Ten blok miał być tani i ekologiczny. Dlatego powstał przy użyciu drewna z odzysku, ma 36 mieszkań i 800 mkw. współdzielonej przestrzeni

Spis treści

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tanie mieszkania socjalne na holenderskiej wyspie

De Warren to nowoczesny projekt spółdzielczy zlokalizowany na wyspie Centrumeiland w Amsterdamie, który obejmuje 36 tanich mieszkań socjalnych. Jest to pierwsza w Amsterdamie spółdzielnia mieszkaniowa, zrealizowana wg. modelu self-build - "samodzielnej budowy", zakładającej czynny udział przyszłych mieszkańców w procesie powstawania budynku.

Czytaj także: Deweloperzy i kolektywne projektowanie na sztucznej wyspie w Amsterdamie. Zobacz, jak projektowano Mooijburg 12.06

Za projekt budynku odpowiada holenderska pracownia Natrufied-Architecture założona przez Borissa Zeissera.

i Autor: Jeroen Musch

Różne oblicza drewna w De Warren

Elewacja budynku została wykonana z drewna azobe, które pierwotnie rosło w lasach równikowych Afryki Zachodniej. Po wcześniejszym wykorzystaniu w konstrukcji ścian oporowych zostało poddane recyklingowi i ponownie użyte jako okładzina elewacyjna De Warren.

Drewno pozostawiono w stanie surowym, co wyeliminowało konieczność regularnej konserwacji. Odzyskane deski zostały dodatkowo sklejone, aby osiągnąć odpowiednią grubość do użycia jako okładzina elewacyjna.

Czytaj także: Drewno konstrukcyjne: zalety wykorzystania drewna konstrukcyjnego w architekturze

Przednia fasada balkonów, określana jako „Mikado” - zapewne ze względu na układ drewnianych elementów, przypominający rozsypane patyczki do gry o tej samej nazwie, będącej japońskim odpowiednikiem bierek - została wykonana z odzyskanych słupków z drewna Basralocus.

Łącznie do konstrukcji budynku (w tym do drewnianej struktury nośnej, elementów elewacyjnych, ram okiennych i ścian wewnętrznych) zużyto 330 m³ drewna. Magazynuje ono ponad 300 ton CO₂, co odpowiada emisjom generowanym przez przeciętny samochód w Holandii przez około 200 lat.

i Autor: Jeroen Musch

Kolektywne mieszkalnictwo wokół Machu Picchu

Główną ideą De Warren jest życie w kolektywie. Podczas serii warsztatów z przyszłymi mieszkańcami, które poprzedziły rozpoczęcie budowy, ustalono, że aż 30% budynku powinno stanowić przestrzenie wspólne. Jak piszą o projekcie architekci:

Powstało dzięki temu około 800 m² powierzchni do użytku wspólnego, obejmującej m.in.: duże audytorium, salę wielofunkcyjną, pokój zabaw dla dzieci, studio muzyczne, różne przestrzenie coworkingowe, pokój do medytacji, szklarnię, taras na dachu oraz kilka wspólnych salonów i kuchni.

Czytaj także: Produkt mieszkaniopodobny. Dlaczego warszawskie mieszkania są drogie i generalnie złej jakości?

Centralnym elementem budynku jest charakterystyczna klatka schodowa, nazwana przez mieszkańców „Machu Picchu”, która łączy ze sobą wszystkie kondygnacje.

i Autor: Jeroen Musch

De Warren to budynek otwarty na zmiany

Nośna konstrukcja budynku opiera się na drewnianych słupach i belkach, co zapewnia możliwość elastycznej modyfikacji układu pomieszczeń. Z kolei lekkie ściany wewnętrzne można w razie potrzeby łatwo zdemontować, dostosowując przestrzeń do przyszłych wymagań.

i Autor: Jeroen Musch

Pale fundamentowe przekształcono w źródło ciepła

Autorzy projektu zdecydowali się nie podłączać budynku do lokalnej sieci ciepłowniczej. Zamiast tego podjęli decyzję o zastosowaniu własnych źródeł ciepła.

Czytaj także: Architektura zrównoważona, czyli architektura dobrej energii. Ciekawe realizacje

Ze względu na warunki gruntowe konieczne było zastosowanie pali fundamentowych o długości 30 metrów, które następnie przekształcono w „pale energetyczne”. Osiągnięto to poprzez umieszczenie w nich węży, pełniących funkcję wymienników ciepła i połączonych z pompą ciepła. Umożliwiło to pozyskiwanie energii cieplnej z gruntu i jej dystrybucję w całym budynku.

Dach przeznaczono na instalację paneli fotowoltaicznych.

i Autor: Jeroen Musch

Natrufied Architecture. Kim są autorzy De Warren?

Natrufied Architecture to holenderskie biuro architektoniczne z siedzibą w Bergen, założone przez Borisa Zeissera i Anję Verdonk. Biuro specjalizuje się w architekturze biofilnej, łącząc naturalne środowisko z budynkami w spójną całość. Ich projekty czerpią inspirację z natury, tworząc "zrównoważone i przyszłościowe przestrzenie".

De Warren to nie jedyny przykład budownictwa kolektywnego, który zrealizowali architekci. Zachęcamy do lektury tekstu Deweloperzy i kolektywne projektowanie na sztucznej wyspie w Amsterdamie. Zobacz, jak projektowano Mooijburg 12.06, który opowiada o innej realizacji autorstwa biura Natrufied.

______________

Metryczka

Architekci: Natrufied Architecture

Powierzchnia: 3070 m²

Rok: 2023

Zdjęcia:Jeroen Musch

Producenci: Dakdokters, Laminated Timber Solutions, Van den Berg, Webo

Konstrukcja: Pieters Bouw Techniek

Inżynierowie i elektrycy: GWBO, Kodi, J&P, HIG

______________

Podcast miejski Flip Springer. Architektura ma kłopot