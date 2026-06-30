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Na zboczu wzgórza Trzy Lipki

Na północnych obrzeżach Bielska-Białej, w dzielnicy Stare Bielsko, ukończono pierwszy etap Sarniego Osiedla. Inwestycja powstała na zboczu wzgórza Trzy Lipki – w otoczeniu zdominowanym przez zabudowę jednorodzinną, choć jej bezpośrednie sąsiedztwo tworzą cztero- i pięciokondygnacyjne budynki wielorodzinne.

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Projekt wyrasta z uwarunkowań terenu. Topografia działki, jej kształt i znaczny spadek wprost wpłynęły na formę budynków, których architektura nawiązuje do górskiego krajobrazu Beskidów. Równie istotne były decyzje urbanistyczne. Założenie podporządkowano zapisom miejscowego planu zagospodarowania, oczekiwaniom inwestora oraz idei stworzenia osiedla otwartego na otoczenie. Zamiast wyraźnie odcinać się od sąsiedztwa, projekt proponuje system półprywatnych przestrzeni, z których mogą korzystać nie tylko mieszkańcy, ale również osoby przemieszczające się w kierunku pobliskich terenów rekreacyjnych i górskich szlaków.

Autor: TDJ Estate/ Materiały prasowe Sarnie Osiedle w Bielsku-Białej, proj. Medusa Group

Kluczowym elementem kompozycji są dwa kwartały zabudowy otwarte na południe. W obu etapach budynki zaprojektowano na planie litery „U”, jednak różnią się one skalą i wzajemnym układem brył. To subtelne przesunięcie przełamuje regularność założenia i nadaje mu bardziej swobodny charakter. Jak podkreślają autorzy projektu, południowe otwarcie zapewnia dobre nasłonecznienie mieszkań oraz otwiera widoki na opadające zbocze i otaczającą zieleń. Poszczególne kwartały rozdzielają wewnętrzne drogi dojazdowe.

Sposoby na kontrolowaną organiczność

Cała inwestycja, realizowana w dwóch etapach, zajmuje teren o powierzchni 2,69 ha. Centralnym punktem pierwszego etapu jest półprywatne patio całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego. W jego obrębie ukształtowano zróżnicowany teren z wysoką i niską zielenią, placem zabaw oraz strefami wypoczynku. Przestrzeń zaplanowano tak, aby tworzyła naturalne ciągi piesze, skracające drogę przez osiedle i zachęcające do korzystania z dziedzińca. Wejścia do wszystkich budynków prowadzą właśnie z tej strefy, natomiast zjazdy do garaży podziemnych ulokowano od strony wschodniej, przy drogach wewnętrznych.

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Najbardziej charakterystycznym elementem architektury są dachy z kalenicą poprowadzoną po przekątnej rzutu budynku. Ten zabieg nadaje bryłom wyrazisty, łatwo rozpoznawalny charakter i odróżnia inwestycję od typowych realizacji mieszkaniowych. Różnorodność wprowadzono również na elewacjach – zewnętrzne fasady oraz te od strony dziedzińców wykończono odmiennymi materiałami i w zróżnicowanej kolorystyce, dzięki czemu zabudowa zyskuje głębię i czytelny podział.

Autor: TDJ Estate/ Materiały prasowe Sarnie Osiedle w Bielsku-Białej, proj. Medusa Group

Istotnym elementem projektu jest także sposób wpisania budynków w nachylony teren. W obrębie każdego kwartału zachowano wspólny poziom posadowienia, natomiast pomiędzy kwartałami wprowadzono uskok odpowiadający naturalnemu spadkowi zbocza. Zamiast niwelować teren, architekci wykorzystali jego ukształtowanie jako jeden z głównych czynników organizujących kompozycję całego założenia.

Balkon, loggia lub ogródek

Osiedle zaprojektowano z myślą o zróżnicowanych potrzebach mieszkańców. W ofercie znajdują się lokale o różnych metrażach i układach. Strefy dzienne połączono z aneksami kuchennymi lub oddzielnymi kuchniami, a w większych mieszkaniach przewidziano dodatkowe pomieszczenia, takie jak garderoby czy pralnie. Każde mieszkanie dysponuje prywatną przestrzenią na zewnątrz. W zależności od kondygnacji są to balkony, loggie lub ogródki przynależne do lokali na parterze. Układ części wspólnych podporządkowano wygodzie codziennego użytkowania. Wejścia do budynków prowadzą z wewnętrznego patio i zostały zaprojektowane w sposób zapewniający pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z wózkami.

Autor: TDJ Estate/ Materiały prasowe Sarnie Osiedle w Bielsku-Białej, proj. Medusa Group

Zaplecze techniczne inwestycji obejmuje jednopoziomowe garaże podziemne zlokalizowane pod budynkami i dziedzińcem. Oprócz miejsc postojowych znalazły się tam komórki lokatorskie, które ułatwiają przechowywanie sezonowego wyposażenia. Uzupełnieniem są naziemne miejsca parkingowe rozmieszczone wzdłuż dróg wewnętrznych, przeznaczone przede wszystkim dla gości i krótkotrwałego postoju.

Metryczka Osiedla Sarniego w Bielsko Białej

nazwa realizacji: Sarnie Osiedle, Zespół budynków mieszkaniowych

lokalizacja: Bielsko-Biała

architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała

współpraca autorska: Maria Jaksik-Fikus, Katarzyna Chobot, Tomasz Drozd, Leszek Fliciński, Julia Kazimierska, Klaudia Matura, Krzysztof Pyta, Tomasz Toczek, Tomasz Majewski, Mariusz Okrajek

architektura krajobrazu: KASS – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

konstrukcja: Pracownia Byrdziak

instalacje: TTProjekt

projekt drogowy i sieciowy: Seweryn Wróblewski, Marcin Wejner

ochrona p.poż.: Marcin Szewerniak

inwestor: TDJ Estate sp. z o.o.

powierzchnia użytkowa:

etap I (budynek mieszkaniowy): 8 849,94‬ m²

etap V (budynek usługowy): 517,43 m²

projekt: 2021-2022

realizacja: etap I i V: 2026

fotografie: TDJ Estate Sp. z o.o.

Autor: Medusa Group/ Materiały prasowe Sarnie Osiedle w Bielsku-Białej - kondygnacja powtarzalna