do prognozowanego, ogromnego natężenia ruchu w aglomeracji.

Najważniejszym wątkiem technicznym, na który zwracają uwagę specjaliści, jest nacisk na rozwiązania tunelowe. Projektant ma za zadanie przeanalizować warianty przebiegu trasy, biorąc pod uwagę najnowocześniejsze technologie oraz dotychczasowe doświadczenia z budowy dróg ekspresowych w Polsce. Wykorzystanie tuneli na gęsto zabudowanych obszarach wschodniej Warszawy i okolicznych gmin ma być kluczem do zminimalizowania oddziaływania trasy na otoczenie oraz uzyskania akceptacji społecznej. W ramach prac wykonane zostaną również szczegółowe badania warunków geologicznych, które są fundamentem dla bezpiecznego planowania obiektów podziemnych.

Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe Planowany przebieg Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Infrastruktura przyjazna dla ludzi, czyli ścieżki, ekologia i bezpieczeństwo

Projektowana obwodnica to nie tylko asfalt dla tranzytu. Proces projektowy wykaże precyzyjną lokalizację węzłów drogowych, które skomunikują trasę z lokalnym układem komunikacyjnym. W ramach kontraktu powstanie bogata infrastruktura towarzysząca taka jak mosty, wiadukty i wspomniane tunele. Ma być też zaplanowana komunikacja lokalna, czyli drogi do obsługi ruchu lokalnego, zapewniające spójność sieci. W projekcie mają być tez uwzględnione nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe, które zintegrują trasę z potrzebami pieszych i rowerzystów wraz z nowoczesnym oświetleniem, systemami odwodnienia oraz zaawansowanymi urządzeniami ochrony środowiska (np. ekranami czy przejściami dla zwierząt).

Mieszkańcy mają głos - będą konsultacje i ścieżka do 2036 roku

GDDKiA deklaruje pełną transparentność procesu. W trakcie prac projektowych organizowane będą spotkania informacyjne, podczas których mieszkańcy będą mogli zapoznać się z propozycjami i składać wnioski. Opinie te mają być realnie analizowane przez projektantów przed wskazaniem najkorzystniejszego wariantu pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym.

Kolejne kroki na drodze do realizacji WOW to w 2028 roku - złożenie nowego wniosku o decyzję środowiskową do RDOŚ w Warszawie.Po uzyskaniu decyzji, konieczne będzie opracowanie szczegółowych rozwiązań technicznych i projektu budowlanego. Po nim, kolejnym etapem ma być uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Najważniejsza dla kierowców data, jest jednak dość odległa - 2036 rok na który szacuje się termin zakończenia robót budowlanych w terenie.

Wschodnia Obwodnica Warszawy - co to jest?

Wschodnia Obwodnica Warszawy to brakujące ogniwo ringu, który od lat powstaje wokół stolicy. Domknięcie tego 16-kilometrowego fragmentu S17 sprawi, że cały system Warszawskiego Węzła Drogowego zacznie pracować z pełną wydajnością. Wybór Biura Projektowo-Badawczego TRANSPROJEKT-WARSZAWA oraz kwota ponad 7,4 mln zł przeznaczona na same przygotowania pokazują, jak wielką wagę GDDKIA przykłada do jakości tego projektu.

Droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Dostępność do trasy będzie możliwa przez węzły drogowe, których lokalizację wykaże proces projektowy.