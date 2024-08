Tak wygląda kościół Ducha Świętego w Tychach z lat 80. Zaprojektował go Stanisław Niemczyk, autor polichromii to Jerzy Nowosielski.

Dom na skraju Wolińskiego Parku Narodowego

Dom położony jest na średniej wielkości działce, przy cichej ulicy zabudowanej domami jednorodzinnymi i letniskowymi, na skraju Wolińskiego Parku Narodowego, około 1400 metrów od morza i 2 kilometry od centrum miejscowości. Między domem a plażą jest las mieszany.

Zleceniodawcy zachwyceni urokiem położonej 12 kilometrów od Międzyzdrojów Wisełki chcieli zbudować tu swój drugi dom. Na co dzień mieszkają oni w niewielkiej miejscowości na wschodzie Niemiec. Ta nadmorska baza ma w założeniu służyć im jako dom wakacyjny, idealny do relaksu i pracy, skupienia i wyciszenia"

Dom przygotowany jest do wynajmowania w okresach, w których nie korzystają z niego właściciele. Starano się w nim zaprojektować harmonijne połączenie przestronnych, otwartych przestrzeni dla rodziny i przyjaciół, i pomieszczeń odpowiednich do pracy, i odosobnienia.

Budynek składa się z dwóch głównych części:

domu dziennego (strefa aktywności dziennej)

i domu nocnego (sypialnie),

dzięki czemu można spokojnie spać nawet gdy równocześnie w części aktywności dziennej odbywają się spotkania towarzyskie.

Podział bryły domu na dwie części

Kształt tomu to dwie proste bryły, przykryte dachami dwuspadowymi, symetrycznymi, o kątach nachylenia połaci 45 i 30 stopni. Bryły połączone są łącznikiem, przykrytym dachem dwuspadowym o nachyleniu 37 stopni. Kalenice usytuowane są równolegle do frontu działki. Przez rozdrobnienie bryły, kalenice dachów mogły być usytuowane w odległości około dwóch metrów poniżej wyznaczonej w warunkach zabudowy wysokości maksymalnej, dzięki czemu dom zyskał kameralny charakter. Podział brył ma swoje odzwierciedlenie w układzie funkcjonalnym - dwukondygnacyjnej części nocnej, z elewacją o małych otworach od ulicy i otwartej wielkimi oknami na ogród, części dziennej. Dach łącznika przykrywa taras.

„Dom dzienny" - część służąca aktywności

Część przeznaczona do aktywności to jedno wysokie pomieszczenie (6 metrów w najwyższym punkcie). Pokój ten ma wielkie okna w trzech ścianach zewnętrznych, dające widok na otaczający ogród i niebo. Dzięki temu jest dobrze oświetlony światłem naturalnym o każdej porze dnia. Znajduje się w nim część salonowa z sofą, jadalnia ze starym berlińskim stołem i nowoczesna kuchnia z zabudową wykonaną ze sklejki. Kuchenkę indukcyjną wbudowano w wyspę kuchenną, do której można łatwo dotrzeć ze wszystkich stron. Sercem całej strefy dziennej jest duży gliniany piec, na którym można usiąść lub położyć się o każdej porze roku. Trzy przeszklone wyjścia prowadzą z pokoju na duży, otaczający go taras z lastrykowych płyt i dalej do ogrodu.

Strefa pomiędzy "domem dziennym" a "domem nocnym"

Stare drzwi wahadłowe z 1930 roku, pochodzące z Żydowskiej Szkoły dla Dziewcząt przy Auguststrasse w Berlinie (kupione na aukcji internetowej) łączą część dzienną z przeszkloną strefą przejściową, która po obu stronach jest również połączona z tarasem. W strefie przejściowej ustawiono pianino i wygodną kanapę.

Dwukondygnacyjny „dom nocny” z sypialniami

ma dwie kondygnacje. Na parterze są w nim dwie sypialnie z dostępem do własnych części tarasu, łazienka z prysznicem i pralką oraz dodatkowa toaleta. Parter z poddaszem łączą szerokie wykończone drewnem schody, oświetlone światłem dziennym, wpadającym przez okno w ścianie frontowej. Na poddaszu zlokalizowano trzy sypialnie - dwie większe i jedną mniejszą - oraz łazienkę. Pomieszczenia te mają ściany wykończone tynkiem glinianym, a skośny sufit obito sklejką, co nadało pomieszczeniom poddasza przytulną, ciepłą atmosferę. Spokojny tych nastrój wnętrz dopełnia skromne umeblowanie.

Taras, ogród i parking dla trzech samochodów

Dom z trzech stron otoczony jest jasnym tarasem, wyłożonym płytami z lastryko (170 m2). Na tarasie można ustawić stoły z krzesłami, leżaki i parasole. Wokół domu urządzono ogród rekreacyjny z wyznaczonym paleniskiem i szopą, mieszczącą saunę oraz miejsce na narzędzia ogrodowe. Szopa wyposażona jest w drewniane okna i drzwi z recyklingu. Bezpośrednio przed domem, na wyłożonym kamieniami polnymi, łukowym podjeździe, mogą zaparkować trzy samochody.

Prywatne meble i pamiątki, zaangażowanie w etap budowy

Dom był projektowany w bliskiej współpracy z klientem. Wnętrza zostały urządzone i wyposażone według jego pomysłu i znalazło się w nich wiele sprzętów, których wcześniej używali - zabytkowy drewniany stół, pianino, wspomniane drzwi z berlińskiej szkoły, stare książki i albumy. Także wiele prac wykończeniowych we wnętrzu domu i w jego otoczeniu wykonali sami klienci z pomocą przyjaciół.

Kilka sposobów, w jakie dom realizuje filozofię minimalizmu

Prezentowany dom jest wyrazem podejścia minimalistyczne: przy projektowaniu kierowano się oszczędnością, zasadą niewprowadzania rzeczy zbędnych i zużywania najmniejszej ilości zasobów. Przełożyło się to na zastosowany materiał ścian, nie wymagający dodatkowej izolacji termicznej, recykling okien i drzwi, wykończenia wnętrz nie wymagające malowania, wykorzystanie materiałów pochodzenia naturalnego jak glina i sklejka, brak wentylacji mechanicznej, brak rozwiązań uznawanych powszechnie za minimalistyczne - bardziej kosztownych, pracochłonnych i problematycznych w razie awarii niż standardowych ukrytych rynien i rur spustowych. Celebruje się odpływ wody deszczowej, spływającej z dachów rurami spustowymi do betonowych kształtek, wbudowanych w nawierzchnię tarasu, którymi jest odprowadzana na trawnik.

Dom w Wisełce na Wyspie Wolin - informacje techniczne

Ściany zewnętrzne są murowane w technologii Ytong EnergoPlus - z szerokich bloczków gazobetonowych, które nie wymagają dodatkowej izolacji termicznej. Dach wykonany jest w konstrukcji drewnianej i drewniano-stalowej (ściągi stalowe w pokoju dziennym), izolowany termicznie wełną drzewną, kryty blachą trapezową w kolorze naturalnym. Orynnowanie wykonano z blachy cynkowej. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne w kolorze naturalnym, tynki wewnętrzne gliniane w kolorze naturalnym. Podbitka dachu ze sklejki w kolorze naturalnym. Okna i drzwi wejściowe są aluminiowe, z aluminium z recyklingu. Parapety - drewniane, a posadzki - mikrocementowe. Stopnie schodów obłożono drewnem dębowym, balustrada na schodach jest stalowa.

Dane obiektu

Projekt: 2021-2022,

Budowa: 2022-2024

Powierzchnia użytkowa domu: 200m2

Powierzchnia działki: 1000m2

Powierzchnia tarasu: 170 m2

Projekt koncepcyjny: arch. Tomasz Sachanowicz (s.lab architektura, Szczecin), arch. Nanni Grau (Hütten und Paläste Architekten, Berlin), Frank Witte i Frauke Hildebrandt (klienci);

Projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy, nadzór autorski na budowie: arch. Tomasz Sachanowicz / s.lab architektura

Oprac. Julia Jankowska