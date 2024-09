Chcieli mieć nowoczesny dom, plan zagospodarowania im nie sprzyjał. Dom na skarpie w Płocku od MAG Architekci

Ciemnografitowy, przeszklony, i choć z dwuspadowym dachem, to wcale nie tradycyjny. Dom na skarpie w Płocku to jedna z realizacji warszawskiej pracowni MAG Architekci. Wkomponowany w zbocze budynek otwiera się dużym przeszkleniem na malowniczy krajobraz starorzecza Wisły. Ten budynek to efekt kompromisu między zaleceniami planu miejscowego a oczekiwaniami inwestora. Przypominamy materiał z 2019.