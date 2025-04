Spis treści

"Trójkąt Bermudzki" jest uzupełniany nowymi inwestycjami

Midori house zlokalizowany jest na skraju zabudowy śródmiejskiej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu – osiedla położonego na wschód od Starego Miasta. Obszar ten był w dużej mierze zniszczony podczas II wojny światowej, ale zachował się jego kwartałowy układ wraz z licznymi ulicami obudowanymi przez ściany pięciokondygnacyjnych kamienic. W latach dwutysięcznych rozpoczęto proces rewitalizacji osiedla – zwanego ze względu na kształt i problemy z przestępczością Trójkątem Bermudzkim – i od tego czasu jest ono uzupełniane nowymi inwestycjami. Można tu wspomnieć choćby dwa centra aktywności lokalnej, jedno przy ulicy Traugutta, drugie przy Prądzyńskiego („A-m” 03/2020), zaprojektowane przez wrocławską pracownię ch+ architekci.

Tę transformację widać wyraźnie także przy rzece Oławie, która wije się wzdłuż północno-wschodniego boku zabudowy, by za nieco ponad pół kilometra wpłynąć do Odry, tuż obok mostu Grunwaldzkiego. To tu powstała trasa pieszo-rowerowa – Promenada Oławska. Z jednej strony jest ona ograniczona głównie zabudową mieszkaniową, np. budynkami Angel Wings (proj. Gottesman-Szmelcman Architecture Sarl i Maćków Pracownia Projektowa, „A-m” 06/2012).

Z drugiej strony rzeki, za drzewami, widać zaś Geocentrum, kompleks edukacyjno-badawczy Politechniki Wrocławskiej (proj. Kuryłowicz & Associates, „A-m” 12/2012) oraz wpisujące się w topografię terenu Centrum Operacyjne i Bazę Transportowo-Logistyczną MPWiK (proj. Dziewoński, Łukaszewicz – architekci, Major Architekci, „A-m” 07/2019). Widok jest zdominowany przez wolno stojącą ceglaną wieżę ciśnień, zrealizowaną pod koniec XIX wieku według projektu Carla Johanna Christiana Zimmermanna. Do grupy tych wyróżniających się obiektów dołączył teraz apartamentowiec Midori house zaprojektowany przez pracownię Dziewoński, Łukaszewicz – architekci, współautorów pobliskiej siedziby MPWiK.

Trudno nie zauważyć, że blok przewyższa istniejącą zabudowę

Mieszkańcy większości lokali dziewięciokondygnacyjnego bloku zyskali unikalny widok na rzekę z narożnikowych loggii, które obudowane rastrem elewacji nadają bryle lekkość. Rytm podziałów widoczny na fasadzie wynika ze struktury mieszkań i konstrukcji budynku, co świadczy o tym, że projektanci zbliżyli się do ideału szczerości w architekturze. Warto zauważyć, że komunikacja wewnętrzna została doświetlona od góry, co nawet w tak wysokiej jakości mieszkaniówce nie jest normą.

Dla nabywców to na pewno obiekt wyjątkowy ze względu na kontekst oraz rozwiązania przestrzenne. Z perspektywy spacerowicza Promenady Oławskiej nie można nie docenić zlokalizowanych na parterze i otwierających się na zieleń dwóch lokali usługowych. Sam budynek – dzięki wspomnianym loggiom, ale też wcięciom na wyższych kondygnacjach – nie jest płaski i odbiór architektury wzbogacony jest przez światłocień oraz odbicia w oknach. Dzięki zabiegowi polegającemu na wykorzystaniu perforacji udało się zmniejszyć masywność bryły.

Mimo tego trudno nie zauważyć, że blok przewyższa istniejącą zabudowę pierzei ulicy Szybkiej, powodując dysonans z obiektami wzniesionymi w estetyce lat 90. XX wieku, kiedy to śmiało stosowano łuki w poziomie i pionie, malowano boniowanie, a narożnikowe wejścia zdobiły uproszczone kolumny. Modne kiedyś dekoracje ustąpiły innym, bardziej powściągliwym – opaskom wokół okien oraz migoczącym płytkom. Dawne kamuflowanie formy dodatkami zostało wyparte przez eksponowanie struktury. Nasuwa się pytanie czy tak różne koncepcje estetyczne – tę w stylu lat 90. i tę obecną – można by w jakiś sposób harmonijnie połączyć. Tym bardziej, że priorytetem inwestycyjnym jest wykorzystanie potencjału planu miejscowego, który pozwala na takie przewyższenie.

W tym kontekście warto zauważyć, że południowo-wschodnia ściana bloku sąsiaduje z zapisanym w planie wydzieleniem, zapewniającym pożądany w zabudowie śródmiejskiej oddech. Po jego przeciwnej stronie, przy ślepej ścianie istniejącego budynku mieszkalnego, planiści pozostawili niewielką trójkątną działkę. Jej zabudowa może okazać się trudna, ale niezbędna dla uniknięcia poczucia pewnego braku, niedokończenia miejsca, którego jakość architektoniczna mocno wzrosła wraz z powstaniem Midori house.

Projekt pracowni Dziewoński, Łukaszewicz – architekci to bez wątpienia luksusowy apartamentowiec mieszczący niewiele, bo 46, mieszkań w bardzo dobrej lokalizacji. Brzmi to jak reklama, ale chciałoby się (nawet jeśli naiwnie) życzyć sobie, aby architektura na takim poziomie powstawała nie tylko od święta, ale na co dzień, dla klientów z ograniczonymi możliwościami finansowymi.

Marcin Dziewoński o założeniach autorskich

Midori house otwiera od strony rzeki Oławy pierzeję ulicy Szybkiej – do tej pory rozpoczynającej się dość kuriozalnym dwukondygnacyjnym budynkiem garażowym i znajdującą się za nim potężną ślepą ścianą zabudowy mieszkaniowej. Właśnie szerokość tej ściany okazała się dla nas największym wyzwaniem. Żeby ją przysłonić, należało zaprojektować budynek o głębokości traktu ok. 27 metrów (!). Zaproponowaliśmy bryłę o proporcjach prawie idealnego sześcianu, którego bok ma taki właśnie wymiar.

Dzięki oparciu komunikacji wewnętrznej na centralnie zlokalizowanym, zadaszonym dziedzińcu oraz trójstronnemu doświetleniu obiektu udało się, pomimo dość niespotykanych dla budynków mieszkalnych rozmiarów i proporcji rzutu, zaprojektować funkcjonalny układ lokali. Dodatkowym zabiegiem poprawiającym doświetlenie mieszkań było uskokowe wycięcie jednego z narożników naszej „kostki Rubika”. Wykorzystując korzystną ekspozycję w stosunku do stron świata, a przede wszystkim – spektakularne widoki w stronę rzeki, otaczającej ją zieleni i monumentalnej sylwety zabytkowej wieży ciśnień, w wybranym narożniku zlokalizowano duże tarasy największych apartamentów.

Schemat oparty na kwadracie został także konsekwentnie wykorzystany przy komponowaniu wszystkich elewacji. Poza wyżej opisanym wycięciem narożnika zachowują one rygorystyczną siatkę okien i loggii o tych samych wymiarach.

Metryczka

Budynek mieszkalny wielorodzinny Midori house Wrocław, ul. Szybka

Autorzy: Dziewoński, Łukaszewicz – architekci, architekci Marcin Dziewoński, Bartosz Łukaszewicz (główni projektanci), Marta Smarzych, Paweł Wręczycki, Łukasz Klimaszewski, Zuzanna Norkiewicz, Weronika Dams

Architektura wnętrz: Studio Architektoniczne Kwadrat

Architektura krajobrazu: Dziewoński, Łukaszewicz – architekci

Konstrukcja: VegaCad, Maciej Yan Minch

Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane ARKOP

Inwestor: SPRAVIA

Powierzchnia terenu: 1023 m2

Powierzchnia zabudowy: 722 m2

Powierzchnia użytkowa: 3850 m2

Powierzchnia całkowita: 6400 m2

Kubatura: 19 475 m3

Liczba mieszkań: 46

Liczba lokali usługowych: 2

Powierzchnia mieszkań: od 41 m2 do 132 m2

Projekt: 2020-2022

Realizacja: 2023-2024

Nie podano kosztu inwestycji