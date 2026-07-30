Tu był parking, a są mieszkania

W ścisłym centrum Poznania, w miejscu dawnego parkingu przy ulicy Poznańskiej, zakończyła się realizacja nowej inwestycji mieszkaniowej Wąskie Grono. W ramach projektu, zrealizowanego na terenie objętym ochroną konserwatorską, powstał budynek oferujący 52 mieszkania oraz sześć lokali usługowych na parterze. Za projekt architektoniczny odpowiadała pracownia Litoborski + Partnerzy, generalnym wykonawcą był DEMIURG design&build, a inwestorem firma Constructa Plus.

Inwestycja, której budowa ruszyła w lipcu 2024 roku, objęła obiekt o powierzchni całkowitej ponad 6 291 m² i kubaturze przekraczającej 20 777 m³. Ze względu na lokalizację i skomplikowaną bryłę z licznymi wykuszami i przewieszeniami, projekt stanowił znaczące wyzwanie wykonawcze.

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Organizacja budowy z żurawiem wewnątrz budynku

Jednym z największych wyzwań była logistyka prac. Działka budowy była niemal w całości zajęta przez nowo powstający obiekt, co uniemożliwiło stworzenie tradycyjnego zaplecza i wymusiło organizację dostaw materiałów w systemie „just in time”. Prace prowadzono bez możliwości trwałego zamykania okolicznych ulic, utrzymując ciągłość ruchu pieszego i kołowego.

Rozwiązaniem, które pozwoliło na realizację projektu w tak ciasnej zabudowie, było usytuowanie żurawia wieżowego wewnątrz obrysu budynku. Konstrukcję wznoszono etapami — najpierw powstawały stropy wokół żurawia, a dopiero po jego demontażu uzupełniano brakujące fragmenty. Wymagało to precyzyjnego planowania i ścisłej koordynacji całego procesu budowlanego.

– Pracowaliśmy w ścisłej zabudowie miejskiej, na działce o ograniczonej powierzchni, przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu i konieczności bieżącego reagowania na zmiany. Każdy etap wymagał precyzyjnego zaplanowania, a powodzenie inwestycji było efektem zaangażowania całego zespołu oraz ścisłej współpracy z inwestorem, projektantami i wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego – mówi Natalia Krzymińska, Kierownik Kontraktu w DEMIURG design&build.

Zielona ściana, retencja wody i udogodnienia dla mieszkańców

Budynek został wyposażony w dwupoziomową halę garażową z windą samochodową oraz infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych. W obiekcie wdrożono również system retencji wód opadowych z wewnętrznym zbiornikiem, co wspiera zrównoważone gospodarowanie wodą w centrum miasta.

Projekt wyróżnia się także rozwiązaniami proekologicznymi. Od strony ulicy Poznańskiej powstała zielona ściana o powierzchni około 108 m², wyposażona w automatyczny system nawadniania. W elewacji zamontowano specjalne otwory dla jerzyków, które zapewniają ptakom schronienie i wspierają lokalną bioróżnorodność. Wysoki standard inwestycji podkreślają materiały wykończeniowe, w tym elementy z forniru w częściach wspólnych oraz okładziny elewacyjne na powierzchniach dachów skośnych, nadające bryle spójny charakter.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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