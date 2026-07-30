Rozmowa z Julią Dragović I Marketing w Architekturze

25 lat sporów o atrakcyjną działkę na Mokotowie

Zanim wszystko się zaczęło, działka u styku Belwederskiej i Spacerowej należała do dzielnicy Mokotów. W roku 2000 na 99 lat wydzierżawił ją znany dystrybutor filmowy, firma Vision, zajmujący się sprowadzaniem do Polski m.in. filmów Disneya oraz popularnej serii filmów o Godzilli. W warunkach przetargu określono, że na tym terenie powstać może wielofunkcyjny obiekt z dominującą funkcją kulturalną. Wydawało się, że inwestycja ruszy lada chwila.

Kiedy jednak firma Vision zaprezentowała swoją, nomen omen, wizję, urzędnicy zmarszczyli brwi. Opracowany przez pracownię Szcześniak Denier Architekci projekt zakładał wybudowanie czteropiętrowego biurowca z niedużym kinem na parterze. Zdaniem urzędników zupełnie nie zgadzało się to z przeznaczeniem działki, jednak inwestor obstawał przy swoim. Równolegle pojawiły się spory o termin realizacji inwestycji oraz kłopoty m.in. z bliskością zabytkowego parku. Inwestycja utknęła, a ogrodzenie zarośniętego placu budowy przez 25 lat służyło jako miejsce nielegalnego wywieszania reklam.

W 2008 r. miasto podjęło próbę rozwiązania umowy dzierżawy. Spór sądowy w tej sprawie ciągnął się latami i zakończył się dopiero w 2017 r. – przegraną miasta. Vision zachowało możliwość korzystania z działki. Czasy zmieniły się jednak na tyle, że firma straciła dawną potęgę i nie chciała już zabudowywać terenu samodzielnie. W 2023 r. sfinalizowano umowę sprzedaży działki belgijskiemu deweloperowi BPI Real Estate Poland.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Niełatwy start inwestycji PianoForte. Co zaoferuje?

Przygotowania do inwestycji ruszyły już przed sprzedażą. Uporządkowanie stanu prawnego działki i pozyskanie kompletu niezbędnej dokumentacji zajęło ostatecznie ok. 5 lat. W listopadzie 2024 r. nowy inwestor poinformował o uzyskaniu pozwolenia na budowę, zaś w marcu 2025 r. ruszyły równocześnie budowa apartamentowca oraz sprzedaż lokali.

Nowy projekt w niczym nie przypominał już dawnego. Zamiast biurowca z kinem powstaje apartamentowiec z segmentu premium oferujący 101 mieszkań oraz 3 lokale usługowe w parterze. Jego nazwa, PianoForte, ma nawiązywać do stojącej niegdyś w okolicy fabryki pianin i fortepianów Małecki. Za projekt budynku odpowiada pracownia KAPS Architekci. Mieszkania mają mieć od 1 do 4 pokoi i metraże od 38 do 134 m². Nie będzie tu więc klitek na wynajem. Dzięki wysokim nawet na 3,5 m sufitom oraz dużym, panoramicznym oknom wnętrza mają być pełne światła. Pod 7-kondygnacyjnym budynkiem zaplanowano dwupoziomowy garaż podziemny. Wszystko ma być gotowe jeszcze w 2026 r. Choć na zdjęciach poniżej budynek może się wydawać pozbawiony jeszcze elewacji, jest to już wygląd niemal docelowy.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Jak podają architekci, budynek ma cechować „skromna elegancja”. PianoForte ewidentnie nawiązuje do modernistycznej zabudowy tej części Mokotowa – widać to choćby w gabarytach budynku, zaokrąglonych narożnikach i elewacji z szarej cegły. Wewnątrz obiektu przewidziano lobby z concierge'em oraz pełne sztuki części wspólne. Przy projektowaniu inwestycji zadbano także o aspekty ekologiczne, wyposażając budynek w fotowoltaikę, pompy ciepła oraz system odzysku wody deszczowej.

Ostatnia taka lokalizacja. Parki, tramwaj i prestiż

Deweloper reklamuje lokalizację budynku jako prestiżową, zapewne głównie z uwagi na bliskość Łazienek Królewskich. Niezależnie jednak od haseł reklamowych jest to okolica bez wątpienia interesująca. Podczas gdy część mieszkańców będzie mieć widok na park Morskie Oko, inni będą patrzeć z okien na wielkie, głośne skrzyżowanie Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina. Plusem takiego sąsiedztwa jest oczywiście łatwy dojazd samochodem w wiele punktów miasta, a dla osób korzystających z komunikacji miejskiej dobrą wiadomością będzie kursujący tuż obok tramwaj z Miasteczka Wilanów do centrum.

Miejsce, w którym powstaje inwestycja jest ostatnim wolnym terenem na Dolnym Mokotowie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. (...) Bezpośrednie sąsiedztwo dwóch parków oraz bliskość centrum i licznych punktów usługowych sprawia, że inwestycja zaoferuje wszelkie udogodnienia życia w mieście

– zachwala inwestycję Mariusz Gajżewski, Head of Sales, Marketing and Communication BPI Real Estate Poland.

Może najciekawszym sąsiadem PianoForte będzie jednak budynek po przeciwnej stronie Belwederskiej: brutalistyczny Uniwersus, Mister Warszawy 1975 r., który zaledwie w ubiegłym roku został zabytkiem. Charakterystyczny budynek projektu Leszka Sołonowicza powstał oryginalnie jako Dom Książki, zaś obecnie jest biurowcem.

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