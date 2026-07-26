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Dzieła Aalto na liście UNESCO!

Jak podali przedstawiciele miasta Helsinki, lista światowego dziedzictwa UNESCO wzbogaciła się o 13 nowych obiektów - to realizacje Aino, Elissy i Alvara Aalto na terenach Finlandii. Aż pięć z nich znajduje się w Helsinkach - to m.in. dom własny architektów i studio Aalto, ale też budynki użyteczności publicznej. Choć zasługi i autorstwo przypisuje się dziś powszechnie Alvarowi, architekt większość dzieł przez całe życie projektował w duecie z żoną - najpierw z Aino, a po jej śmierci z Elissą.

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Obie były architektkami i obie projektowały również indywidualnie, budując jednocześnie własne kariery. Finlandia i fundacja Aalto od dłuższego czasu podejmują wysiłki, by budować powszechną świadomość dotyczącą autorstwa ikonicznych budynków, dlatego też szczęśliwa trzynastka została wpisana na listę zbiorczo jako Aalto Works, czyli dzieła Aalto, nie zaś jako dzieła Alvara Aalto.

Dzieła Aalto są unikalne zarówno na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym. Aż do dziś na liście światowego dziedzictwa UNESCO nie znajdował się żaden przykład fińskiej współczesnej architektury. Aino, Elissa i Alvar Aalto podchodzili do architektury i dizajnu, stawiając człowieka w centrum - obiekty z listy są tego zapisem. Łączyli w nich funkcję, piękno i głębokie zrozumienie dla codziennego życia. Ten wpis pieczętuje uznanie długotrwałego wpływu, jaki dzieła państwa Aalto wywarły na współczesnej architekturze na całym świecie; potwierdza też, jak ważne jest tworzenie otoczenia wspierającego dobrostan, społeczność i wielopokoleniową tożsamość kulturową

— mówił Tommi Lindh, prezes Alvar Aalto Foundation.

Aalto Works: które budynki znalazły się na liście UNESCO?

Osiedle Sunila Pulp Mill, (1936–38, 1947, 1951–54), Kotka

Sanatorium Paimio (1929–33), Paimio

Ratusz Säynätsalo (1949–52), Jyväskylä

Seinäjoki Civic Centre (1951–87), Seinäjoki

National Pensions Institute / KELA (1953–57), Helsinki

Finlandia Hall (1962/1967–75), Helsinki

Dom własny, The Aalto House, 1935–36, Helsinki

Studio Aalto, 1954–55, 1962–63, Helsinki

Dom eksperymentalny Muuratsalo (1952–54), Jyväskylä

House of Culture (1952–58), Helsinki

University of Jyväskylä, Aalto campus (1951–71), Jyväskylä

Kościół Trzech Krzyży (1956–58), Imatra

Villa Mairea (1938–39), Pori

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