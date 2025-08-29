Wrocław z góry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rozbudowa Muzeum Architektury. Zmiana w projekcie

"Trwają prace nad zmianą" - ogłosiły lokalne media. Chodzi o rozbudowę Muzeum Architektury we Wrocławiu i projekt, który w grudniu 2024 wygrał konkurs. Owszem, wzbudził kontrowersje, szczególnie fasada, a sąd konkursowy wcale nie był jednomyślny (w konkursie było 36 projektów). Zresztą, sami na łamach Architektury - Murator pisaliśmy, że to rewolucyjna koncepcja. Ale to nie dlatego, że projekt się "nie spodobał" trwają nad nim prace.

Zatem o co chodzi?

Lapidarium / Vivarium pracowni Tło

Lapidarium / Vivarium to zwycięski projekt w konkursie na przebudowę i rozbudowę Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jego autorem jest pracownia TŁO Michał Sikorski Architekt z Warszawy i zespół autorski: Michał Sikorski, Nicolo Signori, Anna Nauwaldt, Michalina Kubiak, Natalia Budnik; współpraca: Jan Jabłoński, Mateusz Zawadzki, Pola Machinska, Justyna Zawada, Michał Salamonowicz, Aleksandra Kędziorek, MIOVIZ, Fundacja BRDA. Projekt zakłada wykorzystanie maksymalnie dużej ilości materiałów z odzysku.

- Od frontu pokażemy detale uratowane ze zniszczonych budynków. Nie tylko tych, które zabrała wojna. Również z tych, które burzymy współcześnie - mówił wówczas Michał Duda, dyrektor MA.

Rozbudowa Muzeum Architektury - wyniki konkursu i opinia jury

Konsultacje z projektantami. Projekt - we wrześniu

Obecnie nadal trwają konsultacje z zespołem projektowym i do końca września pracownia ma przedstawić projekt - potwierdziła na koniec sierpnia 2025 w rozmowie z portalem TuWroclaw Marta Czyż z Muzeum Architektury. Portal przypomina, że zmieni się głównie "schodkowa" część od alei Słowackiego, na której docelowo zostaną zaprezentowane instalacje artystyczne. Czyli ta kontrowersyjna część. Nie zmieni się natomiast przeszklona część, gdzie powstanie czytelnia, zostaje zielona enklawa, nie zmieni się strefa wejściowa od ulicy Bernardyńskiej.

Tyle, że ta zmiana jest planowana.

Projekt konkursowy nie jest skończonym dziełem, ale początkiem narracji tworzonej w synergii z Muzeum, zaproszeniem do zrobienia inwestycji publicznej inaczej - mówił nam Michał Sikorski, jeden z autorów projektu, tuż po ogłoszeniu wyników.

Przypomnijmy. Tuż po ogłoszeniu zwycięzcy, Artur Celiński, redaktor naczelny Architektury - Murator podkreślał: - Każdemu ze zgłoszonych projektów daleko jest do realizacji. Wynika to nie tylko ze złożoności samego zagadnienia konkursowego, ale także z faktu, że szczegóły zwycięskiej koncepcji będą musiał zostać uzgodnione ze służbami konserwatorskimi.

W pracach jury brał udział również udział Daniel Gibski, dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków.

- Z moich informacji wynika, że o ile ogólne założenia zwycięskiej koncepcji cieszyły się jego pozytywnym przyjęciem i zainteresowaniem, to szczegółowe rozwiązania - zwłaszcza dotyczące ingerencji w zabytkową tkankę klasztoru i kościoła będą musiały stać się jeszcze przedmiotem bardzo wnikliwych analiz - pisał Celiński w materiale o Vivarium / Lapidarium we Wrocławiu.

Już w opisie projektu było zastrzeżenie, że nie jest to skończona koncepcja.

- Na etapie konkursu proponujemy elastyczny przepis i założenie, jak będzie wyglądać elewacja nowego budynku. Jej ostateczna forma zależna będzie od lokalnej dostępności materiałów z rozbiórek. Widzimy tę niepewność jako zaletę – w tym długim procesie idea będzie mieć wielu współautorów, a materialnie czerpać będzie z dziedzictwa Wrocławia i Śląska - czytamy w opisie projektu.

Rozbudowa Muzeum Architektury we Wrocławiu może zacząć się w roku 2026, o ile "budżet zostanie sprawnie spięty", jak mówili przedstawiciele muzeum. Potrwa kilka lat. Inwestycja ma być prowadzona etapami, by nie zamykać obiektu dla zwiedzających. Jej koszt oszacowano na 100 mln zł. Muzeum Architektury we Wrocławiu to jedyna taka instytucja w Polsce.

