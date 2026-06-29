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Betonowe kielichy Ingenhovena - perła architektury współczesnej
Najbardziej rozpoznawalnym i spektakularnym elementem całego zamierzenia jest nowy Dworzec Główny w Stuttgarcie (Stuttgart Hauptbahnhof). Jego projektant, wybitny architekt Christoph Ingenhoven wraz ze swoim biurem ingenhoven architects, stworzył konstrukcję, która z pewnością będzie ikoną, kojarzącą się z miastem.
Dach hali peronowej wspiera się na 28 betonowych filarach w kształcie kielichów, z których każdy ma średnicę 32 metrów. Pokrywa je unikatowa betonowa powłoka, której realizacja wymagała najwyższej precyzji. Co niezwykłe, na szczycie 27 z tych kielichów zamontowano świetliki - przeszklone powierzchnie o wielkości do 350 metrów kwadratowych, które mają za zadanie doświetlać podziemną halę naturalnym światłem dziennym.
W 1997 roku 32-osobowe jury, wybierając projekt Ingenhovena spośród 126 zgłoszeń, podkreśliło, że wprowadza on do tkanki miejskiej potężny znak architektoniczny, który jednak nie konkuruje z historycznym budynkiem dworca (tzw. Bonatzbau).
Hala peronowa o długości ponad 400 metrów została obrócona o 90 stopni względem starego układu, co pozwoli przekształcić dworzec główny w przelotowy, wyposażony w osiem nowoczesnych torów.
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56 kilometrów tuneli i betonowa kolej
Stuttgart 21 to jednak znacznie więcej niż dworzec. Ponieważ miasto położone jest w specyficznej niecce terenowej (Talkessel), reorganizacja węzła wymusiła budowę ogromnej sieci podziemnej.
W ramach projektu powstaje:
- 11 nowych tuneli o łącznej długości rur wynoszącej 56 kilometrów. Istotny jest 9,5-kilometrowy Fildertunnel, który pokonuje 153 metry różnicy wysokości, łącząc dworzec główny z płaskowyżem Filder.
- 42 nowe mosty, w tym nowa przeprawa nad Neckarem w Bad Cannstatt czy długa na 386 metrów estakada Sulzbachtal.
- Około 100 kilometrów nowych torów, które w większości układane są w technologii polegającej na betonowaniu podkładów zamiast układania ich na tłuczniu, co przy dużych prędkościach zapewnia większą stabilność, trwałość i mniejsze koszty utrzymania.
Ważnym elementem jest także nowy dworzec na lotnisku, który połączy Port Lotniczy Stuttgart z siecią dalekobieżną. Dzięki temu czas dojazdu z centrum miasta na lotnisko skróci się z 27 do zaledwie 6 minut.
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Projekt Stuttgart 21 złapał opóźnienie - będzie też drożej
Najnowsze informacje, przekazane 26 czerwca 2026 roku przez szefową Deutsche Bahn, Evelyn Pallę, są dla projektu punktem zwrotnym. Raport z rewizji projektu ujawnił poważne braki w planowaniu i zarządzaniu ryzykiem, co wymusiło porzucenie nierealnego terminu otwarcia zaplanowanego na koniec 2026 roku.
Obecny harmonogram zakłada uruchamianie inwestycji w pięciu etapach:
- W grudniu 2027 - planowane są pierwsze ułatwienia dla pasażerów dzięki otwarciu przejść przez gmach Bonatza i dach nowego dworca.
- W grudniu 2030 zapowiadane jest uruchomienie dworca dalekobieżnego na lotnisku (początkowo dla pociągów regionalnych).
- Grudzień 2031 - to oficjalne otwarcie nowego Dworca Głównego w Stuttgarcie dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.
- W lipcu 2032 ma się odbyć uruchomienie zmodernizowanej, cyfrowej linii S-Bahn i stacji Mittnachtstraße.
- Grudzień 2033 to oddanie do użytku tunelu Pfaffensteigtunnel, co pozwoli skrócić czas podróży między Stuttgartem a Zurychem o 15 minut.
Cena za te opóźnienia i skomplikowanie technologiczne jest gigantyczna. Pierwotna umowa z 2009 roku przewidywała koszty na poziomie 4,526 mld euro. Po serii podwyżek w ostatnich latach (ostatnia z grudnia 2023 r. mówiła o 11,453 mld euro), najnowsza prognoza z czerwca 2026 roku wskazuje już na zawrotną kwotę 14,5 miliarda euro.
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Cyfrowa rewolucja niemieckiej kolei
Główną przyczyną przesunięcia terminów jest ambicja uczynienia ze Stuttgartu poligonu doświadczalnego dla cyfryzacji kolei. Pilotowy projekt Digitaler Knoten Stuttgart, wdrożony do planów w 2020 roku, ma zwiększyć przepustowość dworca przelotowego znacznie ponad to, co wykazano w testach warunków skrajnych z 2011 roku. Okazało się to jednak technicznie znacznie trudniejsze, niż zakładano.
Mimo trudności, Stuttgart 21 to również ogromna szansa dla miasta. Dzięki przeniesieniu torów pod ziemię, w centrum odzyskanych zostanie 100 hektarów terenów, na których powstaną dwie nowe dzielnice - Rosenstein i Europa, z miejscami dla tysięcy mieszkańców i nowymi terenami zielonymi.
Projekt realizowany przez DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH przy wsparciu rządu federalnego, landu i miasta, pozostaje jednym z najbardziej fascynujących, choć i najtrudniejszych wyzwań współczesnej inżynierii.
Dodajmy jeszcze wykonawców tej gigantycznej inwestycji.
Ed. Züblin AG - główny wykonawca odpowiedzialny za budowę nowego, podziemnego Dworca Głównego w Stuttgarcie (w tym charakterystycznych betonowych kielichów).
Porr - austriacki koncern budowlany, który wygrał przetargi m.in. na budowę tuneli w ramach tego węzła (np. tunel Filder).
Leonhard Weiss - wykonawca odpowiedzialny za roboty torowe, układanie kabli oraz technologię kolejową.
Züblin Timber - spółka zajmująca się wykonaniem skomplikowanych elementów drewnianych oraz szalunków dachowych.
Werner Sobek AG - firma odpowiadająca za inżynierię fasad i konstrukcje szklanych świetlików.