Z ziemi włoskiej do Polski. Druga odsłona konferencji "Off-site (...)" odbędzie się w Warszawie.

Spis treści

Rozmowy Architektury: Maciej Jakub Zawadzki, MJZ Studio Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prefabrykacja jako narzędzie zmian. Druga odsłona konfernencji "Off-site"

Konferencja „Off-site Construction to Simplify the Energy Transition in Social Housing” to międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w budownictwie prefabrykowanym. Za organizacje wydarzenia odpowiadają Fondazione per l’architettura/Torino oraz Stowarzyszenie Laboratory for Urban Research & Education LURE.

Czytaj także: Huebergass. Szwajcarskie osiedle, które zmienia definicję przynależności

Po sukcesie konferencji, która miała miejsce 8 października 2024 roku we Włoszech, przyszedł czas na Polskę. Organizatorzy zapraszają do warszawskiego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, gdzie 21 lutego 2025 roku odbędzie się kolejna edycja spotkania. Konferencja odbędzie się w godzinach 10:00 - 18:00, po jej zakończeniu organizatorzy przewidzieli czas na networking i zawarcie znajomości.

i Autor: Szymon Starnawski Architekt wziął udział w rozmowach "Architektury-murator"

Maciej Zawadzki, prezes LURE rozmawia z Arturem Celińskim w ramach Warsaw Home Build 2024. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zapisem rozmowy.

i Autor: Szymon Starnawski Architekt wziął udział w rozmowach "Architektury-murator"

Podobnie jak w przypadku wydarzenia włoskiego, polską konferencję zakończy wizyta na budowie, zaplanowana na luty. Tym razem uczestnicy wydarzenia odwiedzą fabrykę prefabrykowanych systemów drewnianych oraz budynek w trakcie realizacji pod Toruniem.

Ceny energii, fundusze UE, kryzys mieszkaniowy. Wachlarz tematów jest szeroki

Konferencja skupi się na najnowszych technologiach budowlanych i ich odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy w obliczu rosnących cen energii i zmian klimatycznych. Eksperci podejmą temat wyzwań związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań budowlanych, a także roli funduszy unijnych w procesie transformacji sektora mieszkaniowego.

Czytaj także: Drewniany apartamentowiec, czyli Habitat 19. Pionierska mieszkaniówka z Zabrza

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną innowacyjne systemy i technologie, takie jak prefabrykacja z drewna, betonu czy stali. Dyskusji zostanie poddany także beton rzymski i drukowany beton 3D.

Pełny program konferencji znajduje się na stronie organizatora.

i Autor: Artur Celiński

Biurowiec w Cuneo, we Włoszech, będący siedzibą firmy Dquadro. Dzięki zastosowaniu widocznej na zdjęciach technologii hybrydowej drewnianej, udało się zredukować ślad węglowy budynku o 380 ton.

Czytaj także: Budowlana hybryda, czyli żelbetowe klatki schodowe i drewniane prefabrykaty z CLT. Znamy szczegóły konstrukcji pierwszego w Polsce biurowca z drewna

i Autor: Artur Celiński

Do rozwoju prefabrykacji niezbędna jest popularyzacja

Prefabrykacja, mimo wielu korzyści, jakie niesie jej zastosowanie, w Polsce wciąż postrzegana jest jako alternatywna metoda budowlana. Choć obecna na rynku od lat, nadal bywa traktowana jako ciekawostka. Taki sposób myślenia wynika z głęboko zakorzenionego przywiązania do tradycyjnych metod budowlanych, uznawanych za rzemieślnicze i sprawdzone. Prefabrykację natomiast postrzega się jako proces zmechanizowany i uprzemysłowiony, a także - co za tym idzie - mniej przystępny, trudniejszy do zaakceptowania.

Czytaj także: Prefabrykacja totalna – o projekcie budynku Sprzeczna 4 Konrad Grabowiecki

To właśnie tu należałoby upatrywać siły takich inicjatyw jak "Off Site...". Konferencje, które szczegółowo wyjaśniają działanie i możliwości prefabrykacji, pomagają przybliżyć tę technologię i rozwiać wszelkie wątpliwości, zwiększając jej popularność.

i Autor: Przemysław Andruk

Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK, posiadające całkowicie prefabrykowany system konstrukcji budynku. O realizacji pisaliśmy w kontekście 12 najciekawszych realizacji według redakcji Architektury-murator.

i Autor: Jerzy Łaźniewski

Przyszłość budownictwa jest w zasięgu ręki

Prefabrykacja to temat, który zasługuje na uwagę i szeroką dyskusję. Wierzymy, że rozmowa o jej potencjale jest kluczowa dla przyszłości budownictwa. Dlatego w najnowszym numerze magazynu „Architektura Murator” w dziale „Konteksty” dokładnie przyglądniemy się rynkowi prefabrykacji w Polsce, analizując zarówno wyzwania, jak i możliwości.

Już teraz zachęcamy do lektury lutowego wydania i wspólnej refleksji nad rozwiązaniami dla dynamicznie zmieniającej się branży budowlanej.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Michał Sikorski. Architektura z odzysku To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Autor:

--------------

Dziękujemy, że tu jesteś. Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy: