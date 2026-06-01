Budowa S7 Kraków - Widoma. Został jeszcze węzeł Mistrzejowice

Budowa trasy S7, a w szczególności węzłów Mistrzejowice i Grębałów, to nie tylko wylewanie asfaltu, ale skomplikowana gra z fizyką, geometrią i urbanistyką. Projekt o wartości blisko 1,7 miliarda złotych wchodzi w decydującą fazę, a najnowsze zmiany na placu budowy pokazują skalę trudności, z jaką mierzą się wykonawcy. Węzeł Grębałów GDDKiA oddała kierowcom w grudniu zeszłego roku. W budowie pozostaje jeszcze odcinek Mistrzejowice - Grębałów o długości 3,5 km z węzłem Mistrzejowice.

Węzeł Mistrzejowice, największa taka konstrukcja w województwie małopolskim, zepnie Północną Obwodnicę Krakowa (S52) z trasą S7, ułatwiając jednocześnie dojazd do okolicznych osiedli. Dzięki tej inwestycji Kraków już w tym roku - jako drugie miasto w Polsce po Łodzi - będzie mógł pochwalić się pełnym, niemal 60-kilometrowym ringiem drogowym. Większość obwodnicy stworzą nowoczesne drogi szybkiego ruchu: autostrada A4 (27 km) oraz trasy ekspresowe S7 (11,7 km) i S52 (15,6 km), a jedynym krótkim wyjątkiem pozostanie niespełna 3-kilometrowy odcinek DK94.

Estakada gigant. 1,5 kilometra betonu skróciło się o pół metra

Najbardziej spektakularnym elementem powstającego układu S7 jest gigantyczna estakada na węźle Mistrzejowice. Jej długość - blisko 1,6 kilometra - można porównać do 15 boisk piłkarskich ustawionych jedno za drugim. Estakada powstaje nad linią kolejową w Nowej Hucie. 2/3 długości estakady zostało wybudowanych metodą nasuwania podłużnego. Jak podaje GDDKiA, jest to najdłuższa, budowana tą metodą estakada w Polsce. To też najdłuższa tego typu budowla w stolicy Małopolski, wznosząca się w najwyższym punkcie 20 metrów nad ziemią.

Z procesem jej powstawania wiąże się inżynieryjna ciekawostka. Jezdnia w kierunku Warszawy, składająca się z 40 segmentów o długości od 17 do 26 metrów, w procesie produkcji musiała być o pół metra dłuższa niż jej docelowy wymiar. Dlaczego? Każdy z segmentów był poddawany procesowi sprężania specjalnymi linami z siłą 500 ton. Ta ogromna moc sprawiła, że beton zyskał wytrzymałość, ale jednocześnie cała konstrukcja skurczyła się o niespełna 0,5 proc., czyli właśnie o 50 centymetrów. Nasuwanie tej masywnej konstrukcji, ważącej w przypadku jezdni do Rzeszowa ponad 27 tysięcy ton, odbywało się z prędkością zaledwie 6-10 centymetrów na minutę.

Węzeł Mistrzejowice został przeprojektowany w imię płynności

Węzeł Mistrzejowice to punkt styku S7 i Północnej Obwodnicy Krakowa (S52). Choć drogi te już służą kierowcom, sam węzeł wciąż jest placem budowy. Opóźnienie wynikało z konieczności całkowitego przeprojektowania obiektu. Pierwotna wizja okazała się niewystarczająca. Analizy wykazały bowiem, że za 10-15 lat ruch zbierany z obwodnicy mógłby paraliżować łącznice.

Dziś budowany jest tu 5-kilometrowy odcinek (Mistrzejowice – Nowa Huta), na którym powstaje aż 29 obiektów inżynierskich. Inżynierowie musieli zmieścić tę plątaninę estakad na niezwykle trudnym terenie, ograniczonym przez linię kolejową, Zalewy Zesławickie oraz wzgórze Łysa Góra. Aby uniknąć korków, część łącznic zaprojektowano jako dwupasmowe.

Jak powiedział nam Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA, węzeł Mistrzejowice pod względem konstrukcyjnym jest gotowy.

Przed tygodniem zabetonowaliśmy ostatni segment na jednej z łącznic. Mogę powiedzieć, że pod względem konstrukcyjnym obiekty są gotowe. Przechodzimy obecnie w fazę prac wykończeniowych – mówi Kacper Michna.

Tak obecnie wygląda węzeł Grębałów na S7 w Krakowie

Zmiany na Grębałowie. Nowa organizacja ruchu od wtorku, 2 czerwca

Podczas gdy w Mistrzejowicach trwają prace konstrukcyjne, węzeł Grębałów przygotowuje się do wielkiego otwarcia nowej organizacji ruchu. We wtorek (2 czerwca 2026) przed południem uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna na rondzie oraz nowa konfiguracja pasów.

Kierowcy wjeżdżający na rondo muszą przygotować się na zmiany:

Od strony Krakowa (ul. Kocmyrzowska): Do dyspozycji będą trzy pasy (lewy na Wzgórza/Mistrzejowice, środkowy na Kombinat, prawy na S7).

Od strony Bieżanowa (S7): Dwa pasy (lewy na Wzgórza/Mistrzejowice/Kraków, prawy na Wzgórza/Kombinat).

Od Kombinatu (ul. Łowińskiego): Dwa pasy (lewy na Mistrzejowice/Kraków/S7, prawy na Wzgórza).

Kierunki z jednym pasem: Utrzymane dla wjazdów od Proszowic i od strony Mistrzejowic.

Dodatkowo na ul. Kocmyrzowskiej (od S7 do ul. Bukszpanowej) udostępnione zostaną oba pasy ruchu, a światła zaczną działać na czterech skrzyżowaniach, m.in. przy ul. Darwina, Jarzębiny i wjeździe do Cmentarza.

Kiedy otworzą węzeł Mistrzejowice?

Budowa węzłów to niezwykle skomplikowana operacja prowadzona pod ruchem, wymagająca przekładania gęstej sieci instalacji podziemnych. Harmonogram przewiduje, że ostatni odcinek S7 od Mistrzejowic do Grębałowa zostanie udostępniony jesienią 2026 roku, natomiast pełne zakończenie budowy węzła Mistrzejowice nastąpi pod koniec tego samego roku.

Zamierzamy udostępnić węzeł Mistrzejowice w październiku 2026 roku - potwierdza Kacper Michna z GDDKiA.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych – łącznie ponad 955 mln zł pochodzi z programów Infrastruktura i Środowisko oraz FEnIKS.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: Gulermak (lider), Gűlermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhűt oraz Mosty Łódź.